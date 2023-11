Η οστεοπόρωση είναι και ανδρική υπόθεση

-ψυχικές ασθένειες και διαταραχές: αγχώδης διαταραχή, κατάθλιψη, διατροφικές διαταραχές (συχνές σε αθλητές και νεότερους άντρες και έφηβους)Κοστικοστεροειδή, αντι-ισταμινικά, αντισπασμωδικά, κάποια αντικαταθλιπτικά, θεραπείες για καρκίνο του προστάτη ή άλλες καρκινοπάθειεςΑλκοόλ, κάπνισμα, έλλειψη άσκησης (ή υπερβολική άσκηση!), παχυσαρκία (ή πολύ χαμηλό βάρος), ελλιπής πρόσληψη πρωτεΐνης ή ασβεστίου, έλλειψηή άλλων βασικών βιταμινών και ιχνοστοιχείων (ενδεικτικά Β12, φολικό οξύ, ψευδάργυρος, σίδηρος, μαγνήσιο).Η σωστή ισορροπία στην άσκηση είναι εξαιρετικά σημαντική για τους άντρες που έχουν γενικά ένα μεγαλύτερο μυϊκό και οστικό σύστημα να διατηρήσουν όπως επίσης και ο ψευδάργυρος που είναι πλήρως απαραίτητως για πολλές ανδρικές ορμονικές και μεταβολικές λειτουργίες.Το κάταγμα ή η μείωση του ύψους που είναι τα φανερά συμπτώματα της οστεοπόρωσης όταν συμβαίνουν μπορεί να είναι πολύ αργά. Ειδικά για τον άντρα όπου δεν έχει τα ξεκάθαρα σημάδια της εμμήνοπαυσης και των ορμονικών αλλαγών κατά τη διάρκεια της ζωής του.• Αυξημένη χοληστερόλη ή διαβήτης• Αυξημένο PSA (Prostate-Specific Antigen – Ειδικό Προστατικό Αντιγόνο) με ή χωρίς κακοήθεια• Γενική αίσθηση κούρασης ή απροσδιόριστων πόνων (συχνά εξαιτίας μειωμένης τεστοστερόνης ή κορτιζόλης ή έλλειψης βασικών θρεπτικών συστατικών)Αν έχετε κάποιο από τα παραπάνω η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι απαραίτητη. Μιλήστε με το γιατρό σας και ανάλογα:• Μετρήστε οστικούς δείκτες για εκτίμηση του ρυθμού οστικής απώλειαςCTX, NTX, P1NP (προκολλαγόνο τύπου 1) – εξετάσεις ούρων ή αίματος• Κάντε ένα DEXA (dual x-ray absorptiometry) scan: ειδική μορφή ακτινογραφίας για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας• Μιλήστε με έναν ειδικό που θα σας βοηθήσει να κάνετε τις αλλαγές που χρειάζεστε σε διατροφή και τρόπο ζωής για να βελτιώσετε την υγεία των οστών σας.Με πάνω από 9 εκατομμύρια οστεοπορωτικά κατάγματα παγκοσμίως από τα οποία το 25% συμβαίνει σε άντρες με αρνητικά αποτελέσματα τόσο την διάρκεια όσο και στην ποιότητα ζωής τους, ως πότε θα αγνοούμε την οστεοπόρωση στους άντρες;Για την πρόληψη της οστεοπόρωσης και την αντιμετώπισή της, σε περίπτωση που εμφανιστεί, στόχος είναι να σταματήσουμε, να επιβραδύνουμε ή και να αναχαιτίσουμε την απώλεια οστικής μάζας.Ασβέστιο και βιταμίνη D. Το ασβέστιο και η βιταμίνη D συνεργάζονται για τη διατήρηση της υγείας των οστών. Το ασβέστιο αποτελεί δομικό συστατικό των οστών, ενώ η βιταμίνη D βοηθά στην απορρόφηση του ασβεστίου από τον οργανισμό. Για τους ηλικιωμένους, ο απώτερος στόχος της επαρκούς πρόσληψης ασβεστίου είναι ο περιορισμός της απώλειας οστικής μάζας.Φόρτιση Οστών. Δραστηριότητες που ασκούν επαρκή φορτία κατά των άξονα των οστών, είναι πολύ σημαντικές γιατί ενεργοποιούν τα κύτταρα σχηματισμού των οστών. Η πιο αποτελεσματική για αύξηση οστικής πυκνότητας είναι η μέθοδος OsteoStrong®. Επίσης, η τακτική άσκηση προσφέρει μυϊκή ενδυνάμωση και βελτιώνει την ισορροπία και την ευκινησία, οφέλη τα οποία βοηθούν στη μείωση του κινδύνου πτώσεων.Στην OsteoStrong® χρησιμοποιείται ένα πρωτοποριακό σετ από 4 ρομποτικά μηχανήματα μυοσκελετικής ενδυνάμωσης προηγμένης τεχνολογίας, (σύστημα SPECTRUM), καθένα από τα οποία μέσω της οστεογονικής φόρτισης επιτυγχάνει την ενδυνάμωση διαφορετικών σημείων του ανθρώπινου σώματος, με αποτέλεσμα την απόκτηση ενός γερού οστικού και μυϊκού συστήματος.Χάρη στη βέλτιστη εκβιομηχανική θέση που επιτυγχάνεται στο κάθε ρομποτικό μηχάνημα, οι δυνάμεις φόρτισης που δέχονται τα οστά είναι πολύ μεγαλύτερες από εκείνες που παρατηρούνται στην καθημερινή δραστηριότητα ή άσκηση.Η μέθοδος τηςαπευθύνεται και σε άνδρες κάθε ηλικίας που θέλουν να βελτιώσουν τη μυοσκελετική τους κατάσταση, να μειώσουν πόνους σε αρθρώσεις, μέση και πλάτη, να ξανακερδίσουν τη δύναμη και την ευεξία τους, αλλά και σε άνδρες αθλητές που θέλουν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.Στην OsteoStrong ® έχουμε πολλά μέλη άνδρες, οι οποίοι επισκέπτονται τα κέντρα μας είτε για πρόληψη είτε για θεραπεία.Τα αποτελέσματα που λαμβάνουν είναι θεαματικά, όπως:• Ανάσχεση ή και αντιστροφή της οστεοπόρωσης• Καλύτερη• Μεγαλύτερη ευελιξία• Αύξηση μυοσκελετικής δύναμης• Βελτίωση φυσικής κατάστασης• Αύξηση ενέργειας• Μείωση πιθανότητας κατάγματος• Εξάλειψη πόνων στους συνδέσμους και στις αρθρώσεις• Μείωση των επιπέδων της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1C) στο αίμα (Διαβήτης Τύπου 2)Οι συνεδρίες της OsteoStrong® γίνονται μία μόνο φορά την εβδομάδα και δεν διαρκούν περισσότερο από 10 λεπτά συνολικά και στα 4 τέσσερα μηχανήματα. Η διαδικασία δεν απαιτεί προετοιμασία, δεν είναι επίπονη, δεν προκαλεί ιδρώτα ή κούραση, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ενδυμασία (γίνεται με τα ρούχα της δουλειάς ή της καθημερινότητας), ενώ επιβλέπεται και καθοδηγείται σε όλη τη διάρκειά της από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.Αν θέλετε και εσείς να ξεκινήσετε αυτό το «ταξίδι» μπορείτε να επικοινωνήσετε με κάποιο από τα κέντρα της OsteoStrong® ή μέσω του site της OsteoStrong® Greece: www.osteostrong.gr Η OsteoStrong® έχει τρία κέντρα στη χώρα μας: Aθήνα (Σώρου 3-5, Μαρούσι, τηλ:2106179265), Γλυφάδα (Γρ.Λαμπράκη 34, τηλ: 2109647906), Θεσσαλονίκη (Hyatt Regency Thessaloniki, τηλ: 231 046 7490), και στη Γλυφάδα (Γρ.Λαμπράκη 34, τηλ +30 210 9647906).Για να δηλώσετε συμμετοχή στο workshop που θα παρουσιαστεί διαδικτυακά εγγραφείτεΓια την προσωπική δωρεάν αξιολόγησή σας και εκτίμηση του ρίσκου οστικής απώλειας με την, MSc, DipION (Osteoporosis Specialist and Coach Nutrigenetics, Anti-aging)Maria Rigopoulou - Nutrigenetics Osteoporosis Expert and CoachMSc, DipIONNutritional TherapistFunctional Medicine practitioner, Yoga and Breathwork instructorLocation: London & Surrey (UK) and Athens (Greece), ZoomΗ Μαρία εξειδικεύεται στη διατροφογενετική (Nutrigenetics) και την οστεοπόρωση εδώ και 15 χρόνια, εφαρμόζοντας πρακτικές λειτουργικής ιατρικής (Functional Medicine), κλινικής και ολιστικής διατροφολογίας και coaching, και προσαρμοσμένες μεθόδους Yoga.Το προσωπικό της ταξίδι στο χώρο της υγείας άρχισε από μικρή ηλικία όταν λόγω αγχώδους διαταραχής και συνεχών αναπνευστικών και άλλων λοιμώξεων, άρχισε να ενδιαφέρεται και να ερευνά φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της.Κομβικό σημείο στη ζωή της ήταν γύρω στα 30 όταν διαγνώστηκε με προχωρημένη οστεοπόρωση.Από τότε και στο εξής, μελέτησε και σπούδασε σε βάθος τη σχέση μεταξύ χρόνιων ασθενειών, γενετικής, συναισθηματικής και ψυχικής υγείας και τώρα συνδυάζει αυτή τη γνώση και εμπειρία σε ειδικά προγράμματα υγείας, πρόληψης και αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης και anti-aging.Μοιράζει το χρόνο της μεταξύ Λονδίνου και Αθήνας και πραγματοποιεί συνεδρίες στα Ελληνικά και στα Αγγλικά κυρίως μέσω zoom.