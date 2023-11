Η ΙΝΟΜΟ πρωταγωνιστεί στη φετινή Xenia 2023

Οπως μας εξηγεί η Βίβιαν Παράσχου, founder της ΙΝΟΜΟ, «Διαθέτουν γλυπτική χροιά χωρίς να χάνουν την οικιστικής τους ταυτότητα» όπως μας λέει στόχος της ΙΝΟΜΟ είναι να είναι πάντα ενα βημα μπροστα και να φέρνει μία νέα αντίληψη για τα έπιπλα και τον χώρο.«Η αποστολή μας είναι ο πελάτης μας -είτε αναφερόμαστε σε ιδιοκτήτη ξενοδοχείου είτε γενικό διευθυντή, είτε σε αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει το σχεδιασμό- να υλοποιήσει μαζί μας κάθε σχέδιο και ιδέα που έχουμε φανταστεί». Μερικά από τα προϊόντα περιλαμβάνουν τη «Signature Floating Colection» που περιλαμβάνει αιωρούμενες πλωτές ξαπλώστρες και πλωτά αξεσουάρ που μπορούν να δημιουργήσουν μια εντελώς νέα υπηρεσία σε ένα ξενοδοχείο όπως το «Floating Breakfast» που δημιουργήσε πρώτη στην Ελλάδα με ελληνικό σχεδιασμό η εταιρεία. Τα floating επιπλα της ΙΝΟΜΟ είναι μοναδικά σε όλη την Ευρώπη και φέρουν την πιστοποίηση EUIPO.Με κατασκευές φουτουριστικές βγαλμένες απο το μέλλον, η ΙΝΟΜΟ παρουσιάζει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο, με έργα Ειδικής Κατασκευής αλλά και Επιπλών χονδρικής για σημαντικούς οργανισμούς και ξενοδοχειάκων όμιλων, όπως ηΈργα της βρίσκονται σε δημοσίους χώρους όπως η Κεντρική Reception για το, το Info Desk στοστα Κεντρικά Γραφεία της ΑΔΜΙΕ αλλά και σε πολυτελή ξενοδοχεία όπως στοστοστο συγκρότημα της, στο, στοκ.α.Καταξιωμένη απο έμπειρους σχεδιαστές στην Ελλάδα και το εξωτερικό υλοποιεί τα όνειρα του καθε αρχιτέκτονα πέραν απο το όριο της συντηρητικής προσέγγισης απελευθερώνοντας την δημιουργικότητα τους με τα ευέλικτα υλικα που διαθετει με σκοπο την πληρέστερη απόδοση της ελευθερίας του σχεδιασμού.Οι κατασκευές της ΙΝΟΜΟ ξεχωρίζουν καθώς υλοποιούν πιστά τον ψηφιακό σχεδίασμο του αρχιτεκτονίκου γραφείου και αποδίδουν το τελικό αποτελέσμα με εξαιρετικά φινιρίσματα χωρίς αρμούς όπως μας λέει ο κο Ανδρέας Παράσχος, CEO της εταιρείας ΙΝΟΜΟ.Με την ΙΝΟΜΟ έχουν συνεργαστεί σημαντικά Αρχιτεκτονικά γραφεία της χώρας όπωςCLIENT: LAMDA DEVELOPMENTCONSTRUCTION: INOMOARCHITECTURAL DESIGN: MEDIA MONKSLOCATION: ATHENS, GREECECURRENT STATE: COMPLETEDΗ Κεντρική Reception έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί στην είσοδο τoυ κτηριου του The Experience Park στο Ellinikon.To έργο σχεδιάστικε απο την διεθνή εταιρεία Media Monks για λογαριασμό της Lamda Development και κατασκευαστήκε απο την εταιρεία ΙΝΟΜΟ.Φουτουριστικός σχεδιασμός με ιδιαιτέρες καμπύλες. Το έργο έχει γυαλιστερό φινιρίσμα από συνθετικές ρητίνεςμήκους 9 μέτρων, δημιουργώντας μια μοναδική αίσθηση ομοιομορφίας με τον υπολοίπο περιβάλλοντα χώρο. Ενα ιδιαίτερο design που πρεσβεύει την αισθητική που θα επικρατήσει στην πόλη του αύριο.CLIENT: DAIOS COVECONSTRUCTION: INOMOARCHITECTURAL DESIGN: ELASTIC ARCHITECSLOCATION: CRETE, GREECECURRENT STATE: COMPLETEDΗ Κεντρική Reception για το SPA Kepos by Goco του ξενοδοχείου Daios Cove αποτελει μια ωδή στην Αρχαία Ελληνική Εποχή καθως όλο το interior είναι εμπνευσμένο από τον πραγματικό κήπο και κοιτίδα μάθησης όπου ο Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος διάβασε και δίδαξε τις αρχές της ευημερίας και της ευδαιμονίας. Στην ίδια σχεδιαστική γραμμή κατασκευαστικέ και η 6 μέτρη Reception με ομοιομορφο όγκο και απαλές καμπύλες σε ήρεμους τόνους και φίνίρισμα ματ από την ΙΝΟΜΟ.Η INOMO είναι μια εταιρεία σχεδίασης και κατασκευής επίπλων νέας γενιάς, η οποία προσφέρει ad hoc λύσεις σε design professionals χρησιμοποιώντας κυρίως το υλικό fiberglass.Μετρώντας πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας στις πολυεστερικές κατασκευές, επικεντρώνεται στην καινοτομία, με μοναδικές ιδέες και με εξελιγμένα συνθετικά υλικά. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι ο συνδυασμός του high-end σχεδιασμού μας με τις μοναδικές ιδιότητες του υλικού, που ξεπερνούν οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη λύση σε ευελιξία, αντοχή και κόστος.H INOMO δραστηριοποιείται στοn χώρο της φιλοξενίας και κυρίως στον εξοπλισμό contract πολυτελών ξενοδοχείων.Απευθύνεται σε:• αρχιτέκτονες, interior designers και σχεδιαστές που αναζητούν ελευθερία σχεδιασμού με οικονομικά ελκυστικό τρόπο.• σε επιχειρήσεις όπου η αισθητική και το design του χώρου πρωταγωνιστούν, όπως σε πολυτελή ξενοδοχεία και χώρους εστίασης που αναζητούν αυτόν τον συνδυασμό που έλειπε, ανθεκτικότητα, τιμή και design.Το Brand DNA της ΙΝΟΜΟ είναι εκείνο που την καθιστά και τόσο μοναδική στο κλάδο του design: ο συνδυασμός αειφόρων υλικών με καινοτομική σχεδίαση, όπως στα floating sunbeds μας, και η εξατομικευμένη εμπειρία.ΙΝΟΜΟ σημαίνει «μέσα από τον άνθρωπο» και αποτελείται από δυο λέξεις, In + Homo. Το motto μας είναι «Form Redefined» και αντικατοπτρίζει όλη την κατασκευαστική μας ιδιαιτερότητα, καθώς μέσα από τα έργα και τα προϊόντα μας μετατρέπουμε τις φόρμες σε κάτι καινούριο, εντελώς μοναδικό. Όπως υπογραμμίζουμε και στην ιστοσελίδα μας, η INOMO επικεντρώνεται στον άνθρωπο και στην εμπειρία που του προσφέρει, μέσα από τις δημιουργίες και τις φόρμες της.Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα της INOMO στο, στοκαι στο