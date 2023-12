Αυτές είναι οι πιο δημοφιλείς σειρές στο… ελληνικό Netflix

Κλείσιμο

Η γαλλική δραματική σειρά Blood Coast ανέβηκε στην πρώτη θέση του ελληνικού Τοπ 10 του Netflix ρίχνοντας από την κορυφή το A Nealry Normal Family. Η νέα αυτή σειρά δράσης ακολουθεί τους αστυνομικούς και την παράτολμη ομάδα τους καθώς αγωνίζονται να καθαρίσουν τους δρόμους της Μασσαλίας, στη Γαλλία και να εντοπίσουν έναν από τους πιο διαβόητους -και βίαιους- εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο. Πρόκειται για μια καθηλωτική περιπέτεια σειρά δράσης που θα σας συναρπάσει από το πρώτο λεπτό. Δεν έχετε παρά να ξεκινήσετε να παρακολουθείτε τα επεισόδια από τηνσας.Στη 2η θέση βρίσκεται το Obliterated, όπου μια ομάδα ειδικών δυνάμεων αποτρέπει μια θανάσιμη πλεκτάνη στην Αμαρτωλή Πόλη.Ακολουθεί το World War II: From the Frontlines στην 3η θέση, ενώ στην 4η πλασάρετε το Squid Game: The Challenge. Την πεντάδα κλείνει το A Nearly Normal Family που μέχρι πρότινος είχε την κορυφή. Η υπόθεση αγορά μια δήθεν τέλεια οικογένεια που «καταρρέει», όταν ένας σοκαριστικός φόνος αποδεικνύει ότι τα μέλη της θα κάνουν απεγνωσμένες κινήσεις για να σώσουν το ένα το άλλο.Την 6η θέση έχει το My Life with the Walter Boys και την 7η θέση τα νέα επεισόδια του The Crown, το οποίο φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του.Τα Bad Surgeon Love Under the Knife, LEGO Ninjago: Dragon’s Rising και I Hate Christmas, κλείνουν τη δεκάδα των charts.Στο μεταξύ το Netflix έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα στοιχεία για την τηλεθέαση του 99% των τίτλων του και, όπως προκύπτει από αυτά, οι χρήστες σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν το «The Night Agent» για 812 εκατ. ώρες, καθιστώντας το πολιτικό θρίλερ την πιο δημοφιλή σειρά του πρώτου εξαμήνου του έτους.Καλύπτοντας σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ώρες τηλεθέασης, άλλες εκπομπές που εμφανίστηκαν σε περίοπτη θέση στη λίστα ήταν οι Ginny and Georgia, Gilmore Girls, Seinfeld, Friends και The Office.Πάντως αν και εσείς θέλετε να δείτε τις σειρές που trendάρουν στο Netfilx δεν έχετε παρά να τις παρακολουθήσετε μέσα από τηνόπου χάρη στην τεχνολογία αιχμής Quantum Dot, αυτή η τηλεόραση TCL προσφέρει γνήσια κινηματογραφική εικόνα με πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρώματα και αποχρώσεις.Και αν ψάχνετε νέα τηλεόραση στοθα τις βρείτε όλες σε απεριόριστη ποικιλία, ενώ θα έρθει στην πόρτα σας σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε.Μπορείτε να την κάνετεστους αγαπημένους σας ενώ εάν ακόμα δεν έχετε καταλήξει, τότε σας έχουμε την πιο εύκολη λύση:Εσείς επιλέγετε το ποσό που θέλετε να διαθέσετε και εκείνοι ό,τι πραγματικά χρειάζονται ανάμεσα σε πάνω από 5 εκατομμύρια επιλογές.