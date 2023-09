Το Begg for Egg τα... σπάει: Το πρωτότυπο street food μαγαζί στο Κέντρο που φτιάχνει τα πάντα με αυγό

Τα υλικά δίνουν το στίγμα και καθορίζουν την ταυτότητα του κάθε σάντουιτς. Έτσι, έχουμε επιλογές για όλα τα γούστα. Αποκλείεται να μην βρει κάποιος ένα σάντουιτς που να του αρέσει. Τα κοινά υλικά και στα δώδεκα σάντουιτς είναι το αυγό σε τρεις εκδοχές (τηγανητό ή scrambled eggs ή βραστό), το ψωμί μπριός και τρεις από τις σως σε συνδυασμό: avocado sauce, Begg for Egg sauce (ελαφρώς πικάντικη με μαγιονέζα) και Egg sauce (ελαφρώς γλυκιά με μαγιονέζα).Εμείς δοκιμάσαμε δύο από τα signature σάντουιτς του Begg for Egg, αυτά που είναι και τα πιο δημοφιλή από τον κατάλογό του και ήταν καταπληκτικά: Το French Toast που έχει ψωμί brioche με αυγό τηγανητό, ζαμπόν, cheddar, Begg for Egg sauce (ελαφρώς πικάντικη με μαγιονέζα), Egg sauce (ελαφρώς γλυκιά με μαγιονέζα) και ζάχαρη άχνη.Πρόκειται για μια επιλογή που συνδυάζει το αλμυρό με το γλυκό με ισορροπημένο τρόπο. Το τηγανητό αυγό ήταν μελάτο με τον ιδανικό τρόπο, με τον λαχταριστό κρόκο να τρέχει μέσα στην καρδιά του μπριός, πάνω στο τυρί που έλιωνε και στις νόστιμες σως.Η δεύτερη επιλογή μας ήταν το Avo Holic με ψωμί brioche με scrambled eggs, αβοκάντο, Begg for Egg sauce, Egg sauce, avocado sauce και σχοινόπρασο.Οι τιμές ξεκινούν από €5,90 και φτάνουν μέχρι €8,90 που είναι τα πιο ακριβά με τη γαρίδα, τον σολομό και το μπιφτέκι από μοσχαρίσιο κιμά. Παράλληλα στον κατάλογο υπάρχουν πέντε διαφορετικά βαζάκια με ένα ζεστό μείγμα από αυγό και διάφορα άλλα υλικά, όπως ο πουρές πατάτας, η ντομάτα, ο σολομός, το αβοκάντο και τα σπαράγγια.Υπάρχουν επίσης οι πατάτες τηγανητές με αυγό, τέσσερις διαφορετικές σαλάτες αυγού και τρεις τορτίγιες με αυγό, κοτόπουλο και μπρόκολο ή σπανάκι και φέτα ή αβοκάντο, καλαμπόκι και κινόα. Ο καφές κοστίζει από €1,40 έως €2,40.Το Begg for Egg είναι το πρώτο street food μαγαζί στην Ελλάδα το οποίο είναι αφιερωμένο εξολοκλήρου στο αυγό. Η ιδέα προέρχεται από την Κορέα, όπου τα σάντουιτς αυγού αποτελούν ένα πολύ δημοφιλές street food. Τέσσερα αδέρφια από μια οικογένεια Ελλήνων που ζούσε στη Βενεζουέλα, η οποία ήρθε πίσω στη χώρα μας λίγα χρόνια πριν και ασχολήθηκε με την εστίαση δημιουργώντας γνωστά μαγαζιά στο Κολωνάκι και την ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, βρίσκονται πίσω από το πρωτότυπο concept του Begg for Egg.«Την ιδέα για ένα street food μαγαζί στο οποίο θα πρωταγωνιστούσε το αυγό σε διάφορες εκδοχές του την είχε ο μικρότερος αδερφός μας, ο Αλέξανδρος. Ξεκινήσαμε να ψαχνόμαστε περισσότερο για το πως θα κάναμε την ιδέα πράξη μέσα στην πανδημία, στο πρώτο lockdown. Επικοινωνήσαμε με διάφορους ανθρώπους στην Κορέα, από όπου έρχεται το concept του μαγαζιού, και μας ενθάρρυναν. Έτσι, ανοίξαμε το Begg for Egg το Δεκέμβριο του 2021», εξηγεί στο iefimerida o Δημήτρης Βουδούρης, ένας εκ των ιδιοκτητών του μαγαζιού.Τα σάντουιτς αυγού που βρίσκουμε εδώ, ουσιαστικά είναι μια εξευρωπαϊσμένη εκδοχή, μια παραλλαγή των ασιατικών sandos, αλλά αντί για milk bread έχουμε το ψωμάκι μπριός.Δεν είναι δύο φέτες αφράτου ψωμιού, αλλά για μία πολύ χοντρή φέτα που στο πάνω μέρος της έχει μια οπή μέσα στην οποία ο σεφ τοποθετεί το αυγό και όλα τα υλικά που δίνουν τη χαρακτηριστική γεύση του κάθε σάντουιτς.Το Begg for Egg είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 08:00 το βράδυ. Το μεγαλύτερο κομμάτι του μαγαζιού λειτουργεί με delivery, αλλά υπάρχουν και τραπέζια για να καθίσει κάποιος να απολαύσει ένα σάντουιτς με καφέ ή χυμό στο πεζοδρόμιο της Περικλέους.«Στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια το μόνο που ξέραμε από street food ήταν τα σουβλατζίδικα και οι καντίνες με τα βρώμικα για μετά το ξενύχτι. Πλατεία Μαβίλης, Μιχαλακοπούλου, Λεωφόρος Πεντέλης στα Βριλήσσια, ήταν οι δρόμοι του street food. Τώρα το street food είναι κυριολεκτικά παντού σε όλη την Αθήνα, σε κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά. Όλα αλλάξανε. Το Begg for Egg μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα επεκταθεί με ένα νέο κατάστημα στο Χαλάνδρι», λέει ο Δημήτρης Βουδούρης.Λίγο η οικονομική κρίση την περασμένη δεκαετία που οδήγησε στην έκρηξη του street food για να ικανοποιήσει την ανάγκη για καλό, πρωτότυπο και φθηνό φαγητό στο χέρι, αλλά και λίγο η πανδημία που έκανε το delivery μονόδρομο, τα μαγαζιά αυτά άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε κάθε γωνιά του Κέντρου.Με το πέρασμα του καιρού, όμως, η μεγάλη ζήτηση και ο έντονος ανταγωνισμός οδήγησαν στην αναζήτηση πιο πρωτότυπων ιδεών και φυσικά στην εξειδίκευση: Έτσι, πλέον, τα μαγαζιά street food δεν τα έχουν όλα και συμφέρουν, αλλά εστιάζουν έξυπνα σε ένα signature προϊόν, σε ένα χαρακτηριστικό είδος: άλλος στο donuts, άλλος στα churros και τους λουκουμάδες, άλλος στα φυτικά βούτυρα από ξηρούς καρπούς, άλλος στο ψάρι, άλλος στο chicken fried και το Begg for Egg στο αυγό.Με μικρά ευέλικτα μενού, με χώρους που έχουν ωραίο μοντέρνο design προσπαθούν να κάνουν τη διαφορά και να ξεχωρίσουν, διεκδικώντας το δικό τους μερίδιο από την πίτα του street food που γίνεται πεδίο για ευφάνταστα και δημιουργικά πρότζεκτ.Infο: Begg for Egg, Περικλέους 30-32, Αθήνα, τηλ. 2117404398 | instagram.com/beggforegg.athensΤιμές: Από €4,10 μέχρι €8,90