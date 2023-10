Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Ανάμεσα σε δύο ηπείρους και τρεις δεκαετίες, ένας χαρισματικός άνθρωπος παλεύει με το πεπρωμένο του. Η μοίρα τον κυνηγά αδιάκοπα και αμείλικτα, εκείνος όμως προσπαθεί να σηκώνεται πιο δυνατός μετά από κάθε πτώση. Έως πού όμως θα φτάσουν οι δοκιμασίες του;

Next big thing

Εκανε πασαρέλα για τον οίκο Chanel και είναι το νέο πρόσωπο της Ferrari. Η πρώην αθλήτρια είναι το Next Greek Top Model

Οι χρυσές μπίζνες πίσω από τον μύθο

100 χρόνια μετά τη γέννησή της η Ελληνίδα υψίφωνος είναι πανταχού παρούσα παραδίδοντας μετά θάνατον ένα masterclass επιδραστικότητας

Το photo album μιας ζωής στα άκρα

Η γυναίκα που κάποτε περιστοιχιζόταν από δεκάδες φίλους έσβησε μόνη της. Οι φωτογραφίες ζωντανεύουν τα στιγμιότυπα της χρυσής εποχής της

Sold out boys

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Ποιoς σκότωσε τον πατέρα μου» μιλούν για τα μυστικά και τα ψέματα που φωλιάζουν στην ντουλάπα κάθε οικογένειας

Κάμερες, φώτα & διαμάντια

Η Κρήτη μέσα από τα μάτια της

Day to night σύνολα & μυστικά για περιποιημένες μπούκλες

Προτού καν κλείσει τα 40, έχει μαγειρέψει στις βασιλικές κουζίνες της Νορβηγίας και της Αγγλίας, ακόμα και στα βραβεία Νόμπελ, έχει γράψει συλλογές με διηγήματα, ενώ μόλις πρόσφατα κυκλοφόρησε το μυθιστόρημά του «Φλόρενς Μπλαντ». Τον πονάει, όμως, βαθιά η Ιστορία του τόπου του, όπως και το γεγονός ότι τρώμε έτοιμα φαγητά και δεν ξέρουμε να φτιάξουμε μια καλή σούπα αυγολέμονο.Το Βαρούλκο είναι συνώνυμο με τονΚαι η νέα ελληνική ψαροφαγία ξεκίνησε από εδώ! Το Βαρούλκο διανύει την τέταρτη δεκαετία της επιτυχίας του, την οποία ο Λαζάρου δεν έχει ακόμα χορτάσει. Τι σχέση έχει όμως με τη γενιά Ζ, τον Μπομπ Ντίλαν και την πολύχρωμη σάλα;Μια συζήτηση ανάμεσα στους σεφ Γιώργο Φελεμέγκα και Στέφανο Μιχάλη, για την κουζίνα που σερβίρουν οι νέοι σεφ στο εστιατόριο και την ταβέρνα, στην καθημερινή και την επίσημη εστίαση.Λίστα, συνήθειες και οικογενειακός προϋπολογισμός!Από τα βιβλία μαγειρικής στην ψηφιοποιημένη εκδοχή των συνταγών, από τις τηλεοπτικές εκπομπές μαγειρικής στα κανάλια τουκαι στα λίγων δευτερολέπτωνκαιμε τα φαγητά που ονειρευόμαστε. Πόσο μας επηρεάζουν καθημερινά;Γεννημένοι από το 1995 μέχρι το 2015, οι εκπρόσωποι αυτής της γενιάς είτε ακόμη σπουδάζουν, είτε κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Τα δικά τους βήματα ακολουθούμε κι εμείς σε ένα γεμάτο γεύσεις Σαββατοκύριακο.Από τον νερουλά, τον παγοπώλη και τον γαλατά, που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία διανέμοντας πόρτα-πόρτα τα αγαθά τους, στη δική μας καθημερινότητα και τις ψηφιακές υπηρεσίες πωλήσεων.Έχετε σκεφτεί πόσο διαφέρει η διατροφή μας σε σχέση με 20 χρόνια πριν; Αρκεί να ρίξετε μια ματιά στα τρόφιμα που γεμίζουν τα ντουλάπια και τα ψυγεία του σήμερα, σε εκείνα δηλαδή που έχουν θέση στο τραπέζι της μέσης ελληνικής οικογένειας εν έτει 2023.Η ηλικία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που διαμορφώνουν την καταναλωτική μας συμπεριφορά και πολύ περισσότερο αυτή που αφορά το κρασί και το ποτό.Σε ένα ορεινό χωριό, τον Άστρικα, σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα Χανιά, δύο άνθρωποι που μοιράζονται το πάθος για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τη φύση και τις αγνές πρώτες ύλες έφτιαξαν ένα εστιατόριο που σερβίρει πιάτα με φρέσκα προϊόντα της περιοχής.Από το απλό ζαμπόν - τυρί μέχρι τα bao bans, τα sandos, τα smash burgers και τα avocado toasts, η ιστορία του σάντουιτς προχωρά ακάθεκτη με απολαυστικές προσθήκες και νέες αφίξεις., akaέγινε vegetarian λόγω Netflix. Είναι μητέρα, σύζυγος, σεφ, blogger και influencer και μας μιλά για τις καθημερινές διατροφικές της συνήθειες.Ο Θωμάς Μόσχος,που πρόσφατα κέρδισε τομας μιλά για τα ιδιαίτερα τυριά που παράγει στηνκαι τιςπου ακολουθεί στηνμας ετοίμασε ένα μενού βασισμένο στην αστική παράδοση, στην comfort, φροντισμένη πλευρά των πιάτων που αγαπά η πιο μεγάλη γενιά.Μανιταρόσουπα με γραβιέρα & σκορδόψωμο, Πρασόπιτα, Ροφός στην κατσαρόλαμε αγριοσέλινο αυγολέμονο, Αρνάκι στον φούρνο με πατάτες, Κρέμα καραμελέΝόστιμη μαγειρική για τα «παιδιά» της νέας χιλιετίας, από τον. Έξυπνη, εύκολη και φουλ ψαγμένη ως προς το υγεινό, θρεπτικό κομμάτι της.Ταμπουλέ κουνουπιδιού με λάιμ, δυόσμο & παντζάρι, Χειροποίητος γύρος, Τηγανητές γλυκοπατάτες & sour cream, Mac ’n’ cheese με τηνιακή γραβιέρα, Πίτες γιαουρτιού ψημένες στο μαντέμι με σκορδόλαδο, κόκκινο πιπέρι & μαϊντανό, Ψητά μήλα με κραμπλ κανέλας & αλμυρή σάλτσα καραμέλαςΈνα κυριακάτικο γεύμα από τονγια τις ηλικίες φτιαγμένο με υλικά εποχικά και γεύσεις παραδοσιακές.Γιουβαρλάκια μοσχαρίσια αυγολέμονο, με μυρώνια & λάχανο, Σαλάτα πολίτικη με σταφίδες & ελιές Καλαμών, Γιουβέτσι αρνί με καπνιστή πάπρικα & ξηρό ανθότυρο, Μοσχαρίσιο συκώτι με ψητά παντζάρια & πετιμέζι, Ψητά κυδώνια με κρέμα πικραμύγδαλοΤα καλά αποστάγματα και τα ραφινάτα μεζεδάκια θέλουν συνδαιτημόνες που ξέρουν να τα εκτιμήσουν. Τέσσερα θαλλασινά πιάτα και ένα σοκολατένιο επιδόρπιο, από τονΤατάκι παλαμίδας, μέλι με μαύρο σκόρδο & σουσάμι, Σαρδέλες με ξινόμηλο, δυόσμο & αγγούρι, Γαρίδες σεβίτσε σε άλμη φέτας, Μπρουσκέτες με αυγοτάραχο, ξερά σύκα σε μέλι & λεμόνι, Τρουφάκια με τσίλι, καρδάμωμο, κανέλα & αμύγδαλαΟι νεαρές ηλικίες δεν γνωρίζουν εθνικά όρια σε μαγειρικά υλικά και στυλ, αλλά έχουν ισχυρή άποψη για το τι τρώνε. Για αυτή τη γενιά μαγειρεύει οSmashed burger, Νιόκι με ντομάτα, μοτσαρέλα & βασιλικό στον φούρνο, Τραγανό κοτόπουλο με δημητριακά & πουρέ πατάτας, Τσαλακωμένη εύκολη σπανακόπιτα, Τορτίγιες με κιμά, λαχανικά & σος γιαουρτιού, Hasselback κολοκύθαςΤα σημερινά πιτσιρίκια και οι έφηβοι απολαμβάνουν μια αλλιώτικη φρεσκάδα στο τραπέζι, αφού είναι εξοικειωμένα ακόμα και με τις παγκόσμιες τάσεις. Ημας δίνει μερικές από τις συνταγές που λατρεύουν.Πιτάκια ολικής με γέμιση από λαχανικά & γραβιέρα, Κοκκινιστό μοσχαράκι chili style, Μπιφτέκια μπρόκολου στον φούρνο χωρίς γλουτένη, Κοτόπουλο σε ινδική σάλτσα με ελληνικό στραγγιστό γιαούρτι, Ζυμαρικά με κρέμα φέτας & ψητά παντζάρια, κ.ά. νόστιμα.Cheesecake με πορτοκάλι, Μπάρες με βρώμη & γάλα καρύδας, Σοκολατόπιτα με σφολιάτα, Carrot cake, Brownies κ.ά. νόστιμα.Με το συγκεκριμένο μυθιστόρημα ο Jeffrey Archer, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιτυχημένους σύγχρονους αφηγητές συγκλονιστικών ιστοριών, καταθέτει ένα tour de force, κάνει δηλαδή μια -ευγενή- επίδειξη δύναμης και συγγραφικής δεξιοτεχνίας. Πραγματικά, από τις πρώτες σελίδες του βιβλίου ο αναγνώστης παρασύρεται από τον θυελλώδη ρυθμό της γραφής, αλλά και από τον απαράμιλλο τρόπο του Archer να συνδυάζει αληθινά πρόσωπα και γεγονότα, με την επινοημένη πλοκή της ιστορίας του.Έτσι, στις σελίδες του μυθιστορήματος εμφανίζονται πολιτικοί ηγέτες παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως η Μάργκαρετ Θάτσερ, ο Ρόμπερτ και ο Έντουαρντ Κένεντι, ο Τόνι Μπλερ -ακόμη και ο Βλαντίμιρ Πούτιν.Το «Κορόνα Κερδίζεις» είναι στην πράξη ένα διπλό βιβλίο -μολονότι παρακολουθεί την περιπετειώδη και απρόβλεπτη ζωή ενός και μόνο χαρακτήρα. Και, ακριβώς γι' αυτό, πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που θεωρείται, δικαίως, σαν ένα από τα πλέον φιλόδοξα, αλλά και τα πιο συναρπαστικά που έγραψε ποτέ ο Jeffrey Archer.Η ιστορία ξεκινά το 1968, πίσω από το «Σιδηρούν Παραπέτασμα», στο Λένινγκραντ της Σοβιετικής Ένωσης. Εκεί ζει ο Αλεξάντερ Καρπιένκο, ένα παιδί διαφορετικό από τους συνομηλίκους του, τόσο για το παρελθόν όσο και για το πεπρωμένο του. Το μεγάλο του όνειρο είναι γίνει ο ηγέτης της αχανούς πατρίδας του, αναγκάζεται όμως να εγκαταλείψει τη Ρωσία και να διαφύγει στο εξωτερικό μετά από το θάνατο του πατέρα του. Τον δολοφόνησε η KGB, επειδή προσπαθούσε να συσπειρώσει τους λιμενεργάτες και να ιδρύσει ένα συνδικαλιστικό σωματείο. Ο Αλεξάντερ μαζί με τη μητέρα του πρέπει να φύγουν το ταχύτερο δυνατόν από την ΕΣΣΔ.Για πού όμως; Εδώ η ιστορία του «Κορόνα κερδίζεις» διχοτομείται, καθώς η αφήγηση ακολουθεί, παράλληλα, δύο εκδοχές: Στη μία, ο Αλεξάντερ μεταναστεύει στη Βρετανία. Στην άλλη, εγκαθίσταται στις ΗΠΑ. Σε καθεμία από τις δύο χώρες ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου θα ακολουθήσει διαφορετική σταδιοδρομία -στη μία θα γίνει πολιτικός, στην άλλη επιχειρηματίας. Ωστόσο, η μοίρα θα εξακολουθήσει να παίζει μαζί του, στριφογυρίζοντας στον αέρα το παροιμιώδες νόμισμα που λύνει όλα τα διλήμματα: Κορόνα ή γράμματα; Καμιά φορά, ό,τι και να έρθει στο στρίψιμο, το πληρώνεις ακριβά.Τα έργα του Jeffrey Archer έχουν αγαπηθεί από αναγνώστες σε 114 χώρες του πλανήτη και έχουν μεταφραστεί σε 47 διαφορετικές γλώσσες. Ο ίδιος είναι ο μόνος συγγραφέας μεταξύ όσων κατέχουν τον τίτλο του δημιουργού μπεστ-σέλερ, ο οποίος έχει κατακτήσει 19 φορές τον τίτλο του Νο.1 παγκοσμίως στα μυθιστορήματα, 4 φορές στα διηγήματα, αλλά και τα μη-μυθοπλαστικά βιβλία.Ο Jeffrey Archer είναι Βρετανός. Γεννήθηκε το 1940 στο Λονδίνο και αρχικά δοκίμασε να ακολουθήσει καριέρα πολιτικού. Διετέλεσε βουλευτής την περίοδο 1969-1974, αναγκάστηκε όμως να εγκαταλείψει τη σταδιοδρομία του, λόγω της εμπλοκής του σε ένα οικονομικό σκάνδαλο, εξαιτίας του οποίου χρεοκόπησε. Αργότερα επανήλθε στην πολιτική, έφτασε έως και την αντιπροεδρία του βρετανικού συντηρητικού κόμματος, και πάλι όμως κατακρημνίστηκε στα Τάρταρα, καταλήγοντας, μάλιστα, στη φυλακή.Ωστόσο, ο Archer αξιοποίησε όλα αυτά τα έντονα, συχνά επώδυνα βιώματά του για να αφηγηθεί, ακόμη πιο συνταρακτικά, τις υπέροχες, πρωτότυπες ιστορίες του.Σήμερα, ο χαρισματικός Βρετανός συγγραφέας απολαμβάνει την τεράστια επιτυχία του και ζει μεταξύ Λονδίνου, Κέμπριτζ και Μαγιόρκα, μαζί με την επί 53 χρόνια σύζυγό του, τους δύο γιους, τους τρεις εγγονούς και τις δύο εγγονές του. Φυσικά, χωρίς ποτέ να σταματά να επεξεργάζεται ιδέες για τα επόμενα βιβλία του.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Next big thingΕκανε πασαρέλα για τον οίκο Chanel και είναι το νέο πρόσωπο της Ferrari. 