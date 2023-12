Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

και με την έκδοση των 2,00€

Ο Master of Wine Κωνσταντίνος Λαζαράκης παρουσιάζει, ένα προς ένα, 150 ελληνικά κόκκινα κρασιά που επιλέγει ως τα αγαπημένα του για το 2024.Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λίστα που περιλαμβάνει ετικέτες από κάθε περιοχή της Ελλάδας και καλύπτει όλο το εύρος των ποικιλιών που καλλιεργούνται στην χώρα μας.Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης παρουσιάζει κάθε κρασί με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, εστιάζοντας στο οινοποιείο, τη μέθοδο οινοποίησης, τα γευστικά και αρωματικά του χαρακτηριστικά, αλλά και με τί συνταγές θα συνδυαζόταν ιδανικά.«Μια ερώτηση που πρέπει να µου έχουν κάνει χιλιάδες φορές είναι «ποιο είναι το καλύτερο κρασί που έχεις πιει ποτέ». Κάποιες φορές γίνεται πιο λιτή και λιγότερο προσωπική: «Ποιο είναι το καλύτερο κρασί»; Η απάντησή µου είναι πάντα η ίδια: Το «καλύτερο κρασί» δεν είναι έννοια που υπάρχει. Μπορεί κάποιος να απαντήσει ποιος είναι ο πιο σηµαντικός άνθρωπος;Η καλύτερη µουσική σύνθεση; Το καλύτερο φαγητό; Αν το θέσουµε σε προσωπικό επίπεδο (ποιο είναι το καλύτερο φαγητό για εσένα;), τότε ίσως θα µπορούσε κάποιος να απαντήσει. Να πει «για εµένα ο µουσακάς είναι το καλύτερο φαγητό, το πιο σηµαντικό άτοµο στη ζωή µου είναι ο γιος µου και η καλύτερη µουσική σύνθεση που έχω ακούσει είναι η Φραγκοσυριανή».Αν µπορεί κάποιος να πει τα παραπάνω ή κάτι αντίστοιχο, µια χαρά. Απλά, δεν έχω µάθει να σκέφτοµαι έτσι γιατί πάντα βλέπω ότι υπάρχουν διαφορετικές οπτικές.Στις επόµενες σελίδες θα βρείτε 150 κρασιά που δοκίµασα τη χρονιά που πέρασε και µε κέρδισαν. Τα αγάπησα. Αν τα δοκίµασα µε έκαναν να θέλω να τα πιω. Αν τα ήπια µε έκαναν να θέλω να τα ξαναπιώ. Αυτά τα κρασιά δεν είναι «τα καλύτερα κρασιά της Ελλάδας». ∆εν είναι όλα για όλους.Είµαι σίγουρος όµως ότι το κάθε ένα έχει σίγουρα –ή θα αποκτήσει– και άλλους οπαδούς εκτός από εµένα. Κάποια από αυτά τα κρασιά τα αγαπώ γιατί δείχνουν την τυπικότητα µιας ποικιλίας, άλλα γιατί εκφράζουν την ίδια ποικιλία µε τρόπο ξεχωριστό. Κάποια κρασιά υπάρχουν εδώ γιατί έχουν την ικανότητα να γίνονται το κέντρο της προσοχής στο τραπέζι, κρασιά που θα σταµατήσουν κάθε κουβέντα.Υπάρχουν όµως παρέες όπου δεν θέλω να σταµατήσει η κουβέντα, εκεί θέλω κρασιά που θα κρατήσουν την κουβέντα ζωντανή. Αναφέρω κρασιά που θα ήθελα να τα πιω Παραµονή Πρωτοχρονιάς, ανήµερα των γενεθλίων του παιδιού µας, αλλά και κρασιά που είναι για µια ∆ευτέρα βράδυ, κρασιά για να δούµε τον αγώνα. Κανένα κρασί στον κόσµο δεν µπορεί να είναι όλα τα παραπάνω. Χρειαζόµαστε κρασιά όµως για κάθε πτυχή της ζωής µας που είναι καλό να υπάρχει κρασί. Έτσι µόνο θα ζήσουµε, όχι µόνο θα καταλάβουµε, τη µαγεία του κρασιού».Τα 150 ελληνικά κρασιά που έχει επιλέξει ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης έχουν ταξινομηθεί κατά περιοχές, ενώ για κάθε ετικέτα καταγράφονται τα γενικά και γευστικά της χαρακτηριστικά, καθώς και συνοπτικά η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη δημιουργία της.*Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης είναι μια σημαντική προσωπικότητα στο χώρο του κρασιού διεθνώς. Ήταν άλλωστε ο πρώτος Master of Wine της Νότιας Ευρώπης. Το βιβλίο του The Wines of Greece που εκδόθηκε στη αγγλική γλώσσα από την ίδια την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο μελέτης των ελληνικών οίνων σε όλον τον κόσμο. Είναι αξιοσημείωτο ότι, στον συγγραφέα της έκδοσης Κωνσταντίνο Λαζαράκη μαζί με τον τίτλο του Master of Wine, τού έχουν απονεμηθεί δύο ακόμη βραβεία, για τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά απαιτητικών εξετάσεων για τον τίτλο του Master of Wine: Το "Bollinger Medal" για την αριστεία του στην τυφλή γευστική δοκιμή οίνου και το "Villa Maria Award" για την εξαίρετη επίδοσή του στην εξέταση της Αμπελουργίας. Ήταν ο 13ος στην ιστορία του Institute of Masters of Wine που κατέκτησε αυτά τα Βραβεία. 