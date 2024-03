Οι Science Reactors επιστρέφουν στο θέατρο Arroyo με μια παράσταση/αναδρομή αλλά και έκπληξη

Κλείσιμο

Θέατρο Arroyo, Μαραθωνομάχων 128Παρασκευή 5 Απριλίου, στις 2100΄, Είσοδος Ελεύθερη… Και λίγο για την ιστορία τους σε πρώτο πρόσωπο.. Στην αρχή μάς πήρε κάποιο χρόνο να βρούμε τον σωστό μας βηματισμό. Αποκτήσαμε την ονομασία μας (Science Reactors), καταλήξαμε στο εργαλείο επικοινωνίας μας με το κοινό (Stand up Science), στη συνέχεια ανεβάσαμε τις θεατρικές μας παραστάσεις (Science on Stage) και τέλος ασχοληθήκαμε και με τις μικρότερες ηλικίες (Stand up Science kids).Η ομάδα ανανεώνεται συνεχώς με νέα πρόσωπα, πολλά από τα ιδρυτικά μας μέλη απορροφήθηκαν από το brain drain και άλλα ακολούθησαν τον δικό τους δρόμο. Παρουσιάσαμε ένα άλλο πρόσωπο της επιστήμης σε μεγάλες επιστημονικές διοργανώσεις ανά την Ελλάδα, ανεβάσαμε τις δικές μας παραστάσεις και κερδίσαμε πολλούς fanατικούς φίλους.Συνδυάσαμε την Τέχνη με την Επιστήμη και συνεχίζουμε υπηρετώντας πάντα τον ίδιο στόχο: την επικοινωνία της επιστήμης με τρόπο απλό, απολαυστικό και χιουμοριστικό χωρίς όμως το χιούμορ να γίνεται αυτοσκοπός!!!Η παράσταση/αναδρομή στο Arroyo ξυπνά έντονες αναμνήσεις και συναισθήματα σε όλους μας, γιατί;;;Reactors, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ομάδας και για κάποιους λόγους δεν είναι πλέον ενεργά μέλη μας, με χαρά δέχτηκαν την πρόσκλησή μας και θα είναι ανάμεσά μας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους :Άννα Χριστοδούλου (ζει και εργάζεται στην Αγγλία από το 2016), Τάκη Λάζο και Στράτο Ασημέλλη (υπήρξαν μέλη μας μέχρι το 2018), και Χρυσάνθη Σαλιαγκοπούλου (επιστρέφει στον χώρο του Stand up).Μαζί μας και οι Αθανάσης Κουστένης, Σταύρος Δημητρακούδης, Νίκος Παπαδημηρίου (από τα ιδρυτικά μας μέλη) και Παύλος Ίσαρης (μέλος από το 2020). Παρουσιάζει : ο Κωνσταντίνος ΑντωναρόπουλοςΕυχαριστούμε την ΕΕΦ για την υποστήριξη, το θέατρο Arroyo για τη συνεργασία, τον Κώστα Αρκουδη-Βαφέα για τον ήχο και τη Φωτεινή Αλεξιάδου για τα γραφιστικά.Θέατρο Arroyo: Τηλέφωνο: 210 346 957 & Eλένη Γραμματικοπούλου: 697 422 8637 ή στα social των SR