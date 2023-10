One Piece: Ένας παλιός γνώριμος στο top 10 του Netflix

Κλείσιμο

Σαρώνει η live action verion του One Piece στην πλατφόρμα του Netflix και από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της βρίσκεται στην κορυφή του τοπ 10.Λογικό, άλλωστε αφού πρόκειται για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες της χρονιάς καθώς οι θαυμαστές αναρωτιόντουσαν πώς θα εξελισσόταν όλα δεδομένου ότι το ίδιο το One Piece είναι ήδη εξαιρετικά δημοφιλές.Το One Piece, η μακροχρόνια αγαπημένη σειρά anime που έχει δημιουργήσει 15 ταινίες κινουμένων σχεδίων και 40 βιντεοπαιχνίδια, έχει μετατραπεί σε σειρά ζωντανής δράσης από τη δημοφιλή πλατφόρμα streaming.Δεδομένου ότι έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από την αρχική του πρεμιέρα, φαίνεται ότι το ζωντανό σόου One Piece συνεχίζει να είναι επιτυχημένο. Δεν είναι περίεργο που το Netflix έχει ήδη ανακοινώσει ότι η 2η σεζόν του One Piece είναι στα σκαριά, αλλά αποκάλυψε επίσης ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για την παραγωγή λόγω των συνεχιζόμενων απεργιών συγγραφέων και ηθοποιών.Ως μέρος της ανακοίνωσης για τη δεύτερη σεζόν, ο δημιουργός της σειράς One Piece, Eiichiro Oda, επιβεβαίωσε επίσης ότι ο Tony Chopper θα κάνει το άλμα στη ζωντανή δράση με τα νέα επεισόδια κατά την πρεμιέρα τους.Αυτήν τη στιγμή, μπορείτε να παρακολουθήσετε στηνσας όλα όσα συνέβησαν στην πρώτη σεζόν των οκτώ επεισοδίων που μεταδίδονται τώρα με το Netflix.Βασισμένο στη σειρά manga με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της Ιαπωνίας από τον Eiichiro Oda, το One Piece είναι μια θρυλική περιπέτεια ανοιχτής θάλασσας που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ο Monkey D. Luffy είναι ένας νεαρός τυχοδιώκτης που λαχταρούσε μια ζωή ελευθερίας από τότε που θυμάται τον εαυτό του.O Luffy ξεκινάει από το μικρό του χωριό σε ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρει τον θρυλικό θησαυρό, One Piece, για να γίνει Βασιλιάς των Πειρατών! Αλλά για να βρει το απόλυτο βραβείο, ο Luffy θα χρειαστεί να συγκεντρώσει το πλήρωμα που πάντα ήθελε πριν βρει ένα πλοίο να πλέει, ψάχνοντας κάθε ίντσα των γαλάζιων θαλασσών, ξεπερνώντας τους Πεζοναύτες και τους επικίνδυνους αντιπάλους σε κάθε στροφή.