Great Photo Awards 2023-2024: «Ο κόσμος του Πορτραίτου»

Μετά την επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης, που τα ανέδειξαν ως σημείο αναφοράς στη διεθνή φωτογραφική σκηνή προσελκύοντας συμμετοχές υψηλής καλλιτεχνικής αξίας από όλες τις ηπείρους, τα Great Photo Awards συνεχίζουν στη δεύτερη διοργάνωση με το νέο θέμα: “Portrait World”. Η φωτογραφία πορτραίτου είναι ένα δημοφιλές φωτογραφικό θέμα που εστιάζει την στην εκφραστική δύναμη των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.Οι ενδιαφερόμενοι, ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι, μπορούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη διοργάνωση των Great Photo Awards 2023-24 σε όσες απ’ τις πέντε κατηγορίες επιθυμούν, οι οποίες είναι:- Το αγαπημένο μου Πορτραίτο (My favourite portrait) - Εθνολογικό Πορτραίτο (Ethnic portrait) - Περιβαλλοντικό | Εργασιακό Πορτραίτο (Environmental | Work portrait) - Ομαδικό Πορτραίτο (Group portrait) - ΑυτοΠορτραίτο (Self portrait)Η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείτε από καταξιωμένους πορτρετίστες φωτογράφους και Photo Editors που είναι οι εξής:: Pascal Baetens | Editorial photographer for lifestyle magazines and author of numerous photographic books: Panagiotis Kaldis | Photographos Magazine editor: Sanjay Jogia | Wedding & Portrait Photographer