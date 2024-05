Webinar από την OsteoStrong®: Ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος στην υγεία των οστών

Λίγα Λόγια για την εισηγήτρια

: Το εντερικό μικροβίωμα βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Μια έντονη ανοσολογική απόκριση που προκαλείται από παθογόνα βακτηρίδια του εντέρου μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονές που επηρεάζουν αρνητικά την οστική πυκνότητα. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Journal of Bone and Mineral Research", υποστηρίζει αυτή τη σύνδεση, αναδεικνύοντας πώς η διατάραξη του εντερικού μικροβιώματος σε πειραματόζωα οδήγησε σε αυξημένη δραστηριότητα των οστεοκλαστών, των κυττάρων που διασπούν τον οστικό ιστό και επηρεάζουν την οστική πυκνότητα.: Ορισμένα βακτηρίδια του εντέρου φαίνεται να επιδρούν στην παραγωγή ή τη δραστηριότητα ορμονών όπως τα οιστρογόνα, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών, ιδιαίτερα για τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, όπου τα επίπεδα οιστρογόνων μειώνονται φυσιολογικά. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Calcified Tissue International", ερεύνησε τη συσχέτιση μεταξύ του εντερικού μικροβιώματος και της οστικής υγείας σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, υπογραμμίζοντας τις πιθανές μελλοντικές εφαρμογές των προβιοτικών στη διαχείριση της οστεοπόρωσης σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.Αυτές οι γνώσεις ανοίγουν τον δρόμο για μια επαναστατική προσέγγιση στην πρόληψη και τη θεραπεία της οστεοπόρωσης . Εάν καταφέρουμε να προάγουμε ένα ισορροπημένο εντερικό μικροβίωμα, ίσως μπορέσουμε να βελτιώσουμε σημαντικά την υγεία των οστών μας. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό;: Τα προβιοτικά είναι ζωντανά βακτηρίδια που προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στην υγεία μας. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση προβιοτικών μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας. Τροφές εμπλουτισμένες με προβιοτικά, όπως το γιαούρτι, το κεφίρ, το ξυνολάχανο, το κιμτσι κλπ, αποτελούν μια καλή επιλογή. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο "Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology" αναφέρει ενδεικτικά την πιθανή ωφέλιμη επίδραση συγκεκριμένων στελεχών προβιοτικών στην οστική υγεία.: Τα πρεβιοτικά είναι φυτικές ίνες που δεν διασπώνται στο λεπτό έντερο, και λειτουργούν ως τροφή για τα ευεργετικά βακτηρίδια του εντέρου μας στα τελευταία τμήματα του πεπτικού μας συστήματος. Έτσι, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πρεβιοτικά, όπως φρούτα, λαχανικά και ολικής αλέσεως δημητριακά, ενισχύει τον υγιή πληθυσμό των βακτηριδίων στο έντερο μας.Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έρευνα για τον ρόλο του εντερικού μικροβιώματος στην υγεία των οστών βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να καθοριστούν οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές για τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού μικροβιώματος προς όφελος της οστικής πυκνότητας. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα ευρήματα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και μας δείχνουν έναν νέο και συναρπαστικό δρόμο για τη διατήρηση της υγείας των οστών μας καθώς μεγαλώνουμε.Εκτός των διατροφικών αλλαγών, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά το εντερικό μικροβίωμα, όπως ο καλός ύπνος, η διαχείριση του στρες , η τακτική σωματική άσκηση.Όλοι αυτοί οι παράγοντες αποτελούν το αντικείμενο μιας νέας ιατρικής ειδίκευσης του LIFESTYLE MEDICINE, δηλαδή της Ιατρικής του Τρόπου Ζωής. Συζητήστε με τον γιατρό σας για να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης για την υγεία των οστών σας, λαμβάνοντας υπόψη και τη νέα αυτή γνώση σχετικά με τη σημασία του εντερικού μικροβιώματος.Εάν το πλάνο δράσης για την υγεία των οστών συνδυαστεί με την μέθοδο της OsteoStrong®, η οποία προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες με σκοπό την επίτευξη της αύξησης της οστικής πυκνότητας , τότε μιλάμε για ένα ολιστικό θεραπευτικό πρωτόκολλο με στόχο την ανάσχεση της νόσου της οστεοπενίας και της οστεοπόρωσης. Πατήστε εδώ προκειμένου να διαβάσετε την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών με Επικεφαλής τον Δρ. Γεώργιο Χρούσσο και την OsteoStrong® Ελλάδος και κατέδειξε σπουδαία αποτελέσματα για την βελτίωση της οστικής πυκνότητας.Επιπλέον της αύξησης της οστικής πυκνότητας, η OsteoStrong® αντιμετωπίζει αποτελεσματικά πόνους στη μέση, στην πλάτη και στις αρθρώσεις, την κακή στάση σώματος, προβλήματα ισορροπίας, ρύθμιση μεταβολισμού, ρύθμιση γλυκόζης αλλά και αύξηση δύναμης. Κι όλα αυτά χωρίς κόπο, γυμναστική, φάρμακα ή ειδική διατροφή, αλλά και με απόλυτη ασφάλεια.Η OsteoStrong® έχει τέσσερα κέντρα στη χώρα μας:Μαρούσι (Σώρου 3-5, Μαρούσι, τηλ: 2106179265)/Θεσσαλονίκη (Hyatt Regency Thessaloniki, τηλ: 231 046 7490) /Γλυφάδα (Γρηγορίου Λαμπράκη 34, τηλ: 2109647906)/Αθήνα (Χατζηγιάννη Μέξη 5, περιοχή Χίλτον, τηλ: 2107298209)πήρε το πτυχίο της Οδοντιατρικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1997. Εργάστηκε στο οδοντιατρείο της στην Αθήνα μέχρι το 2012 που μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο.Σοβαρά οικογενειακά θέματα υγείας την ενέπνευσαν να ασχοληθεί ουσιαστικά με μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα υγείας-ασθένειας.• Έχει Certificate on plant based nutrition από το Πανεπιστήμιο του Winchester.• Από το 2021 έχει το δίπλωμα στην Ιατρική του τρόπου ζωής από το International Board of Lifestyle Medicine.• Έχει παρακολουθήσει το microbiome studies course του Πανεπιστήμιου Stanford .Πρόσφατα επέστρεψε στην Ελλάδα και μοιράζεται τις γνώσεις και την εμπειρία της με στόχο την βελτίωση της υγείας μέσα από τον τρόπο ζωής και τις εφαρμογές του μικροβιώματος.