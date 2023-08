Το αυτοκίνητο με το οποίο απόλαυσε το ελληνικό καλοκαίρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Sponsored Content

Έχοντας κλείσει τις υποχρεώσεις του στο μαγικό κόσμο του NBA, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται από τις αρχές του καλοκαιριού στην χώρα μας.

Για τις μετακινήσεις του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει επιλέξει να κινείται με ένα αυτοκίνητο αντίστοιχου “βεληνεκούς” με το δικό του.





Ο λόγος για ένα Land Rover Defender 110, στην έκδοση με τον 3λιτρο κινητήρα βενζίνης και τα 400 άλογα. Ένα αυτοκίνητο με απεριόριστες δυνατότητες και υψηλό κύρος όπως και ο σταρ του ΝΒΑ και βέβαια με μεγάλους χώρους που είναι απαραίτητοι για τον σωματότυπό του. Το αυτοκίνητο ο Γιάννης το παρέλαβε από τις εγκαταστάσεις της SPANOS LUXURY CARS, επίσημου αντιπροσώπου της Land Rover και της Jaguar στην Ελλάδα.

Στο νέο video που ανέβηκε στο Tik Tok, ο Γιάννης δείχνει να απολαμβάνει το Defender λέγοντας: “Αν θέλεις να είσαι ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς, θα πρέπει να οδηγείς ένα Defender” (“Want to be the best player of the year, you got to ride on a Defender”).