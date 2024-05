Η ψήφος του 1 εκατομμυρίου που μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα

Sponsored Content

Εδώ και αρκετές δεκαετίες η ΤΕΧΑΝ πρωταγωνιστεί στον τομέα της ανακύκλωσης υλικών, με την τοποθέτηση και ολοκληρωμένη λειτουργία των υπερσύγχρονων «Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» - Recycling Centers. Ο λόγος για τα αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, που έχουν αλλάξει τη ζωή μας και μπορούμε πλέον να τα βρούμε παντού, βοηθώντας μας να κάνουμε πράξεις που κάνουν καλό στον πλανήτη, φροντίζουν για το περιβάλλον και μας φέρνουν πιο κοντά στη βιωσιμότητα και την αειφορία.

Η λειτουργία των Κέντρων Ανακύκλωσης αποδεικνύει στην πράξη την κοινωνική ευαισθησία και ενσυναίσθηση της ΤΕΧΑΝ, ενώ από την αξιοποίηση των υλικών που ανακυκλώνονται (αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί, πλαστικές σακούλες, κ.ά.) ενισχύεται πολλαπλώς η Εθνική Οικονομία.

Η ΤΕΧΑΝ, όμως, που κατασκευάζει και λειτουργεί τα υψηλής αμερικανικής τεχνολογίας αυτόματα μηχανήματα ανταποδοτικής ανακύκλωσης πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών, έχει και έναν ακόμη τρόπο να αλλάζει τη ζωή μας. Η πρωτοπόρος της ανακύκλωσης στην Ελλάδα δωρίζει 1 εκατομμύριο ευρώ για δράσεις κοινωνικής ευαισθησίας, μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της. Το σημαντικό αυτό ποσό κατευθύνεται σε τέσσερις διαφορετικούς τομείς, το Περιβάλλον, την Παιδεία, την Υγεία και την Τοπική Κοινωνία.

Η μοναδικότητα και η μεγάλη καινοτομία του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Εταιριών ΤΕΧΑΝ, είναι ότι για 1η φορά στην Ελλάδα (αλλά και στην Ευρώπη) η απόφαση για το ποιος θα λάβει την οικονομική ενίσχυση θα προκύψει μέσα από τις ψήφους των πολιτών. Κοινώς, εσύ ψηφίζεις και εσύ αποφασίζεις (δηλαδή, όλοι εμείς) σε ποιες προτάσεις θα κατευθυνθεί το σημαντικό αυτό ποσό.

Ας σημειωθεί ότι η αρχική αξιολόγηση των υποβληθέντων Αιτήσεων Συμμετοχής έγινε από την Επιτροπή Αξιολόγησης και έχει ολοκληρωθεί από το τέλος του περασμένου έτους (2023). Η Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από σημαντικούς επιστήμονες και άτομα εγνωσμένου κύρους, επέλεξε τις καλύτερες προτάσεις - έργα ανά πυλώνα του Προγράμματος και τώρα έχει έρθει η ώρα της ψηφοφορίας. Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2024 το κοινό μπορεί να ψηφίζει ηλεκτρονικά μέσα από μια πανεύκολη και γρήγορη online διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση Συμμετοχής απευθυνόταν σε: ερευνητικές ομάδες, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εταιρείες - τεχνοβλαστούς ερευνητικού οργανισμού, νεοφυείς επιχειρήσεις και άλλους φορείς που απέδειξαν ότι αξίζουν να ενισχυθούν για να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.



Αξίζει να σημειωθεί ότι την Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζουν σημαντικοί επιστήμονες και άτομα εγνωσμένου κύρους. Συγκεκριμένα:

Πρόεδρος: Νικόλαος Μπακατσέλος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Πυραμίς Μεταλλουργία Α.Ε.

Μέλος: Δρ. Κώστας Αξαρλόγλου, Πρύτανης ALBA Graduate Business School

Μέλος: Παύλος Ραβάνης, Πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Β.Ε.Α.) , Β’ Αντιπρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Θ. ΡΑΒΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μέλος: Παναγιώτης Τσαφαράς, Senior Director of Corporate & Government Relations The Economist Impact Events for Greece, Cyprus, Malta and SE Europe, Ιδρυτής και CEO της Annate LTD.

Η επιτροπή επέλεξε συνολικά 26 προτάσεις (η λεγόμενη «short list – The Finals») και τις έχει θέσει στη κρίση του κοινού. Αξίζει να μελετήσουμε την καθεμία και με την ψήφο μας να στηρίξουμε αυτή που θεωρούμε καλύτερη και πιο ωφέλιμη για τη χώρα μας. Εδώ θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πρόταση, δηλαδή το αντικείμενο, τη σκοπιμότητα, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τους ωφελούμενους.

Μπείτε, λοιπόν, εδώ και επιλέξτε μία πρόταση - έργο ανά πυλώνα (δηλαδή μπορείτε να υποβάλλετε έως 4 ψήφους συνολικά) και αποφασίστε που θα κατευθυνθεί η χρηματοδότηση.