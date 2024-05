Οι δήμοι της Αττικής συμμετέχουν με δράσεις στην παγκόσμια ημέρα μουσείων

Κλείσιμο

και πολλοί δήμοι της Αττικής συμμετέχουν με εκδηλώσεις και δράσεις στα μουσεία και στους πολιτιστικούς χώρους της περιοχής τους. Ανάμεσά τους και ο δήμος Αθηναίων, ο οποίος καλεί σήμερα μικρούς και μεγάλους, για να λάβουν μέρος σε μία σειρά εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με ελεύθερη συμμετοχή, στην Πινακοθήκη, στο Κέντρο Τεχνών, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», στο Ψηφιακό Μουσείο Ακαδημίας Πλάτωνος, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» και στην Παιδική Βιβλιοθήκη Σταθμού Λαρίσης.10:30 - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ» (Θησείο). Δράση για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών. Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου «Ο μικρός πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερί και του βιβλίου «Ο τελευταίος Ιππότης του Ουρανού» του Γιώργου Παπαγεωργίου.11:00 - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Μεταξουργείο). «Ο κόκορας στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων δίνει μαθήματα βιωσιμότητας». Εικαστικό εργαστήρι για παιδιά ηλικίας από 5 έως 7 ετών από την εικαστικό Έφη Τσουλοχοπούλου.11:00 - ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑ (Μοναστηρίου και Κρέοντος 1). «Ακαδημία του Πλάτωνα: Έμπνευση και φαντασία». Δράση για παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών. Όταν η φιλοσοφία του Πλάτωνα συναντάει την τέχνη. Η δράση αποτελείται από δύο μέρη:- Θεματική περιήγηση του Ψηφιακού Μουσείου με παραδείγματα από την ιστορία της τέχνης, πώς έχει επηρεάσει η φιλοσοφία του Πλάτωνα και η μελέτη της τους καλλιτέχνες στην κατανόηση και απεικόνιση του κόσμου.11:30 - ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ (Δομοκού 2). «Τα αγάλματα». Δράση για παιδιά ηλικίας από 4 έως 9 ετών.12:00 - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο). «Η Βιβλιοθήκη στην Πινακοθήκη». Δράση για παιδιά ηλικίας από 7 έως 12 ετών. Οι συλλογές της Πινακοθήκης δίνουν έμπνευση για ποιήματα με την κοινωνιολόγο Μαρία Μπακάρα.12:00 - ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο). Ξενάγηση για το Cities for cycling στην έκθεση «Φύση Πάσχουσα» / Natura Patiens, στο πλαίσιο του This is Athens City Festival, με την επιμελήτρια της έκθεσης Νίνα Φραγκοπούλου.12:00 - ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ (Πάρκο Ελευθερίας). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, που έχει σχεδιαστεί με βάση τις συλλογές του Μουσείου «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και την ατομική περιοδική έκθεση «Οχυρά κατά της βίας» του Γιώργου Δουατζή.12:00 - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ» (Πλάκα). «Ταξιδεύοντας με την Αγγελική Χατζημιχάλη». Πρόγραμμα για οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 6 έως 12 ετών, ακολουθώντας την πορεία της λαογράφου Αγγελικής Χατζημιχάλη.