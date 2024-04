«YOU. MADE BY YOU.»: Το δωρεάν βιωματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας που βοηθά τους νέους να διεκδικήσουν τα θέλω τους

Sponsored ContentΟι εποχές αλλάζουν, η τεχνολογία αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, οι συνθήκες της ζωής επιβάλλουν γρήγορους ρυθμούς, αλλά υπάρχει κάτι που παραμένει αναλλοίωτο εδώ και αιώνες. Το «γνώθι σαυτόν» που μας προτρέπει μέσα από την γνώση του εαυτού μας να ανακαλύψουμε τον σκοπό της ζωής μας. Ειδικά για τους νέους, το ταξίδι στην αυτογνωσία τους βοηθά να βρουν τη θέση τους στη ζωή, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις, να δομήσουν υγιείς σχέσεις, να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους.To WHAT’S UP της COSMOTE, στηρίζοντας την προσπάθεια των νέων να εξελίξουν την προσωπικότητά τους και να ανακαλύψουν τις βαθύτερες επιθυμίες τους, δημιούργησε το βιωματικό πρόγραμμα αυτογνωσίας «YOU. MADE BY YOU.». Το πρόγραμμα, στο οποίο μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών, χωρίς κανένα περιορισμό σπουδών, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης, επιστρέφει φέτος με τον 2ο κύκλο και επισκέπτεται 4 πόλεις με 4 ολοήμερα live events σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Πάτρα.

Ίσως κάποιοι να αναρωτιούνται για ποιον λόγο να χρειάζεται ένας νέος άνθρωπος να ξεκινήσει ένα ταξίδι αυτογνωσίας προκειμένου να βρει τη θέση του στον κόσμο, όταν γύρω του υπάρχουν χιλιάδες πληροφορίες, όταν κάθε στιγμή ξεπροβάλλουν από παντού ευκαιρίες, όταν ανοίγονται μπροστά στον καθένα προοπτικές και στόχοι που μπορεί να κατακτήσει. Και όμως, αυτή η πληθώρα φυσικών και ψηφιακών ερεθισμάτων μπορεί να αποπροσανατολίσει αντί να βοηθήσει. Σε αυτό το σημείο έρχεται το πρόγραμμα “YOU.MADE BY YOU.” από το WHAT’S UP για να στηρίξει τους νέους, ώστε να καταλάβουν τις πραγματικές επιθυμίες τους και να αντλήσουν από μέσα τους την δύναμη που χρειάζονται για να προχωρήσουν μπροστά.Το πρόγραμμα αυτό είναι μια πρωτοβουλία που εντάσσεται στις δράσεις της COSMOTE για την στήριξη της κοινωνίας και του κοινωνικού συνόλου.Το βιωματικό «YOU. MADE BY YOU.» εστιάζει σε 3 θεματικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα με θέμα «Ο εαυτός μου» οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή από τις βαθύτερες σκέψεις και επιθυμίες τους, θα ανακαλύψουν ποιες είναι οι δικές τους επιλογές, και θα γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους. Στην ενότητα «Οι άλλοι» θα εξερευνήσουν τους τρόπους εκείνους που θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά με τους άλλους, να συνδέονται με τους γύρω τους και να συνυπάρχουν αρμονικά με τον περίγυρό τους. Στην τρίτη ενότητα «Η αλλαγή», οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς μπορούν να συνεισφέρουν στο σύνολο και να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα. Τρεις θεματικές στάσεις λοιπόν σε μια πορεία κατανόησης και ισορροπίας με τον εαυτό και το περιβάλλον γύρω μας.Το πρώτο event θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 Απριλίου και όσοι ενδιαφέρονται να ζήσουν μια εμπειρία ζωής με ιστορίες που θα τους δώσουν έμπνευση, να αλληλεπιδράσουν με καταξιωμένους ομιλητές, να προχωρήσουν σε διαδραστικές ασκήσεις και πολλά ακόμη, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Απριλίου στο https://conferience.com/eventPage/youMadeByYouathens Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ανθρώπους από τον χώρο των τεχνών, του αθλητισμού, καθώς και ακαδημαϊκούς και επιστήμονες. Στο event της Αθήνας θα μιλήσουν ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας, η ηθοποιός Νάντια Κοντογεώργη, ο μουσικός Leon of Athens, η πρωταθλήτρια κολύμβησης Άννα Ντουντουνάκη, η καθηγήτρια ψυχολογίας Φωτεινή Τσαλίκογλου (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και η ψυχολόγος Σάντυ Πολυμέρη. Οι καλεσμένοι είναι στην πραγματικότητα συνταξιδιώτες σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ενδυνάμωσης που χτίζει τις βάσεις για μια ζωή γεμάτη δημιουργία και προσωπική εξέλιξη.Μετά την Αθήνα, επόμενος σταθμός του «YOU. MADE BY YOU.» είναι η Θεσσαλονίκη (18/5) και ακολουθούν η Λάρισα (25/5) και η Πάτρα (1/6), όπου και πάλι όσοι λάβουν μέρος θα έχουν τη δυνατότητα να διαδράσουν με ομιλητές και να ζήσουν την εμπειρία ενός ολοήμερου βιωματικού event. Ή όπως λένε και οι στίχοι από το τραγούδι – κάλεσμα: «Πάλεψα πολύ για να φτάσει η στιγμή που τον κόσμο γυρίζω, κάθε μέρα γράφω, κάθε μέρα ζωγραφίζω, κάθε μέρα ελπίζω, και τον κόσμο γυρίζω»-Στο video που ακολουθεί μπορείς να πάρεις μια γεύση από το τι έγινε στο προηγούμενο κύκλο του “YOU.MADE BY YOU.”, το οποίο γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία και οι νέοι το αγκάλιασαν με ενθουσιασμό.Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και δήλωση συμμετοχών στο www.whatsup.gr/youmadebyyou/