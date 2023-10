LEGO: Τα πιο εντυπωσιακά facts για τα διαχρονικά παιχνίδια

Κλείσιμο

Τα αγαπημένα μας LEGO τουβλάκια που παίζαμε μαζί τους για ατελείωτες ώρες όταν ήμασταν παιδιά και τώρα τα χαρίζουμε απλόχερα στα δικά μας, έχουν… «διανύσει» πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο παιδικό δωμάτιο. Προέρχονται από την Δανία και το όνομά τους δεν είναι καθόλου τυχαίο.Η ονομασία τους προέρχεται από τις λέξεις «leg godt» που μεταφράζονται ως «παίξε καλά». Το καλό παιχνίδι αποτέλεσε και το όρμα του ιδρυτή τους, του Ole Kirk Kristiansen, που δημιούργησε την LEGO Group το 1932, και φέτος κλείνει τα 90 χρόνια.Όλα ξεκίνησαν από τα κλασικά τουβλάκια, όμως στην πορεία τηςεμφανίστηκαν πολλές και διαφορετικές σειρές. Οι πρώτες φιγούρες της LEGO εμφανίστηκαν το 1978 και μία από αυτές ήταν η LEGO DUPLO, που αποτελούνταν από μεγαλύτερα κομμάτια για να μπορούν παίζουν και τα πιο μικρά παιδιά.Από τότε και έπειτα, ακολούθησαν πολλές σειρές όπως η LEGO MINDSTORMS, που ήταν αφιερωμένη στην ρομποτική αλλά και η Adults Welcome, που απευθύνεται σε ενήλικες και έχει χαρακτηριστικό το μαύρο φόντο.Εξίσου πολλές είναι και οι θεματικές κατηγορίες της, από original μέχρι και συνεργασίες με μεγάλα franchises, όπως είναι οι δημοφιλείς LEGO Friends, City και NINJAGO.Με τηντα παιδιά έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες μέσα από το παιχνίδι ενώ με τηνεξερευνούν κάθε πτυχή της πόλης και μαθαίνουν τα πάντα για αυτήν. Από την άλλη ταταξιδεύουν τα παιδιά σε έναν φανταστικό κόσμο, που πρέπει να βοηθήσουν να σωθεί!Μία από τις πιο νέες και δυνατές συνεργασίες με franchise είναι με την Nintendo για το, που ο «ηλεκτρονικός» Super Mario αντιδρά ανάλογα με τα τουβλάκια που πρέπει να πετάει.Μετά τα τουβλάκια, η LEGO πήγε ένα βήμα πιο πέρα, δημιουργώντας την LEGOLAND, το πρώτο πάρκο στην Δανία το 1968. Από τότε έχουν ανοίξει συνολικά 10 πάρκα, 4 στην Ευρώπη, 3 στις ΗΠΑ και 3 στην Ασία.Και δεν έκανε μόνο αυτό. Ηεπεκτάθηκε τόσο στον κόσμο του κινηματογράφου όσο και στα video games. Το Fun to Build ήταν το πρώτο video game της LEGO και κυκλοφόρησε το 1995 ενώ το 2005 ήρθε η μεγάλη επιτυχία με το LEGO Star Wars.Αντίστοιχα το πρώτο βήμα στο σινεμά έγινε το 2014 με την δημοφιλή ταινία The Lego Movie και μέχρι το 2019 είχαν κυκλοφορήσει ακόμα τρεις.Πέρα από τις αμέτρητες επιτυχίες και τις νέες εμπειρίες που μας χαρίζει διαρκώς, το μέλλον τηςφαίνεται… «πράσινο». Έχει ήδη αποκαλύψει το πρώτο της τουβλάκι από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια ενώ στους άμεσους στόχους της εταιρείας είναι να αλλάξει όλες τις συσκευασίες της έως το 2025 ώστε να μην χρησιμοποιούνται πλαστικά μιας χρήσης.