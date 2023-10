Panik Concert 2023 by opaponline.gr: Ήταν όλοι εκεί!

Κλείσιμο

Τι κοινό έχουν η Panik Entertainment Group και το opaponline.gr ; Τη διασκέδαση! Αναμφίβολα, λοιπόν, η συνεργασία τους για το Panik Concert 2023 by opaponline.gr θα είχε ως αποτέλεσμα το μουσικό γεγονός της χρονιάς.Η φαντασμαγορική συναυλία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου. Μεγάλος Χορηγός της, για πρώτη φορά, ήταν το opaponline.gr, ο νέος διαδικτυακός προορισμός διασκέδασης, όπου μπορεί κανείς να βρει τα αριθμοπαιχνίδια του ΟΠΑΠ.Οι 35 καλλιτέχνες, που βρέθηκαν on stage, ερμήνευσαν μεγάλα τους hits και παρουσίασαν αγαπημένα τραγούδια σε ντουέτα – έκπληξη. Το φινάλε ήταν εντυπωσιακό, με πολύχρωμα μπαλόνια, στα χρώματα του opaponline.gr, να γεμίζουν την αίθουσα προσφέροντας μία έξτρα νότα διασκέδασης στο κοινό.Προσαρμοσμένο στο μπλε χρώμα του opaponline.gr ήταν και το lobby του συναυλιακού χώρου. Όλοι οι προσκεκλημένοι οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες πέρασαν φυσικά από το blue carpet όπου τους απαθανάτισε ο φακός.Η μεγάλη βραδιά του Panik Concert 2023 by opaponline.gr ολοκληρώθηκε με ένα after party, με πολύ κέφι και άπειρα φωτογραφικά «κλικ» από όλους που πέρασαν μοναδικά στο μουσικό γεγονός της χρονιάς.