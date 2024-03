Έρχεται το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ”Exercise is Medicine”

Κλείσιμο

Το Εθνικό Κέντρο «Exercise is Medicine – Greece» διοργανώνει φέτος το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Exercise is Medicine» στο Αμφιθέατρο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 6 & 7 Απριλίου 2024. Η επιλογή των ημερομηνιών διεξαγωγής έχουν ειδικό συμβολισμό, καθώς εκείνες τις ημέρες τιμώνται η «Παγκόσμια Ημέρα Σωματικής Δραστηριότητας» και η «Παγκόσμια Ημέρα Υγείας».Στο διήμερο Συνέδριο συμμετέχουν σύνεδροι από όλη την Ελλάδα και στόχος είναι να αναδειχθεί η σπουδαιότητα της – επιστημονικά τεκμηριωμένης – σωματικής άσκησης στο σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας ποικίλων χρόνιων νόσων. Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο και πολύ ενδιαφέρον Συνέδριο που θα διεξαχθεί δια ζώσης, διατηρώντας συγχρόνως τις δυνατότητες εξ αποστάσεως (διαδικτυακής) παρακολούθησης. Θα φιλοξενήσει διακεκριμένους ομιλητές από όλη την Ελλάδα, προσκεκλημένους ομιλητές διεθνούς κύρους στο πεδίο της έρευνας και εφαρμογής της άσκησης σε κλινικούς πληθυσμούς, και εξέχοντες θεσμικούς εκπροσώπους του παγκόσμιου δικτύου Exercise is Medicine®.Στο συνέδριο θα παρουσιασθούν οι σημαντικότερες επιστημονικές εξελίξεις και τα σύγχρονα ερευνητικά και κλινικά δεδομένα που αφορούν στο ρόλο της σωματικής άσκησης στην πρόληψη και τη θεραπεία χρόνιων νόσων, με ενδεικτικές θεματικές την εφαρμογή της άσκησης σε καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, αναπνευστικές παθήσεις, νευροεκφυλιστικές νόσους και στον καρκίνο. Οι εργασίες του συνεδρίου θα είναι εμπλουτισμένες με ειδικά κλινικά φροντιστήρια, καθώς και παράλληλες δράσεις/εκδηλώσεις που προγραμματίζονται προσυνεδριακά σε όλη τη χώρα.Το 1o Πανελλήνιο Συνέδριο “Exercise is Medicine” φιλοδοξεί να παρέχει εξειδικευμένη γνώση στους συνέδρους και να αποτελέσει πεδίο ευρύτερου διεπιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου για την αξιοποίηση της σωματικής άσκησης στην υγεία. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, καθώς και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και των Τ.Ε.Φ.Α.Α. της χώρας.Ο Γιάννης Πέννας, Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου ”Exercise is Medicine – Greece” αναφέρει στο ελc: «Ως μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ιατρική το 2014 στον τομέα της Μοριακής Φυσιολογίας και της Φυσιολογίας της άσκησης, μοιράστηκα με τους καθηγητές μου, Δρ. Μιχάλη Κουτσιλιέρη και Αναστάσιο Φιλίππου, το όραμα να πάρει η άσκηση την θέση που της αξίζει στην υγεία και στην κοινωνία. Με την ομόφωνη συγκατάθεση για την επόμενη κίνηση, ήταν μονόδρομος να δημιουργήσουμε το Εθνικό Κέντρο “Η Άσκηση Είναι Φάρμακο Ελλάς” μέλος του Παγκόσμιου οργανισμού Exercise is Medicine, το οποίο είναι υπό την επίβλεψη του Αμερικάνικου Κολλεγίου της Επιστήμης της Άσκησης (ACSM) και έχει ως στόχο να συνταγογραφηθεί η άσκηση μέσα από τα συστήματα υγείας των χωρών που συμμετέχουν σε αυτό το παγκόσμιο κίνημα. 10 Χρόνια μετά και με πολλή προσωπική και εθελοντική δουλειά τόσο από όλα τα μέλη του ΔΣ όσο και από τους υποστηρικτές και εθελοντές μας ανακοινώνουμε το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο του Exercise is Medicine Greece, το οποίο θα λάβει μέρος στην έδρα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού μας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Αθήνας».Το Ελληνικό Εθνικό Κέντρο «Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς» (https://exerciseismedicine.gr/) ενθαρρύνει τον ιατρικό κόσμο, τις ιατρικές σχολές και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας να ενσωματώσουν την επιστημονικά έγκυρη σωματική άσκηση στον σχεδιασμό ή διδασκαλία μακροχρόνιων θεραπειών, απευθυνόμενοι σε ειδικούς άσκησης με την ανάλογη πιστοποίηση. Να σημειωθεί ότι η σωματική άσκηση έχει αναγνωριστεί ως βασικός πυλώνας της υγείας ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη.Το όραμα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Εθνικού Κέντρου «Η Άσκηση είναι Φάρμακο-Ελλάς» είναι η ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου που έχει η στοχευμένη σωματική άσκηση στην πρόληψη και θεραπεία πολλών ασθενειών ή παθήσεων, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας ή οικονομικής κατάστασης, με ελάχιστο κόστος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας.