Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Απέριττη κομψότητα με διαχρονικά ολόσωμα, κλασικά μπικίνι και μίνιμαλ κοσμήματα. More than this, you know there's nothing...Ρομαντικές γραμμές και oversized layers σε άσπρες και μαύρες αποχρώσεις, αγαπούν το καλοκαίρι, τον ήλιο, τον άνεμο και το μεσογειακό τοπίο.Διάτρητα τοπ, αέρινα πουκάμισα, μαγιό και εξώπλατα φορέματα: ρούχα σε λευκό ή μαύρο κατεβάζουν λίγο την ένταση του μεσογειακού τοπίου που μας μεθάει με το πράσινο και το γαλάζιο.Στο τεύχος Ιουλίου γράψαμε τα δικά μας Travel Diaries, ξεκινώντας από την Αθήνα μέσα από τα μάτια των πιο πιστών θαυμαστών της...Η Αθήνα είναι έρωτας κι αν δεν πιστεύετε εμάς ή τα διεθνή Μέσα που το υποστηρίζουν, ακούστε 8 ξένους που την διάλεξαν για τόπο κατοικίας τους.Οι travel experts μας εξηγούν πώς αλλάζει η ταξιδιωτική ατζέντα καθώς ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο προς τις ολιστικές διακοπές, ενώ όλο και περισσότερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα προτείνουν εναλλακτικές διακοπές κοντά στη φύση με πολλή άσκηση, σωστή διατροφή και πλήθος ειδικά σχεδιασμένων εμπειριών: Detox your summer!Τα οδοιπορικά σε άλλες ηπείρους ήταν πάντα μέρος του Marie Claire DNA: Οι γυναίκες της Ουγκάντα όπως συναντήθηκαν με το φακό της Άρτεμις Θύμιου σε ένα φωτογραφικό οδοιπορικό σε μια χώρα όπου οι γυναίκες συνεχίζουν να ζουν πολύ δύσκολα.Τα ταξίδια συνεχίζονται ακόμη και για δουλειά. Η Μάρα Θεοδωροπούλου ταξίδεψε στο Φεστιβάλ των Καννών, για να συναντήσει την βραβευμένη με δύο Όσκαρ Cate Blanchett και να μιλήσουν για τη νέα της ταινία The New Boy,ενώ στις 7 Ιουλίου, σύσσωμη η συντακτική ομάδα του περιοδικού θα κατηφορίσει προς το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, για να δει την Κόρα Καρβούνη να υποδύεται τη Φαίδρα στον Ιππόλυτο που σκηνοθετεί η Κατερίνα Ευαγγελάτου. (Στον ομώνυμο ρόλο ο Ορέστης Χαλκιάς). "Άλλο αγάπη, άλλο εμμονή", μας είπε μεταξύ άλλων η εξαιρετική ηθοποιός στη συνέντευξή μας με αφορμή την παράσταση.H ομορφιά το καλοκαίρι εστιάζει στα απαραίτητα. Ετοιμάσαμε για εσάς την απόλυτη λίστα με τα απαραίτητα για τις διακοπές.Και κάπως έτσι ξεκινά το ταξίδι μας... Sur le Gange ou l'Amazone / Chez les Blacks, chez les Sikhs, chez les JaunesVoyage, voyageDans tout le royaume / Sur les dunes du Sahara / Des Îles Fidji au FujiyamaVoyage, voyage / Ne t'arrête pas / Au-dessus des barbelés / Des cœurs bombardés / Regarde l'océanMarie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες είναι εδώΗ αυτοβελτίωση, ακριβώς επειδή είναι μια υπερβολικά σοβαρή υπόθεση, δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στα βιβλία που ανήκουν στην κατηγορία «αυτοβελτίωση». Η αλληγορία, οι μικρές καθημερινές ιστορίες, αποδεικνύονται πολύ πιο αποτελεσματικές από διδάγματα και υποδείξεις.Η Φωτεινή Τσαλίκογλου επιχειρεί κάτι τολμηρό γράφοντας τις «Παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι»: Να διεισδύσει στο ημίφως (ή ακόμη και στο πηχτό σκοτάδι) των μυστικών που ο καθένας μας κρύβει μέσα του, να περιεργαστεί ψυχικές καταστάσεις δύσκολες, προβληματικές και να ανοίξει μια χαραμάδα ελπίδας για όποιον ή όποια ταυτίζεται με τους χαρακτήρες του βιβλίου.Με δεδομένο ότι η Φωτεινή Τσαλίκογλου είναι καθηγήτρια ψυχολογίας, ως λογοτέχνης αξιοποιεί τον τεράστιο πλούτο των εμπειριών της, προκειμένου να δώσει κουράγιο στους αναγνώστες της να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Το εκφραστικό μέσον που χρησιμοποιεί η Τσαλίκογλου στο συγκεκριμένο, ιδιαίτερα εμπνευσμένο, βιβλίο της είναι σύντομες, αλλόκοτες ιστορίες της, ακόμη πιο αλλόκοτης «Κυρίας Φι». Κάπως έτσι: «Η αδελφή της γιαγιάς από παλιά κοίταζε βαθιά στα μάτια την κυρία Φι κι από τα χείλη της γλιστρούσαν ακατάληπτες λέξεις: 'άβυσσος', 'σκότη', 'σκιές'. Την είχαν για τρελή. Η κυρία Φι ήταν μυαλωμένο κορίτσι. Αντιστεκόταν στην πλάνη των λέξεων. Από παιδί ήξερε ή μάντευε, πράγμα που συχνά είναι το ίδιο, ότι η λέξη 'άβυσσος' είναι μια λέξη μυστήριο. Πατρίδα δαιμόνων αλλά και τόπος ανάπαυσης θλιμμένων ξωτικών. Η κυρία Φι αναπολεί τις χρυσαφένιες πλεξούδες που δεν έχει πια και την αδελφή της γιαγιάς που δεν είναι εκεί για να της επιβεβαιώσει κάτι σημαντικό που κατάφερε, έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια, να ξεκαθαρίσει: η λέξη 'άβυσσος' δηλώνει τελικά απλώς και μόνο τη λέξη 'θάλασσα'».Κάθε μικρή ιστορία με πρωταγωνίστρια την Κυρία Φι είναι και ένας γρίφος. Αυτή την Κυριακή πρωτότυπο βιβλίο της Φωτεινής Τσαλίκογλου «Οι παράξενες ιστορίες της κυρίας Φι» είναι στο ΘΕΜΑ. Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.