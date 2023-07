Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Γιορτάζουμε το κατακαλόκαιρο με πολύτιμα αξεσουάρ που μοιάζουν να έχουν βγει από το μπαούλο ενός πειρατή.Η μόδα του βασιλιά Αύγουστου βουτάει στο ατελείωτο ηλιοβασίλεμα με κροσέ ρούχα.Καυτά σορτς, διάτρητα τοπ, πολύχρωμες παντελόνες, φλοράλ φορέματα και ψάθινα αξεσουάρ πρωταγωνιστούν στις rock φαντασιώσεις μας και μουσικά φεστιβάλ που μας μένουν αξέχαστα.Κάθε μήνα το Marie Claire φιλοξενεί γυναίκες που κάνουν τη διαφορά, αλλάζοντας το αφήγημα και για τις υπόλοιπες.Συναντήσαμε τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Νάταλι Πόρτμαν στο Φεστιβάλ των Καννών με αφορμή την καινούργια ταινία της, «May December» και μάθαμε περισσότερα για την ταινία, αλλά και την απόφασή της να αγοράσει μία ποδοσφαιρική ομάδα!Η βραβευμένη ποιήτρια Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη, φιλόσοφος και μεταφράστρια, μας μιλάει για τα τραύματα, την περιπέτεια με τις λέξεις και τα ταξίδια της.Ταξιδεύουμε, αλλά δεν σταματάμε να φροντίζουμε το πρόσωπο και το σώμα μας.Ετοιμάζουμε το απόλυτο νεσεσέρ με προϊόντα ομορφιάς ανάλογα με τον προορισμό. Γιατί μπορεί να το παρακάνουμε στο resort, αλλά στο road trip θα είμαστε φειδωλές σε επιλογές.Ο,τι χρειαζόμαστε για να πετύχουμε ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα πεντικιούρ στο σπίτι βρίσκεται στις σελίδες μας.Στο αφιέρωμα Maison ανακαλύπτουμε καλοκαιρινά σπίτια, design και έπιπλα που μας ξεκουράζουν με τη λιτότητά τους.Ένα σπίτι στη Σάμο φτιαγμένο με φροντίδα και σεβασμό στην παράδοση από τον σκελετό τριών σπιτιών από τους ΟΟΑΚ architects, που είδαν στα όμορφα ερείπια το μελλοντικό σπίτι των διακοπών τους.Ένα μυθικό ξενοδοχείο στο ΑμάλφιΚαι η τέχνη του Αλέκου Φασιανού μας γεμίζει φως και μας συντροφεύει όλα τα καλοκαίρια.Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες είναι εδώ

3. Το μπεστ σέλερ της Susan Wiggs «Το στοίχημα της αγάπης»



Ένας επαγγελματίας αθλητής, κανονικά, δεν μπορεί να παρασύρεται από ευαισθησίες. Όμως, η διαπίστωση ότι τα φαινόμενα ενίοτε απατούν, έρχεται μαζί με μια άλλη: Ότι ο έρωτας και το πάθος αδιαφορούν παγερά για τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις.



Όπως πολύ καλά γνωρίζουν ήδη εκατομμύρια αναγνώστες των βιβλίων της, η Susan Wiggs υφαίνει τη μυθοπλασία της με έναν ιστό τόσο ρεαλιστικό, ώστε η ιστορία που διηγείται κάθε φορά μοιάζει πολύ περισσότερο με περιγραφή αληθινών γεγονότων, παρά με ένα προϊόν δημιουργικής φαντασίας. Ένα από τα χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της μοναδικής ικανότητας που διαθέτει εν αφθονία η Wiggs ως συγγραφέας, είναι το βιβλίο «Το στοίχημα της αγάπης».



Με αξιοθαύμαστη δεξιοτεχνία, η Susan Wiggs τοποθετεί στο κέντρο του μυθιστορήματός της ένα αταίριαστο ζευγάρι, έναν άντρα και μία γυναίκα, οι οποίοι ξεκινούν μια επαγγελματική συνεργασία. Φαίνονται, δε, τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, με τόσο ασύμβατες προτεραιότητες, ώστε οποιαδήποτε υπόνοια έρωτα φαντάζει εντελώς απίθανη.



Εκείνος, ο Μπο Κράτσερ είναι ένας φέρελπις επαγγελματίας παίκτης του μπέιζμπολ, ενός αθλήματος ιδιαίτερα δημοφιλούς στις ΗΠΑ. Εκείνη, η Κίμπερλι Βαν Ντορν, προσλαμβάνεται για να επιμεληθεί τη δημόσια εικόνα του Κράτσερ, τις δημόσιες σχέσεις, την προβολή του στα ΜΜΕ κ.λπ. Αρχικά η Κίμπερλι θεωρεί ότι ο Μπο είναι ένας ρηχός, στοχοπροσηλωμένος και μονοδιάστατος άντρας, ο οποίος ζει μόνο για να γίνει σταρ του μπέιζμπολ. Όταν όμως ανακαλύπτει ότι ο Κράτσερ έχει ένα μικρό γιο, από μια διαλυμένη σχέση, ένα παιδί το οποίο ο ίδιος λατρεύει, η άποψη της Κίμπερλι αλλάζει άρδην. Γνωρίζοντας την άλλη, τη συναισθηματική πλευρά του Μπο Κράτσερ, αρχίζει να βλέπει όλο και πιο καθαρά ποιος πραγματικά είναι. Συνειδητοποιώντας ότι έναν τέτοιο άνδρα περίμενε σε όλη τη ζωή της -έστω και εάν αυτός ο έρωτας θα αποδειχθεί, όχι η κατάληξη, αλλά η αφετηρία μιας μεγάλης και απρόβλεπτης περιπέτειας.

Η Susan Wiggs είναι μια «υπερδύναμη» στο χώρο της σύγχρονης μυθιστοριογραφίας, καθώς έχει γράψει πάνω από 40 βιβλία, πολλά από τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο Top-10 του διάσημου καταλόγου με τα μπεστ-σέλερ βιβλία των New York Times. Το έργο της έχει μεταφραστεί σε τουλάχιστον 20 γλώσσες και σε 30 χώρες.



4. To διεθνές lifestyle περιοδικό GALA



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.



Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.



Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.



Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.