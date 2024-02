Τα καλύτερα tips για να διαλέξεις την απόχρωση ρουζ που ταιριάζει στην επιδερμίδα σου

Όσοι έχουν χλωμό ή ανοιχτόχρωμο δέρμα θα πρέπει να επιλέξουν μια παστέλ ροζ απόχρωση με ψυχρούς τόνους. Το παστέλ ροζ είναι το καλύτερο χρώμα ρουζ για ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες, καθώς προσφέρει μια απαλή, φυσική εμφάνιση. Η χρωστική ουσία δεν θα φαίνεται πολύ έντονη ή βαμμένη. Αν προτιμάτε ένα πιο εντυπωσιακό χρώμα, μια απαλή ροδακινί ή κοραλλί απόχρωση θα κάνει το κόλπο για να προσθέσει βάθος.Θα ανήκετε σε αυτόν τον χαρακτηρισμό του τόνου δέρματος αν το δέρμα σας μαυρίζει εύκολα και σπάνια καίγεται από τον ήλιο. Το καλύτερο χρώμα ρουζ για να φορέσετε θα ήταν ένα καστανό ροζ με πινελιές καφέ. Μια ροδακινί ή κοραλλί απόχρωση λειτουργεί επίσης καλά για τους μεσαίους τόνους δέρματος – αλλά μπορεί να θέλετε να αυξήσετε την κάλυψη για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση του χρώματος.Οι τόνοι του δέρματος μιας σταρένιας επιδερμίδας τείνουν να είναι ζεστοί και συνήθως παραμένουν μαυρισμένοι όλο το χρόνο. Μια δαμασκηνί απόχρωση είναι το καλύτερο χρώμα ρουζ, καθώς κάνει το δέρμα σας να λάμπει.Δοκιμάστε το ρουζ Maybelline Fit Me Blush 55 Berry 5gr Φανταστικό χρώμα με φυσικό αποτέλεσμα και μεταξένια υφή. Ενισχύει το φυσικό χρώμα της επιδερμίδας με ένα pop of natural color.Όσοι έχουν βαθύ και σκούρο τόνο δέρματος δείχνουν υπέροχα όταν φορούν ρουζ σε αποχρώσεις μούρων που έχουν μπλε αποχρώσεις, όπως ένα πλούσιο κράνμπερι. Αφήνει ένα άψογο φινίρισμα και είναι βέβαιο ότι θα προσθέσει άμεση λάμψη στην επιδερμίδα σας. Μια καφέ σοκολατί απόχρωση μπορεί επίσης να προσδώσει στους βαθύς τόνους δέρματος μια επιπλέον πινελιά φωτεινότητας. Το φωτεινό πορτοκαλί είναι ένα άλλο εξαιρετικό χρώμα ρουζ για βαθύ και σκούρο δέρμα, καθώς μπορεί να προσδώσει σε αυτούς τους τόνους την πολυπόθητη λάμψη.Ιδανική επιλογή το ρουζ Essence The Blush 10 Befitting 5gr Μοβ Η πεπιεσμένη πουδρένια υφή είναι ευχάριστη στη χρήση, με υψηλή απόδοση χρώματος και εύκολη στην ανάμειξη.Ολα τα προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης προσώπου θα τα βρείτε στο SHOPFLIX.gr σε απεριόριστη ποικιλία για να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στη δική σας επιδερμίδα και όλα θα φτάσουν στην ώρα τους, στην πόρτα σας σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν μένετε.Εκμεταλλευτείτε τις χειμερινές εκπτώσεις και μην ξεχνάτε ότι ότι το SHOPFLIX κλείνει δύο χρόνια και το γιορτάζει κάθε μέρα με διαφορετικές εκπλήξεις. Τώρα με κάθε παραγγελία σας κάνει δώρο κουπόνι 5€ για την επόμενη σας αγορά! Και το καλύτερο; Οσες φορές και να αγοράσετε… τόσα κουπόνια 5€ θα κερδίσετε!