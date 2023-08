Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Καθώς κυνηγά έναν ελεύθερο σκοπευτή που ήδη αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον πρόεδρο της Γαλλίας στο Παρίσι, ο απόστρατος αλλά πάντα μάχιμος Στρατονόμος Τζακ Ρίτσερ καταδιώκεται ο ίδιος από τα φαντάσματα του δικού του παρελθόντος.

Θυμόμαστε την ιστορία των τεσσάρων μοντέλων που έγραψαν ιστορία με αφορμή τη νέα σειρά The SuperModels στην Apple TV+.Διαπιστώνουμε ότι το παλιό καλό Χόλιγουντ είναι μια αξεπέραστη πηγή έμπνευσης για τους σχεδιαστές.Σκεφτόμαστε ότι η νέα έκθεση που είναι αφιερωμένη στην Κοκό Σανέλ στο Μουσείο Βικτόρια και Αλμπερτ είναι ένας καλός λόγος για να επισκεφτούμε το Λονδίνο.Οι τάσεις της σεζόν ενδιαφέρονται για νέα prints, προτάσσουν αναπάντεχες υφές και αρμονικά χρώματα.Μεγάλο αφιέρωμα στις τάσεις φθινόπωρο/χειμώνας 2023/2024Η κομψή προσέγγιση της καθημερινότητας επιστρέφει με σιγουριά στη μετα-πανδημική εποχή. Οι σχεδιαστές παρουσίασαν συλλογές που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας λειτουργικής, αλλά και εκλεπτυσμένης γκαρνταρόμπας, μεέμφαση στην άνεση και δάνεια από το ανδρικό dress code.Χρώμα-βασιλιάς του χειμώνα; Το κόκκινο!Οι γυναίκες που μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας αυτό το μήνα είναι γενναίες και υπερασπίζονται το διαφορετικό. Επτά Ελληνίδες σε πέντε ηπείρους αλλά και ...στο διάστημα, βοηθούν η κάθε μία στο χώρο της αυτόν τον κόσμο να γίνει καλύτερος.Η σπουδαία ηθοποιός Γκλεν Κλόουζ μάς μίλησε για όσα την οδήγησαν στην ίδρυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Bring Change To Mind.Μια κουβέντα με την ταλαντούχα ηθοποιό Ελη Δρίβα, κατέληξε μοιραία στα εμπόδια που βάζεις το δρόμο μας η πατριαρχία και στη σημασία της συμπερίληψης.100 χρόνια από τη γέννηση μιας από τις σπουδαιότερες Ελληνίδες συγγραφείς παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας στην Ελλάδα, θυμόμαστε πώς η Ζωρζ Σαρή μάς έδειξε το δρόμο της φιλαναγνωσίας, της μόρφωσης και του φεμινισμού.Για τη νέα σεζόν χρειαζόμαστε μία νέα ρουτίνα ομορφιάς. Φτιάχνουμε πρόγραμμα για μια ολοκληρωμένη φροντίδα της επιδερμίδας και των μαλλιών. Και ακολουθούμε οδηγίες για να πετύχουμε το διαχρονικό beauty look της Τζέιν ΜπίρκινΑπόδρασηΖούμε το ινδιάνικο καλοκαίρι στο ακριτικό Καστελόριζο, στο suite hotel «Casa Mediterraneo», δημιούργημα τριών Γάλλων που ερωτεύτηκαν το νησί.Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες είναι εδώ. Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες είναι εδώ.Στο βιβλίο «Προσωπική υπόθεση», ο Lee Child αναθέτει την αφήγηση της ιστορίας στον μυθικό και εμβληματικό ήρωά του, τον Τζακ Ρίτσερ. Έτσι, το συγκεκριμένο θρίλερ γίνεται ακόμη πιο συνταρακτικό, καθώς ο Ρίτσερ μιλά απευθείας στον αναγνώστη, σε πρώτο πρόσωπο. Ωστόσο, η «Προσωπική υπόθεση» δεν είναι ένα ξεχωριστό μυθιστόρημα δράσης και έντασης μόνο επειδή ο συγγραφέας, κατά παράβασιν των συνηθειών του στα υπόλοιπα βιβλία, επιλέγει το πρώτο ενικό.Η «Προσωπική υπόθεση» είναι ένα κορυφαίο θρίλερ, κυρίως διότι παρακολουθεί τον Τζακ Ρίτσερ σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα: Το εξωτερικό, εκεί όπου συμβαίνουν καταιγιστικές ανατροπές και συναρπαστικά επεισόδια. Και το εσωτερικό, δηλαδή το τι νιώθει και το τι σκέφτεται ο Τζακ Ρίτσερ, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με τους προσωπικούς του δαίμονες. Διότι η «Προσωπική υπόθεση» αφορά, ακριβώς, έναν ανοιχτό λογαριασμό που έχει ο ίδιος ο Ρίτσερ από παλιά, όταν ακόμη υπηρετούσε στη Στρατονομία, ως ειδικός ερευνητής.Και όλα ξεκινούν από την απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου της Γαλλίας, στο Παρίσι. Η σφαίρα που ανευρίσκεται προέρχεται από όπλο του αμερικανικού στρατού -και συγκεκριμένα από έναν ιδιαίτερο τύπο τουφεκίου που χρησιμοποιούν οι ελεύθεροι σκοπευτές. Ο Ρίτσερ αντιλαμβάνεται ότι μόνο ένας θα μπορούσε να έχει πυροβολήσει από τόσο μακριά και με τόση ακρίβεια: Ο Τζον Κοττ, ένας ημιπαράφρων Αμερικανός κομάντο, με τον οποίον ο Τζακ Ρίτσερ είχε έρθει σε σύγκρουση παλαιότερα. Το κυνηγητό ανά την Ευρώπη αρχίζει, όμως η πρόκληση για τον Ρίτσερ δεν είναι μόνο να συλλάβει και να εξουδετερώσει τον δολοφόνο, αλλά και να θεραπεύσει κάποια βαθιά, επώδυνα τραύματα της δικής του μνήμης.Ο Lee Child είναι ένας από τους «σούπερ σταρ» της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας, με παγκόσμια αναγνώριση και εκδοτική επιτυχία. Γεννήθηκε στο Κόβεντρι, μεγάλωσε στο Μπέρμιγχαμ και σήμερα ζει στη Νέα Υόρκη. Σπούδασε νομικά και εργάστηκε για δεκαοχτώ χρόνια στην ιδιωτική τηλεόραση. Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Κλοιός Θανάτου», εκδόθηκε το 1997 και εισήγαγε τον μοναχικό περιπλανώμενο πρώην στρατονόμο Τζακ Ρίτσερ. Σημείωσε αμέσως θεαματική και διεθνή επιτυχία, κερδίζοντας μεταξύ άλλων μια θέση στον κατάλογο με τα πιο εμπορικά βιβλία των Sunday Times. Τα μυθιστορήματά του έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες και, όπως ήταν φυσικό, έχουν αποσπάσει πλήθος βραβείων. Ο Τσάιλντ τιμήθηκε με τα βραβεία Anthony και Barry για το καλύτερο μυθιστόρημα πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα.Ακολούθησαν άλλα 24 μυθιστορήματα και μία συλλογή διηγημάτων με ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ, τα οποία έχουν εκδοθεί σε 97 χώρες και σε 42 γλώσσες, ξεπερνώντας συνολικά σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα. Υπολογίζεται πως ένα από τα μυθιστορήματά του με ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ πωλείται κάπου στον κόσμο κάθε εννέα δευτερόλεπτα.Ο Λη έχει τιμηθεί με πολλά λογοτεχνικά βραβεία, μεταξύ των οποίων το Barry, το Nero και το Diamond Dagger -το «Όσκαρ» για το συγκεκριμένο είδος και για το σύνολο του έργου του από την Ένωση Συγγραφέων Αστυνομικής Λογοτεχνίας.Σήμερα ο Τζακ Ρίτσερ έχει καταξιωθεί ως ένας από τους δημοφιλέστερους ήρωες της σύγχρονης αστυνομικής λογοτεχνίας. 