Σταϊκούρας: 100 ηλεκτρικά λεωφορεία θα προστεθούν στον συγκοινωνιακό στόλο της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 2024

Τη βούληση της κυβέρνησης για περιορισμό «της όποιας αναστάτωσης» προκύψει βραχυπρόθεσμα στο στάδιο των εργασιών για τη δημιουργία της Υπερυψωμένης Ταχείας Λεωφόρου (fly over) στη Θεσσαλονίκη, μετέφερε σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών,, πριν από την έναρξη της σύσκεψης για το έργο, με φορείς της πόλης, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικό Μετρό ΑΕ. Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία μητροπολιτικού φορέα για το συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης, ενώ γνωστοποίησε ότι «μόλις πέρασε στα χέρια της Βουλής» η σύμβαση για τα, που θα ενισχύσουν τον συγκοινωνιακό στόλο σε Θεσσαλονίκη και Αττική από τις αρχές του 2024.Αναλυτικότερα, ο κ.Σταϊκούρας επισήμανε ότι κατά την αποψινή σύσκεψη, θα δοθεί η δυνατότητα αξιολόγησης των πορισμάτων από τις συναντήσεις που προηγήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα -και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου- για το θέμα, «ώστε να προχωρήσουμε από τις συσκέψεις στις πράξεις και μέσα στον Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε την υλοποίηση των πολιτικών που θα προταθούν και θα συμφωνηθούν από τους φορείς και από τους πιο έμπειρους στο συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε μέρος του προβλήματος που πιθανόν να προκύψει».«Στη Θεσσαλονίκη υλοποιούνται εμβληματικά έργα, μεταξύ των οποίων δύο πολύ σημαντικά, το. Το πρώτο έργο, που το παρακολουθεί στενότατα ο υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος, εκτιμαται οτι θα ξεκινήσει τη λειτουργία του (...) το 2024 και το flyover θα ξεκινησει το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα έργα αυτά θα αλλάξουν επί τα βελτίω την καθημερινότητα των πολιτών μεσομακροπρόθεσμα. Είναι όμως γεγονός ότι όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο, στα μεγάλα έργα υπάρχει για μικρό χρονικό διάστημα αναστάτωση των πολιτών και η βούληση μας είναι να περιορίσουμε, σε συνεργασία με τους φορείς, αυτή την όποια αναστάτωση υπάρξει βραχυπρόθεσμα μέχρι να υλοποιηθούν αυτά τα εμβληματικά έργα. Προς αυτή την κατεύθυνση, το προηγούμενο χρονικό διάστημα με πρωτοβουλία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του υφυπουργού Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) ξεκινήσαμε μια σύσκεψη έτσι ώστε όλοι οι φορείς να συγχρονιστούμε και να βρούμε τις βέλτιστες κι εφικτές λύσεις το συντομότερο δυνατό» τόνισε.Στο μεταξύ, στη Βουλή βρίσκεται πλέον, ώστε να συζητηθεί τις επόμενες ημέρες, η σύμβαση για τα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα προστεθούν στον συγκοινωνιακό στόλο της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, εκ των οποίων πάνω από 100 θα κατευθυνθούν στην πρώτη, όπως επισήμανε ο κ.Σταϊκούρας.«Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβουμε είναι να βελτιώσουμε τις συγκοινωνιακές υποδομές της Θεσσαλονίκης και σε αυτή την κατεύθυνση αύριο θα έχουμε μια συνάντηση στα γραφεία του Οργανισμού Αστικών -ΟΑΣΘ (...) ώστε να καταλήξουμε, όπως είχαμε δεσμευτεί, στο πώς λειτουργήσει ο Οργανισμός (σ.σ. ο οποίος από το 2017 βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης) από το 2024 και μετά και πώς θα ενισχύσουμε άμεσα στον στόλο του, μεταξύ άλλων και με ηλεκτρικά λεωφορεία, η σύμβαση των οποίων μόλις πέρασε στα χέρια της Βουλής» υπογράμμισε ο υπουργός.Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, στόχος είναι να εξεταστεί πώς ο(ΟΣΕΘ) θα έχει πολύ πιο σημαντικό ρόλο στο συγκοινωνιακό έργο της πόλης, κι αυτό «είναι βούληση και πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας συνεκτικά, να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε έναν μητροπολιτικό φορέα στη Θεσσαλονίκη όπως και στην Αττική, για να μπορέσει συστηματικά και μεθοδικά να αντιμετωπίσει προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών της Θεσσαλονίκης σε ό,τι αφορά το συγκοινωνιακό έργο» υπογράμμισε ο κ.Σταϊκούρας και δήλωσε «ρεαλιστικά αισιόδοξος» ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δρομολογηθούν συγκεκριμένες λύσεις.Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Στάθης Κωνσταντινίδης, επισήμανε ότι είναι γεγονός πως η εργώδης προσπάθεια για την αναβάθμιση των υποδομών της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες. Ωστόσο, υπάρχει πρόνοια (για τον περιορισμό των προβλημάτων). «Έχουμε όλοι αναγνωρίσει την αναγκαιότητα για την υλοποίηση των μεγάλων έργων που τελικά θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Εδώ βρισκόμαστε σήμερα, μετά από τέσσερις συνεδριάσεις, συνεστήθη και μία επιτροπή εργασίας από τεχνική ομάδα, προκειμένου να καταγράψει τα δεδομένα και να μας υποδείξει κατά το δυνατόν προτάσεις και παρεμβάσεις που θα αμβλύνουν τις συνέπειες που λογικά θα δημιουργήσουν τα μεγάλα έργα κατά το στάδιο της υλοποίησής τους» τόνισε.Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, σημείωσε πως είναι ξεκάθαρο ότι η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη το fly over και το έχει ανάγκη εδώ και χρόνια. Tαυτόχρονα όμως, πρόσθεσε, είναι ξεκάθαρο ότι η πόλη δεν έχει πολλές αντοχές και χρειάζεται άμεσα ένα ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο, που πρέπει να περιλαμβάνει την ταχύτερη παράδοση του μετρό της Θεσσαλονίκης, την ενίσχυση της Τροχαίας και εναλλακτικούς τρόπους κυκλοφορίας. «Εμείς είμαστε εδώ και για να συνεργαζόμαστε αλλά και για να διεκδικούμε. Είναι σημαντικό για εμάς να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, αλλά σε κάθε περίπτωση τα επόμενα τέσσερα χρόνια που θα διαρκέσει η κατασκευή του Fly Over η πόλη πρέπει να είναι βιώσιμη» κατέληξε.