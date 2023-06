Γιατί επιτυγχάνουν οι εταιρείες που στηρίζονται στο ομαδικό πνεύμα

Κλείσιμο

Sponsored ContentΣύμφωνα με έρευνες, η ομαδικότητα είναι ένα ισχυρό επιχειρηματικό εργαλείο καθώς οι εταιρείες που καταφέρνουν να εμπνεύσουν τους εργαζόμενούς τους και να δημιουργήσουν πνεύμα συνεργασίας πλεονεκτούν και υλοποιούν το όραμά τους. Σημαντικό κομμάτι της ομαδικής κουλτούρας είναι το επίπεδο εργασιακής ικανοποίησης, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ενθάρρυνσης και σύνδεσης με την εταιρεία.Η ομαδική κουλτούρα και οι ευκαιρίες εξέλιξης στο εργασιακό περιβάλλον, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία επιτυχίας και της Kaizen Gaming. Η ραγδαία και συνεχής ανέλιξή της βασίζεται οπωσδήποτε στην ανάπτυξη τεχνολογίας και την κατάκτηση ξένων αγορών αλλά και την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Μια εταιρεία όπου όλοι μοιράζονται τις ιδέες τους, προτείνοντας καινοτομίες και παίρνοντας πρωτοβουλίες. Καθόλου τυχαίο που έχει καταφέρει να σκαρφαλώσει στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής λίστας Best Workplaces®.Η εταιρεία προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό προγραμμάτων ενδυνάμωσης των σχέσεων των εργαζομένων, δραστηριότητες εντός και εκτός εταιρίας και πολλές συναντήσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, έτσι ώστε να ενισχύεται το team building.Η Kaizen Gaming δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, πριν 11 χρόνια, από μια ομάδα 20 ατόμων. Τώρα πλέον η εταιρεία διαχειρίζεται το Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο, και το Betano στην Πορτογαλία, Βραζιλία, Ρουμανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Χιλή, Περού, Εκουαδόρ, Καναδά (Οντάριο) και Νιγηρία. Πρόκειται για μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες GameTech εταιρείες παγκοσμίως, που επικεντρώνεται στην Τεχνολογία και τους Ανθρώπους. Σκοπεύει μάλιστα να επεκταθεί σε 26 χώρες μέχρι το 2026.Έχοντας αναγνωριστεί ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρίες στην Ευρώπη για το εργασιακό της περιβάλλον κατακτώντας την 9η θέση στα Europe’s Best Workplaces® 2021, στόχος της εταιρίας είναι να βρίσκεται πάντα ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται. Ηπιστοποιήθηκε ως Great Place to Work στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Τσεχία (Οκτώβριος 2022-Οκτώβριος 2023), μετά από έρευνα με συμμετοχή όλων των εργαζομένων.Ένα από τα βασικά της πλεονεκτήματα είναι η έννοια του #oneteam. Αυτό σημαίνει πως οι εργαζόμενοι, οι Kaizeners, όπως αυτοαποκαλούνται με υπερηφάνεια, δουλεύουν μαζί χωρίς να τους σταματούν τα σύνορα, σε ένα περιβάλλον όπου ανθίζει η συνεργασία και η δημιουργία, με ένα εργασιακό πλαίσιο που προσφέρει παροχές, κίνητρα και δυνατότητες ανάπτυξης. Ένα μέρος όπου επικρατεί η καλή διάθεση, το κλίμα ομαδικότητας και τα οφέλη για όλους σε κάθε επίπεδο.Τα αποτελέσματα της έρευνας του Great Place to Work® επιβεβαίωσαν την υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων της εταιρίας όσον αφορά στο εργασιακό τους περιβάλλον καθώς επίσης και ότι το ομαδικό πνεύμα αποτελεί βασική και ουσιαστική αξία της εταιρίας.