Χρηματιστήριο: «Κόκκινος» ο Μάιος, με εβδομαδιαίες απώλειες -3,1%

Μεέφυγε για τη Λεωφόρο Αθηνών ο, ένας μήνας για τον οποίο είχαν καλλιεργηθεί προσδοκίες, σε αντίφαση με την γνωστή χρηματιστηριακή ρήση «sell in May and go away». Κι αυτό διότι εντός του Μαΐου το Χρηματιστήριο Αθηνών και συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2011. Ωστόσο, στο δεύτερο μισό του μήνα οι πωλητές πάτησαν «γκάζι» και με ένα 4ήμερο έντονα διορθωτικό σερί στο φινάλε, οδήγησαν την εγχώρια αγορά στο -1,15%.Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (31/5),και έκλεισε στις 1.431,84 μονάδες. Κινήθηκε, δε, σε στενότερο εύρος τιμών σε σύγκριση με τις προηγούμενες συνόδους, μικρότερο των 10 μονάδων, και συγκεκριμένα μεταξύ των 1.431,53 (χαμηλό ημέρας) και των 1.440,78 μονάδων (υψηλό ημέρας).Πέρα από τις, ο ΓΔσημαντικά και σε εβδομαδιαία βάση, διολισθαίνοντας κατά 45,85 μονάδες ή -3,1% από την περασμένη Παρασκευή (24 Μαΐου – κλείσιμο στις 1.477,69 μονάδες). Η φετινή απόδοση (εναλλακτικά στο 5μηνο) του Χρηματιστηρίου παραμένει αξιόλογη και «αγγίζει» το +10,73%. Στις τελευταίες 4 συνεδριάσεις έχουν χαθεί συνολικά 49,39 μονάδες ή -3,33%, ενώ το σημερινό κλείσιμο είναι το χαμηλότερο από τις 22 Απριλίου (1.420,40 μονάδες).Στους αρνητικούς πρωταγωνιστές της ημέρας συγκαταλέγεται η, η οποία οπισθοχώρησε σε επίπεδα υπό των 8 ευρώ. Βίοι αντίθετοι για τους δείκτες των τραπεζών και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με τον πρώτο να συνεχίζει σε έντονα πτωτική διάθεση. Από την άλλη, οείχε αρκετούς άσσους στο «μανίκι» του, όπως ο ΟΛΠ, ο οποίος «εκτινάχθηκε» με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα α’ τριμήνου.Σταξεχώρισε μεταξύ άλλων η, καθώς η γενική συνέλευση της εισηγμένης άναψε «πράσινο φως» στην επιστροφή κεφαλαίου, συνολικού ύψους 174 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους, εξέλιξη που προφανώς άρεσε στους επενδυτές. Το ιστορικό υψηλό των 9 ευρώ ισοφάρισε ημε την μητρικήνα ακολουθεί με εξίσου «αλματώδη» πορεία.Τα… πάνω της πήρε και η, με τους επενδυτές να «απορροφούν» τους κραδασμούς, βάζοντας «φρένο» στο διήμερο πτωτικό σερί της μετοχής, που οφειλόταν στην επισημοποίηση της εξαγοράς της. Από κοντά με ισχυρά κέρδη και η, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα, διόρισε νέο CEO και βλέπει με αξιώσεις ένα IPO στις ΗΠΑ.Σεκυμάνθηκε ο, κοντά στα 400 εκατ. ευρώ, λόγω της(rebalancing) των δεικτών του. Τα «φώτα» της εγχώριας αγοράς πέφτουν πλέον στην αποψινή ετυμηγορία τηςγια το ελληνικό αξιόχρεο. Σε πρόβλεψη για αναβάθμιση του outlook προχώρησε η, κάνοντας λόγο για περαιτέρω περιορισμό των spreads των ελληνικών ομολόγων.Απώλειες -1,29% κατέγραψε σήμερα οκαι έκλεισε στις 1.241,66 μονάδες. Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) υποχώρησε κατά -0,83% στις 3.453,87 μονάδες, ενώ ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά +1,42% στις 2.345 μονάδες.«εκτινάχθηκε» στα 383,029 εκατ. ευρώ λόγω των αλλαγών στιςπου έλαβαν σήμερα χώρα, στο πλαίσιο τηςΣτα 15,921 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία των πακέτων. Τζίρο 62,435 εκατ. ευρώ έκανε η Εθνική και ακολούθησε η Πειραιώς στα 40,767 εκατ. ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώνεται πλέον στα 99,125 δισ. ευρώ. Άνοδο κατέγραψαν 50 μετοχές, έναντι 47 που υποχώρησαν και 21 που παρέμειναν χωρίς μεταβολή.Στις συστημικές τράπεζες, ηηγήθηκε της σημερινής πτώσης, με -1,72% στα 7,98 ευρώ και ακολούθησαν η(-1,52% στο 1,551 ευρώ), η(-1,13% στα 2,012 ευρώ) και η(-0,61% στα 3,608 ευρώ).