Στο Marie Claire Ιουλίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα

Φεύγουμε ταξίδι με μια βαλίτσα γεμάτη στυλ και το Voyage Voyage να παίζει δυνατά στα αυτιά μας. Σε ένα τεύχος γεμάτο διακοπές, συγκεντρώσαμε τα ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν καθώς το wellness travel κερδίζει όλο και περισσότερους φίλους, ακούμε τη γνώμη των ειδικών και ταξιδεύουμε για δουλειά στην Αφρική και στις Κάννες!Ξεκινάμε έναν νοερό γύρο του κόσμου σε 5 cruise shows από το Μεξικό μέχρι τη Στοκχόλμη. Οι resort συλλογές μάς ξεσηκώνουν για ταξίδια από την κοντινή Ιταλία μέχρι το μακρινό Λος Άντζελες.Το καλοκαίρι είναι state of mind και μπορεί να ανθίσει και στο αστικό τοπίο. Βρήκαμε τα ωραιότερα γυαλιά της σεζόν. Υδρόβια πλάσματα αναδύονται από τα βάθη της θάλασσας και κατακτούν τις πασαρέλες.Απέριττη κομψότητα με διαχρονικά ολόσωμα, κλασικά μπικίνι και μίνιμαλ κοσμήματα. More than this, you know there's nothing...