Live A Legacy: Η επιτυχημένη πρωτοβουλία που ενδυναμώνει και στηρίζει τη σύγχρονη γυναίκα  

To Live A Legacy είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση. Ξεκίνησε το 2018 με στόχο να αναδείξει την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον και να δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες να πάρουν το επαγγελματικό τους μέλλον στα χέρια τους. Πλέον ο θεσμός αποτελεί σημείο αναφοράς για τις γυναίκες, που εξελίσσεται διαρκώς με πολυεπίπεδες δράσεις και στρατηγικές συνεργασίες. Τον Ιούνιο, η επιτυχημένη πρωτοβουλία επιστρέφει πιο δυναμικά, με 3 ξεχωριστές εκδηλώσεις σε Αθήνα και, για πρώτη φορά, στη Θεσσαλονίκη, με τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν, αρκεί να εγγραφείτε εδώ.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 17 Ιουνίου 2023, η Λυδία Παπαϊωάννου και ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι οι οικοδεσπότες της κεντρικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται στο Ωδείο Αθηνών. Το πρόγραμμά περιλαμβάνει επιδραστικές και ενδιαφέρουσες ομιλίες από καταξιωμένους επαγγελματίες από διάφορους κλάδους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στόχος των οποίων είναι να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για κάθε παρευρισκόμενη.Οι ομιλητές και ομιλήτριες της εκδήλωσης μοιράζονται τις εμπειρίες τους και τις πρακτικές που ακολούθησαν προκειμένου να χαράξουν τη δική τους επιτυχημένη πορεία, και μιλούν για τον δικό τους τρόπο συνεισφοράς στον τομέα της ισότητας και της κοινωνικής αλλαγής.

Η Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Έλλη Ανδριοπούλου, η Αφγανή ράπερ, Sonita Alizadeh, ο Regional Talent & Development Manager της Bayer για την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, Θέμης Χριστοφίδης, η Ειδικός Τεχνητής Νοημοσύνης και Γλώσσας Γνωσιακή Νευροεπιστήμων και ιδρύτρια του Greek Girls Code, Δρ. Λίλιαν Μπαλατσού, θα είναι κάποιες και κάποιοι από τις ομιλήτριες και τους ομιλητές που θα πλαισιώσουν τη φετινή εκδήλωση.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι εντελώς δωρεάν, με βασική προϋπόθεση να έχει γίνει εγγραφή στην πλατφόρμα.

Παράλληλα, φέτος θα πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις, τα Live A Legacy Mentoring Events ,τα οποία αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης για όσες αναζητούν το επόμενο βήμα για να αναγνωρίσουν και να πραγματοποιήσουν το επαγγελματικό τους όραμα. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιείται το Σάββατο 10 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη στο χώρο του MonAsty Hotel, και η δεύτερη, την Κυριακή 18 Ιουνίου στην Αθήνα στον πολυχώρο ATRAKTOS. Είτε βρίσκεσαι σε φάση αναζήτησης εργασίας, είτε εργάζεσαι ήδη και θέλεις να εξελίξεις περαιτέρω τις δεξιότητες σου, τα Live A Legacy Mentoring Events θα σε εφοδιάσουν με τις απαραίτητες γνώσεις και τα κατάλληλα εφόδια για να αναγνωρίσεις τις αξίες σου, να θέσεις τους εργασιακούς σου στόχους. Εξασφάλισε έγκαιρα τη θέση σου σε ένα από τα mentoring events για να παρακολουθήσεις Fireside chats, Group Mentoring sessions, αλλά και Workshops για άμεση πρακτική εξάσκηση υπό την καθοδήγηση έμπειρων γυναικών στην επαγγελματική ενδυνάμωση του δικτύου του Women On Top, καλύπτοντας ταυτόχρονα θεματικές όπως η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή, η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του Live A Legacy, η Mastercard προσέφερε για ακόμη μία φορά 50 εξάμηνες υποτροφίες mentoring μέσα από το δίκτυο μεντόρων του Women On Top. Όπως επίσης, στο πλαίσιο της δέσμευσης της Mastercard για την ολιστική ενδυνάμωση των γυναικών καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, η εταιρεία πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Girls4tech”, μια σειρά σεμιναρίων STEM για μαθήτριες ηλικίας 8 έως 12 ετών, αλλά και το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business», σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο έμπρακτα και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Μπορεί η περίοδος υποβολής των αιτήσεων να έκλεισε για φέτος, σημείωσε το όμως για να το έχεις υπόψιν σου για του χρόνου!

Ωστόσο, προλαβαίνεις ακόμα να διεκδικήσεις μία από τις θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης που προσφέρονται μέσα από το Live A Legacy Mentoring Program και να κάνεις ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική σου σταδιοδρομία!

Επισκέψου την πλατφόρμα mastercard.com/livealegacy για να κάνεις έγκαιρα την εγγραφή σου και να εξασφαλίσεις τη συμμετοχή σου στις εκδηλώσεις, καθώς και να γνωρίσεις καλύτερα την πρωτοβουλία και τις ανανεωμένες δράσεις του φετινού Live A Legacy! Σημειώνεται ότι οι χώροι είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ, ενώ η είσοδος στις εκδηλώσεις θα είναι δυνατή μόνο κατόπιν εγγραφής.