2ο Διεπιστημονικό Σχολείο για την υγεία του περιβάλλοντος – Το Ινστιτούτο ARISTEiA εκπαιδεύει Έλληνες φοιτητές

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη φοιτητών και καθηγητών του ISEC-2, υπό την καθοδήγηση του δασάρχη Λίμνης, σε περιοχές αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος της Βόρειας Εύβοιας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε στα Λουτρά Αιδηψού της Βόρειας Εύβοιας το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα για την Περιβαλλοντική Κρίση (Interdisciplinary School for Environmental Crisis – ISEC), το οποίο οργανώνεται από το Ινστιτούτο για την Προώθηση της Έρευνας και της Εκπαίδευσης Τεχνών, Επιστημών και Τεχνολογίας (ARISTEiA-Institute for the Advancement of Research and Education in Arts, Sciences, and Technology) των ΗΠΑ και φιλοξένησε περισσότερους από 50 διδάσκοντες και προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές από 40 πανεπιστημιακά τμήματα της Ελλάδας, της Κύπρου, των ΗΠΑ, της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας, της Δανίας, του Βελγίου και της Μεγάλης Βρετανίας.Παράλληλα με το ISEC-2 πραγματοποιήθηκε Διάσκεψη για την Περιβαλλοντική Κρίση με την υποστήριξη του κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννης Λάτσης, του Ιδρύματος Λαμπράκη, του κοινωφελούς ιδρύματος «Μαρία Τσάκος-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης» και του Ιδρύματος «Β & Μ Θεοχαράκη» στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας ‘21» που υποστηρίζεται από όλα τα μεγάλα ιδρύματα της Ελλάδας και την Εθνική Τράπεζα. Ο Δήμος Ιστιαίας-Αιδηψού επίσης υποστήριξε το πρόγραμμα.Στη Διάσκεψη οργανώθηκε ειδική ενότητα στην οποία οι συμμετέχοντες συζήτησαν με τον Δήμαρχο Ιστιαίας-Αιδηψού, κ. Ιωάννη Κοντζιά, για τις ανάγκες της περιοχής και τους τρόπους με τους οποίους η διεθνής επιστημονική κονότητα των Ελλήνων μπορεί να συνδράμει στην εκπόνηση μελετών αποκατάστασης.. Στη διάρκεια παρουσίας των φοιτητών και των καθηγητών στη Βόρεια Εύβοια οργανώθηκε επίσκεψη στις περιοχές ανασύστασης του καμμένου δάσους όπου ο δασάρχης της περιοχής της Λίμνης περιέγραψε τα προβλήματα που γέννησε η πυρκαγιά, τους τρόπος αντιμετώπισης κατά την πυρόσβεση και τις μεθόδους αποκατάστασης που εφαρμόζονται.Κεντρικός στόχος του ISEC είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς επιστημόνων στη διεπιστημονική προσέγγιση της περιβαλλοντικής κρίσης μέσα από τη σύνθεση επιστημών που περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα αντικειμένων. Έτσι, τo πρόγραμμα του ISEC φιλοξένησε φοιτητές και καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων: Ιατρικής, Βιοεπιστημών, Μηχανικής Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Οικονομικών Επιστημών, Νομικής, Επιστήμης Τροφίμων, Ψυχολογίας κ.α. Η Αθηνά Κουστένη, διευθύντρια ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας, στο LESIA (Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique), στο Αστεροσκοπείο των Παρισίων, στο Meudon, έδωσε τη διακεκριμένη ομιλία περιγράφοντας το μέλλον και το παρελθόν της Γης μέσα από το παρόν άλλων πλανητών. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιελάμβανε ενότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής συμβουλευτικής και παρουσιάσεις ομαδικών εργασιών των φοιτητών που εστίασαν σε θέματα που αφορούν σε πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Εύβοια την τοπική οικονομία και το περιβάλλον αλλά και σε διάφορες παραμέτρους της ανθρώπινης ζωής στην Εύβοια.Οι συμμετέχοντες φοιτητές επελέγησαν με αυστηρά κριτήρια αριστείας μετά από αξιολόγηση από διεθνή επιτροπή επιστημόνων. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα έγινε χωρίς δίδακτρα και επιπλέον καλύφθηκαν η διαμονή και τα γευματά τους χάρη στις γενναιόδωρες προσφορές των χορηγών.Το Ινστιτούτο ARISTEiA, το οποίο ανέλαβε το ακαδημαϊκό και το εκτελεστικό σκέλος της διοργάνωσης, θα συνεχίσει τη διοργάνωση του ISEC στην Εύβοια ώστε σταδιακά να αναδείξει την περιοχή σε παγκόσμιο προορισμό για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα.«To ISEC επιδιώκει να στρέψει την προσοχή των Ελλήνων συμμετεχόντων φοιτητών στον διεπιστημονικό διάλογο που έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια στο εξωτερικό αλλά και των ξένων στην όμορφη Ελλάδα που ωστόσο βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της περιβαλλοντικής κρίσης. Τον δεύτερο χρόνο διοργάνωσης του ISEC εστιάσαμε ακόμα περισσότερο στα τοπικά προβλήματα της Εύβοιας και οι 4 ομαδικές εργασίες των φοιτητών πρότειναν λύσεις για τη μετατροπή της Εύβοιας σε περιοχή μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα τα επόμενα 10 χρόνια, την αναστροφή της αποδασοποίησης, τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων και την πρωτοποριακή καθιέρωση πυρηνικών μικροαντιδραστήρων αυξημένης ασφάλειας για την ενεργειακή αυτονομία του νησιού.Στόχος του προγράμματος είναι να διευρύνουμε τους επιστημονικούς ορίζοντές των φοιτητών, να προβάλουμε την ομορφιά του τοπίου σε ένα διεθνές κοινό, να αναλύσουμε τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη σύνθετη καταστροφή και να προτείνουμε τρόπους εξάλειψης της αγωνίας των ανθρώπων για τον τόπο τους που είχε αρχίσει να παρακμάζει πληθυσμιακά και οικονομικά πριν τη μεγάλη καταστροφή», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Δροσάτος, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου ARISTEiA και Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Cincinnati.