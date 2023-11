Black Friday: Ήρθε η ώρα να «τα σηκώσουμε» ΟΛΑ!

Η Black Friday είναι η ημέρα που περιμένουμε κάθε χρόνο με ανυπομονησία για να κάνουμε φθηνότερα τις αγορές μας και να αναζητήσουμε συμφέρουσες προσφορές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι κρατάει μόνο μία ημέρα και συχνά δεν προλαβαίνουμε να αποκτήσουμε όλα όσα θέλουμε.

Μπλακ Φράιντεϊ από τώρα γίνεται; Γίνεται στα Public!



Τα καλά νέα είναι ότι τα Public ξεκίνησαν τη μεγαλύτερη Black Friday, ήδη από την Παρασκευή που μας πέρασε και θα διαρκέσει 15 ολόκληρες ημέρες!

Οι μεγαλύτερες Black Friday προσφορές είναι εδώ και απευθύνονται σε όλους μας. Σε όποιο τύπο καταναλωτή και αν ανήκουμε, δεν πρέπει να χάσουμε καθόλου χρόνο. Αρκεί να επισκεφθούμε όλα τα φυσικά καταστήματα, αλλά και το Public.gr και να επωφεληθούμε από προσφορές όπως:



-Σετ Φούρνος και Εστία Candy με έκπτωση -26%, μόλις στα 399€ από 538€

-Samsung Galaxy A23 με έκπτωση 34%, από 299€ μόνο 199€

-Samsung OLED 55" 4K, από 2.499€ μόνο στα 1.599€

-Τα πιο Black Friday deals σε 450.000 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα από όλες τις κατηγορίες: τεχνολογία με smartphones tablets, laptops και πολλά ακόμη, οικιακές συσκευές με ψυγεία και πλυντήρια/στεγνωτήρια, προϊόντα ψυχαγωγίας όπως τηλεοράσεις & είδη lifestyle σε περιμένουν να τα ανακαλύψεις και με 3 άτοκες δόσεις με Klarna

Η μεγαλύτερη Black Friday των Public έχει ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες για να τα «σηκώσουμε» όλα! Μέσα από μια διευρυμένη γκάμα εκπτωτικών προϊόντων απολαμβάνουμε τη μεγαλύτερη αγοραστική εμπειρία της χρονιάς, αφού φέτος τα Public συγκέντρωσαν τα πιο δυνατά Friday deals από όλα τα επώνυμα brands της αγοράς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες μας, ό,τι προϊόν και αν ψάχνουμε.

450.000 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα στη διάθεσή σου!



Όποιοι ανήκουν σε αυτούς που «παθαίνουν λαλά» με τις τόσο χαμηλές τιμές, «θα τα δούνε όλα» στα Public με πάνω από σε 450.000 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα σε μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, προϊόντα ψυχαγωγίας και φυσικά, είδη lifestyle με δυνατή έκπτωση, για να αποκτήσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε ώστε να αναβαθμίσουμε την καθημερινότητά μας και να ανανεώσουμε τον χώρο μας.

Black Friday Now, Pay Later μόνο στα Public!



Όσοι πάλι προτιμάνε να αγοράζουν τώρα, αλλά να πληρώνουν αργότερα «γιατί μπορούν», τα Public είναι εδώ, μιας και προσφέρουν τις πιο έξυπνες και ευέλικτες λύσεις πληρωμής χωρίς πιστωτική κάρτα. Με την υπηρεσία Public Now Pay Later μέσω Klarna, που είναι διαθέσιμη στα φυσικά καταστήματα αλλά και για online αγορές, έχουμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε σε 3 ισόποσες άτοκες δόσεις. Ταυτόχρονα, μπορούμε να επισκεφθούμε οποιοδήποτε κατάστημα μας εξυπηρετεί, να δημιουργήσουμε το ιδανικό για εμάς πλάνο χαμηλών δόσεων μέσω Flex Pay και να είμαστε ξέγνοιαστοι τη φετινή Μαύρη Παρασκευή.

Λοιπόν, μην χάνεις άλλο χρόνο, μπες τώρα στο Public.gr, ανακάλυψε τις προσφορές και κάνε τις Black Friday αγορές σου!