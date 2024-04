Ο Tye Sheridan στο νέο επεισόδιο του Argo Talks!

Σε συνέχεια των έξι πρώτων επεισοδίων της νέας πλατφόρμας Argo Talks που φιλοξενεί μερικούς από τους πιο καταξιωμένους καλλιτέχνες παγκοσμίως, όπως οι Matthew McConaughey, Joe Russo, Nia Vardalos, Phedon Papamichael, Fisher Stevens και Barbara Broccoli, σειρά έχει ο διάσημος ηθοποιός, Tye Sheridan, ο οποίος μέσα από την συνέντευξη του, μας μιλάει για τα πρώτα του βήματα στην βιομηχανία, τα επιχειρηματικά του σχέδια, καθώς και αξιομνημόνευτες εμπειρίες από τις πολυάριθμες συνεργασίες του.



«Ανυπομονώ να έρθω στην Ελλάδα και ελπίζω αυτή η συζήτηση να καταφέρει να εμπνεύσει κάποιον εκεί έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Tye Sheridan.









Λίγα λόγια:



Ο Tye Sheridan γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1996 στην Παλαιστίνη του Τέξας. Το Variety γρήγορα τον κατονόμασε ως ένα από τα πιο περιζήτητα νεαρά ταλέντα του Χόλιγουντ στη λίστα του “10 Ηθοποιοί που πρέπει να παρακολουθήσετε”.



Πραγματοποίησε το ντεμπούτο σε ηλικία 15 ετών στην ταινία του Terrence Malick, "The tree of Life", αφού επιλέχθηκε ανάμεσα σε περίπου 10.000 άτομα. Πρωταγωνίστησε στην ταινία του Steven Spielberg, "Ready Player One" (2018) ως Wade Watts, όπως επίσης και ως νεαρός Cyclops/Σκοτ Σάμερς στο "X-Men: Apocalypse" (2016) και στο "X-Men: Dark Phoenix" (2019). Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες "The Mountain" (2018), "Friday's Child" (2018) & "The Night Clerk" (2020).



Κέρδισε το βραβείο Marcello Mastroianni 2013 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την ερμηνεία του στο"Joe" (2013). Αργότερα την ίδια χρονιά, αναγνωρίστηκε από πολλούς κριτικούς κινηματογράφου για τον ρόλο του στο "Mud" (2012). Έλαβε και υποψηφιότητα στα Critics Choice το 2014 για τον καλύτερο νεαρό ηθοποιό, ενώ τιμήθηκε και με το βραβείο Robert Altman 2014 στα Independent Spirit Awards.



