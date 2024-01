Μπορεί ένα συμπλήρωμα διατροφής να απογειώσει τη σεξουαλική σου ζωή;

Είναι απόλυτα φυσιολογικό να αναζητάτε τρόπους για να ενισχύεστε τη σεξουαλική σας ζωή. Η μειωμένη άλλωστε λίμπιντο μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπική σας ζωή όσο και στις ερωτικές σας σχέσεις.Η μείωση της σεξουαλικής ζωής και επιθυμίας μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική ένταση με τον σύντροφό σας και σε μείωση της αυτοπεποίθησης.Μερικές φορές, για να ενισχύσετε τη σεξουαλική σας ζωή, χρειάζεται μόνο να κάνετε κάποιες μικρές προσαρμογές στον τρόπο ζωής.Η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο στον καθορισμό του πόσο ισχυρή είναι η λίμπιντο σας. Ναι, σωστά διαβάσατε: Η σωστή διατροφή μπορεί να βελτιώσει τη σεξουαλική σας ορμή.Ωστόσο υπάρχουν και κάποια συμπληρώματα για να αυξήσετε τη σεξουαλική σας επίδοση καθώς περιέχουν ένα μείγμα συστατικών (μερικές φορές δεκάδες).Η αργινίνη, επίσης γνωστή ως l-αργινίνη, είναι ένα αμινοξύ που χρησιμοποιείται για διάφορες λειτουργίες στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της ανοσίας και της αποκατάστασης κατεστραμμένων ιστών. Η λήψη L-αργινίνης ως συμπλήρωμα αυξάνει την παραγωγή νιτρικού οξέος από το σώμα σας και χαλαρώνει τους μύες που περιβάλλουν τα αιμοφόρα αγγεία στα γεννητικά όργανα. Παράλληλα αυξάνει τη ροή του αίματος στα γεννητικά όργανα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της διέγερσης.Τοαναβράζοντα δισκία περιέχει περιέχει L – Αργινίνη, L-Ιστιδίνη, Προανθοκυανιδίνες από το κόκκινο σταφύλι, Βιταμίνη C και Ψευδάργυρο, που βοηθούν στην τόνωση της σεξουλικής ζωής.Το φυτό μάκα έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την ενίσχυση της γονιμότητας , της σεξουαλικής επιθυμίας, της ενέργειας και της αντοχής.Μια ανασκόπηση ερευνών έδειξε ότι το maca βελτιώνει τη σεξουαλική επιθυμία μετά από τουλάχιστον έξι εβδομάδες κατάποσης. Ενισχύει την σεξουαλική διέγερση λόγω των αμινοξέων που περιέχει, αυξάνει τη ροή του αίματος λόγω της ιστιδίνης, που συμβάλλει στην αγγειοδιαστολή και την αύξηση της ροής αίματος στα όργανα και των δύο φύλων, ενώ περιέχει και ψευδάργυρο.

Η χορηγούμενη μάκα, ως συμπλήρωμα διατροφής, αποτελεί μία φυσική πηγή θρεπτικών συστατικών, η οποία δρα ενισχυτικά ως προς την εύρυθμη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος και την ομαλή ανοσολογική απόκριση του οργανισμού ενώ παράλληλα βελτιώνει ελαφρά τη ροή του αίματος, προσδίδοντας μία αίσθηση ευεξίας και ζωτικότητας.Το, είναι ένα σύνθετο μείγμα υδατανθράκων, πρωτεϊνών, φυτικών ινών και λιπιδίων.Ο ψευδάργυρος είναι ένα μέταλλο που το σώμα χρειάζεται καθημερινά για διάφορες ζωτικές λειτουργίες, όπως ο μεταβολισμός των κυττάρων, η αντοχή και η ρύθμιση των επιπέδων της τεστοστερόνης,Τοείναι συμπλήρωμα με Βιταμίνη C και ψευδάργυρο για την υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, ενισχύοντας την άμυνα του σώματός μας που εκτίθενται σε μικρόβια, ιούς αλλά και στρες καθημερινά.Η βιταμίνη C και ο ψευδάργυρος υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να προκύψει από τις ελεύθερες ρίζες. Ο οργανισμός δεν μπορεί να παράγει και να αποθηκεύσει την ίδια τη βιταμίνη C. Η τακτική πρόσληψη μέσω τροφής είναι επομένως σημαντική.Πριν από την χορήγηση οποιουδήποτε συμπληρώματος διατροφής καλό είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.