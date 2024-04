Ζήσε στο Wembley τη μαγεία του μεγάλου τελικού

Κλείσιμο

Sponsored contentΗ μεγάλη στιγμή πλησιάζει. Το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Ποιος θα επικρατήσει στον μεγάλο τελικό που θα γίνει την 1η Ιουνίου; O λόγος, για την τελευταία φάση του UEFA Champions League, της δημοφιλούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης, που φέτος θα διεξαχθεί στο εμβληματικό στάδιο Wembley του Λονδίνου. Η Εθνική Τράπεζα σού δίνει τη δυνατότητα μιας θέσης στις κερκίδες, για να γίνεις ένα με χιλιάδες άλλους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ετοιμάσου λοιπόν, να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία που μοιάζει με άπιαστο όνειρο καλοκαιρινής νύχτας: τον δυναμικό παλμό των χιλιάδων φιλάθλων να σείει το γήπεδο, τους μεγάλους ποδοσφαιρικούς αστέρες να ξεδιπλώνουν τη μαεστρία τους στο χορτάρι και βέβαια, το γκραν φινάλε της απονομής του πολυπόθητου κυπέλλου.Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι από τις 19 Μαρτίου έως και τις 21 Απριλίου να χρησιμοποιείς την πιστωτική σου κάρτα Mastercard® ή και την Dual κάρτα σου* στις καθημερινές συναλλαγές σου. Ναι, τόσο απλά! Και επειδή κάθε συναλλαγή ισοδυναμεί με μία συμμετοχή στην κλήρωση, να θυμάσαι ότι όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την κάρτα σου, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πάρεις στα χέρια σου το πολυπόθητο εισιτήριο. Ο διαγωνισμός θα αναδείξει συνολικά τρεις τυχερούς οι οποίοι θα κερδίσουν ένα 3ημερο ταξίδι στο Λονδίνο, παρέα με το αγαπημένο τους πρόσωπο. Το πακέτο περιλαμβάνει διπλά εισιτήρια για τον τελικό του UEFA Champions League, αεροπορική μετακίνηση, 2 διανυκτερεύσεις, μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου, και από και προς το στάδιο διεξαγωγής του αγώνα, καθώς και ένα δώρο καλωσορίσματος. Έτσι, αν θέλεις να πάρεις κι εσύ το πολυπόθητο εισιτήριο για τη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, να θυμάσαι ότι όσες περισσότερες συναλλαγές κάνεις, τόσο περισσότερες είναι και οι πιθανότητες να είσαι ένας από τους τυχερούς.Σε περίπτωση που δεν έχεις πιστωτική κάρτα Mastercard® ή κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα, μπορείς να την αποκτήσεις εύκολα και γρήγορα μέσω του Digital Banking της Εθνικής Τράπεζας, επιλέγοντας την κάρτα που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σου ανάγκες. Οι πιστωτικές κάρτες Mastercard® Silver, Gold, Black και η κάρτα Dual* από την Εθνική Τράπεζα έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ευελιξία στις συναλλαγές, ασφάλιση σε κάθε σου ταξίδι, on line διαχείριση και προσωπική εξυπηρέτηση. Επίσης, με κάθε αγορά κερδίζεις πόντους από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More που μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ, σε περισσότερα από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου.Άσε τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League να σε παρασύρει στη μαγεία του. Γίνε και εσύ μέρος της μεγάλης ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής γιορτής για να ζήσεις το πάθος, την αγωνία και τις ανατροπές. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις!*Αφορά τις συναλλαγές που διενεργούνται με την πιστωτική λειτουργικότητα της κάρτας.Τα εισιτήρια αποτελούν προσφορά της Mastercard, επίσημου χορηγού του UEFA Champions League.Περισσότερες πληροφορίες στο