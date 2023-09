Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

και με την έκδοση των 2,00€

Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :

New age diva

Η Ελληνίδα σοπράνο πρωταγωνιστεί στην παράσταση που κλείνει τους εορτασμούς για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της Μαρίας Κάλλας, ηχογραφεί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και απολαμβάνει κάθε στιγμή της ζωής της ως μητέρα.

Ελληνας top model, ετών 50+

Tο διεθνές μοντέλο και ηθοποιός με τα λευκά μαλλιά και καταγωγή από τις Σέρρες αποδεικνύει ότι η ομορφιά δεν έχει ηλικία, ούτε και σύνορα.

Ο σχεδιαστής των super yachts & των super rich

Ο μοναδικός designer πολυτελών σκαφών στο Βερολίνο είναι Ελληνας και αυτή είναι η συναρπαστική ιστορία του- με δικά του λόγια.

Σταρ, χρώμα & υβριδική μόδα

Οι επιστροφές μεγάλων οίκων, οι celebrities στην πασαρέλα και τα front rows, η διαμαρτυρία από την PETA και φυσικά, οι νέες τάσεις.

Top hits με ένα κλαρίνο

Oι XL καλλονές & η ζωή του στην Ελλάδα

Tα νέα looks σε ντύσιμο και μακιγιάζ

Με καταγωγή από τα Χανιά και μέριμνα για την εξαιρετική ποιότητα, που την ανέδειξε ως σεφ του Morito και του Moro στο Λονδίνο, αλλά και ως συγγραφέας του βιβλίου «Aegean», η Μαριάννα Λειβαδιτάκη μας εξηγεί τα μυστικά της πρώτης ύλης και του αυγού.Η χρυσή φωλιά με τα αυγά: Τη λιγουρεύεσαι προτού καν καθίσεις στο τραπέζι σου, τη συζητάς μέρες μετά και ξαναπάς γιατί ξέρεις ότι θα είναι πάντοτε εκεί. Μια ιστορία που γράφεται επί 17 συναπτά έτη.Παρεξηγημένο και αγαπημένο. Το αυγό γίνεται θέμα συζήτησης ανάμεσα στους σεφ Έλβι Δημήτρη Ζυμπά & Μαρίνα Χρονά.Ποιος ήρθε πρώτος, το αυγό ή η κότα; Ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της ανθρώπινης ιστορίας για το αριστούργημα της φύσης παραμένει ακόμα αναπάντητο. Το αυγό. Η πρώτη τροφή του ανθρώπου αμέσως μετά το μητρικό γάλα.Γίνεται βραστό, τηγανητό, ομελέτα, ποσέ, scrambled και πολλά ακόμα. Το αυγό μπορεί να σταθεί σε πολλά πιάτα: δημιουργικά, απλά, παραδοσιακά, street food και φυσικά σε brunch. Όπου όμως και να βρεθεί, δεν χάνει ποτέ τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γιατί απλά είναι ο βασιλιάς. Εμείς αναζητήσαμε 22 διαφορετικές, νόστιμες εκδοχές του σε μαγαζιά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που αξίζει να τις δοκιμάσετε.Είναι ένα απλό υλικό, που αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με τις πρώτες ύλες που το πλαισιώνουν, τον τρόπο που έχει επεξεργαστεί και το πώς σερβίρεται. Τα πιο δημοφιλή και βραβευμένα με αστέρι Michelin εστιατόρια ανά τον κόσμο, λοιπόν, το χειρίζονται αριστοτεχνικά, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι από ένα ταπεινό υλικό μπορεί να προκύψουν μαγειρικά θαύματα.Δίνουμε απαντήσεις σε μύθους και αλήθειες για μία από τις βασικότερες τροφές του ανθρώπου, το αυγό, με τη βοήθεια της Αργυρούλας Τζουγανάτου.Ο πλούτος της μεσσηνιακής γης στο πιάτο. Ο Κωνσταντίνος Βασιλειάδης στο γαστρο-μαγειρείο του στην Καλαμάτα σερβίρει καθημερινά ένα νέο μενού που χτίζεται με γνώμονα τη διαθεσιμότητα, ανάλογα με τα υλικά που θα φτάσουν από τους τουλάχιστον 40 προμηθευτές του.Χρυσαφένιες και λαχταριστές, γλυκές ή αλμυρές, αλλά πάντοτε αφράτες, έρχονται από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μιλούν όλες τις γλώσσες του πλανήτη.Ο Παναγιώτης Μαγουλάς έγινε vegan μέσα σε ένα βράδυ, πήγε στο τηλεοπτικό show Dragon’s Den, κέρδισε τους επενδυτές και σε λίγο καιρό ξεκινά τη δική του επιχείρηση, ένα vegan «κρεοπωλείο».Από το μικρό κοτέτσι του Χολαργού της δεκαετίας του ’40, που ξεκίνησε μαζί με άλλους δυο-τρεις την ορνιθοτροφία στην Ελλάδα, στα χέρια της τρίτης γενιάς, σε εκείνα των δίδυμων αδελφών Δημήτρη και Μανώλη Ζούρα, εξελίσσεται σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρείες.Δοκιμάζουμε φρέσκες ιδέες που δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη στην απόλυτη τροφή, το αυγό.Ετοιμάζουμε Αυγά μάτια με τσορίθο & πιπεριά τσίλι, Ομελέτα με μανιτάρια & μπρι,«Φουρτάλια» με λουκάνικο, πατάτες & κολοκυθάκια, Τσακλατιστά αυγά με ντοματίνια & ελιές, Αυγά βραστά με ντομάτα, σαλάμι &μαντζουράνα και πολλά άλλα.Τα βράζουμε, τα ψήνουμε, τα κάνουμε τουρσί, για να μπαίνουν στο πιάτο μας κάθε μέρα.Φτιάχνουμε: Κολοκυθοκεφτέδες με αυγά μάτια, Ψητές πατάτες με σύγκλινο & αυγό μελάτο, Πατάτες τηγανητές με πελτέ ντομάτας, αυγά & ξιδάτο λουκάνικο, Φουσκωτή ομελέτα με σπαράγγια & πατάτες και πολλές άλλες λιχουδιές.Το αυγό μπαίνει σε κυρίως πιάτα και μας βγάζει από τη ρουτίνα της γευστικής συνήθειας.Ετοιμάζουμε: Βίδες με πέστο, απάκι & τηγανητό αυγό, Σπανάκι με ντομάτα & αυγά, Bitoque a la russe με μανιτάρια, Κοσκοσέλα, τη σαντορινιά στραπατσάδα, Μπουλέρι, αυγά με πατάτες γιαχνί, Ρύζι με κουρκουμά, λαχανικά & αυγά μάτια κ.ά.Οι κουζίνες του κόσμου το αγαπούν και δίνουν πιάτα που ξεφεύγουν από τα κλασικά μονοπάτια.Σερβίρουμε: Σακσούκα (Shakshuka), Σκωτσέζικα αυγά, Αυγά μπένεντικτ, Ταρτάρ μοσχαρίσιο, «Αυγά σε μια τρύπα» (Egg-in-a-hole) και πολλά άλλα νόστιμα.Ο Στέλιος παρλιάρος μας ετοιμάζει επιδόρπια με τα εμβληματικά φρούτα του φθινοπώρου.Μους γιαούρτι με καραμελωμένα αχλάδια, Τάρτα με βρώμη & μήλα, Τάρτα με ροκφόρ & αχλάδια, Τάρτα μήλου, Κέικ με σοκολάτα & αχλάδια & Τάρτα με κομπόστα μήλου3. To συναρπαστικό μπεστ σέλερ του John Connolly«Ο μαύρος άγγελος»Τα εγκλήματα του πολέμου δεν σταματούν ποτέ να βασανίζουν και να δηλητηριάζουν την ψυχή των ανθρώπων. Από το τέλος του Β' ΠΠ έχουν περάσει σχεδόν 80 χρόνια, όμως τα φαντάσματα που ακόμη διψούν για αίμα και εκδίκηση, δεν γερνούν ποτέ.Το υπερβατικό στοιχείο, δηλαδή η κατάργηση των συνόρων ανάμεσα στον κόσμο των ζωντανών και σε εκείνο των φαντασμάτων, είναι κυρίαρχο στον «Μαύρο Άγγελο», ένα από τα πιο συναρπαστικά και αριστοτεχνικά γραμμένα θρίλερ του John Connolly. Σε αυτό το μυθιστόρημα, ένα σύγχρονο έγκλημα στις ΗΠΑ συνδέεται με κάποια φοβερά, απολύτως αποτρόπαια γεγονότα που συνέβησαν προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Αυτό ανακαλύπτει σταδιακά, προς μεγάλη του έκπληξη, ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Τσάρλι Πάρκερ, ο αγαπημένος ήρωας του John Connolly.Υπήρχε μια εκκλησία στην Ανατολική Ευρώπη, στη διακόσμηση της οποίας είχε χρησιμοποιηθεί ό,τι πιο μακάβριο -ανθρώπινα οστά. Κι αυτός ο ναός, εντελώς μυστηριωδώς, συνδέεται με το μακελειό που είχε λάβει χώρα σε ένα γαλλικό μοναστήρι το 1944. Η άκρη του νήματος, στην αρχή της ιστορίας που διηγείται ο Connolly, είναι δεμένη με μια πόρνη, η οποία εξαφανίζεται ξαφνικά από τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η μητέρα της ζητά τη βοήθεια του Τσάρλι Πάρκερ για να την εντοπίσει και εκείνος ανταποκρίνεται θετικά, παρά το ότι διακρίνει αμέσως ότι το να βρει μια εξαφανισμένη εκδιδόμενη γυναίκα στη μεγαλύτερη αμερικανική μητρόπολη είναι από δύσκολο έως αδύνατον. Όμως, για τη συγκεκριμένη υπάρχει ένας επιπλέον λόγος που ωθεί τον Πάρκερ να προσπαθήσει: Η γυναίκα είναι συγγενής του Λούις, ενός από τους καλύτερους φίλους του Τσάρλι Πάρκερ. Έχοντας τους δικούς του δαίμονες να τον κυνηγούν, από τότε που δολοφονήθηκαν η σύζυγος και το παιδί του, ο Πάρκερ αρχίζει την αναζήτηση. Και ένα από τα πρώτα στοιχεία που ανακαλύπτει, είναι ότι το κλειδί βρίσκεται στα χέρια του «Μαύρου Άγγελου». Ενός αντικειμένου που μπορεί να σκοτώσει ανά πάσα στιγμή -ίσως γιατί δεν είναι απλώς ένα «αντικείμενο».Δημιουργός δεκάδων μυθιστορημάτων μυστηρίου και φαντασίας, ο John Connolly είναι ένας από τους πιο διάσημους και επιτυχημένους σύγχρονους συγγραφείς. 