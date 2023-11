Οι σειρές που αντέγραψαν τα Φιλαράκια

Κλείσιμο

Η κωμική σειρά Friends, γνωστή και ως «Τα Φιλαράκια» του NBC παρουσίασε για πρώτη φορά στο τηλεοπτικό κοινό τις ζωές έξι ανύπαντρων φίλων στη Νέα Υόρκη. Η σειρά βασίστηκε στη γνωστή φόρμουλα για μια επιτυχημένη κωμική σειρά: ρομαντισμός, συγκάτοικοι και διαμερίσματα που φαίνονται τέλεια αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ ακριβά για να ζήσεις.Τα Φιλαράκια έγιναν πασίγνωστα και απέσπασαν το βραβείο The Primetime Emmy for Outstanding Comedy Series. Έκτοτε τα ξεκαρδιστικά επεισόδια αποτέλεσαν την φόρμουλα για τα μελλοντικά sitcoms, που μας καθήλωσαν μπροστά από τηνΤο «Big Bang Theory» αποτελεί την πιο έξυπνη εκδοχή του «Friends». Τα θέματα της σειράς περιστρέφονται γύρω από την επιστήμη, κυρίως τη φυσική, απηχώντας το υπόβαθρο του Ross Geller στην παλαιοντολογία.Η σειρά περιστρέφεται επίσης γύρω από θέματα φιλίας, με χαρακτήρες που ζουν σε απόσταση αναπνοής ο ένας από τον άλλον σε μια πολυκατοικία στην Καλιφόρνια, ένα κοινόχρηστο σημείο συγκέντρωσης στο διαμέρισμα του Λέοναρντ και του Σέλντον και η Πέννυ -όπως η Ρέιτσελ Γκριν- είναι μια νέα, άκρως ενδιαφέρουσα προσθήκη στην παρέα.Η κωμική σειρά του CBS «How I Met Your Mother», διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη, όπου οι ζωές μιας ομάδας φίλων μπλέκονται καθώς ο Τεντ Μόσμπι αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στη συνάντηση με την ενδεχόμενη σύζυγό του.Όπως και στα «Φιλαράκια», που απολαύσαμε κάθε στιγμή της σχέσης του Ρος και της Ρέιτσελ, έτσι και σε αυτήν την περίπτωση βλέπουμε το ειδύλλιο μεταξύ του Τεντ και της Ρόμπιν. Ο… θρυλικός Τζόι Τριμπιάνι αποτέλεσε την έμπνευση για τον Μπάρνι Στίνσον ενώ το πάντα αγαπημένο και αξιόπιστο ζευγάρι της Μόνικα και του Τσάντλερ, ενέπνευσε την Λίλι και τον Μάρσαλ.Το αγαπημένο «New Girl» άντλησε έμπνευση από τα «Φιλαράκια» διαφέρει όμως σημαντικά σε ένα συγκεκριμένο σημείο: δείχνει όλους τους φίλους να ζουν στο ίδιο διαμέρισμα.Ο κακός χωρισμός της Τζέσικα Ντέι στην αρχή του σόου αντικατοπτρίζει την Ρέιτσελ Γκριν, που παραλίγο να… παντρευτεί στο πρώτο επεισόδιο πουποτέ από τα «Φιλαράκια». Καμία από τις δύο δεν παντρεύτηκε, βρήκαν όμως την καλύτερη παρέα.Όπως το «Friends», το «New Girl» παρουσιάζει συχνά περιπτώσεις… ανωριμότητας και νεανικότητας σε μια ομάδα ενήλικων. Ρομαντισμοί, αντιπαλότητες και πολλές flashback σκηνές κάνουν σχεδόν αδύνατο να μην δούμε τις ομοιότητες μεταξύ των δύο σειρών.Η κωμωδία της Fox «That ’70s Show» είναι σαν τα «Φιλαράκια», αλλά με μια «θαμπή», εφηβική ανατροπή. Η σειρά παρουσιάζει μια νεαρή ομάδα φίλων που ζουν την ζωή τους στο Ουισκόνσιν τη δεκαετία του 1970.Ενώ το Central Perk είναι το μέρος όπου οι χαρακτήρες του «Friends» συζητούν για όλα όσα τους απασχολούν πίνοντας τον καφέ τους, η παρέα από το «That ’70s Show» επιλέγει να συναντιέται τακτικά στο υπόγειο του Έρικ…