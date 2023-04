Ψάχνεις για κόμικς ή graphic novels; Θα τα βρεις όλα στο SHOPFLIX.gr

Κλείσιμο

Γεμάτες απίστευτες εικονογραφήσεις και ατελείωτη δράση, αυτές οι διασκεδαστικές και πολύχρωμες ιστορίες είναι ιδανικές για μικρούς αναγνώστες που είναι λάτρειςΚαι μπορεί ένας ανεκπαίδευτος αναγνώστης να μην μπορεί να διακρίνει ένα graphic novel από ένα κόμικ, οι θαυμαστές και των δύο ειδών δεν θα πρέπει να δυσκολεύονται να το κάνουν.Είτε αγαπάτε τους υπερήρωες, τα απομνημονεύματα, την επιστήμη ή την ιστορία, δεν θα χρειαστεί να ψάξατε πολύ για να τα βρείτε. Και μπορεί να μη το ξέρετε αλλά θα βρείτε μια απίστευτη συλλογή κόμικς και graphic novel στοΣτην πλατφόρμα εκτός από βιβλία διαφορών κατηγοριών θα βρείτε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε κόμικς και graphic novels και μπορείτε να προσθέσετε όσα θέλετε στο καλάθι των αγορών σας. Επιλέξτε, μάλιστα την υπηρεσίαώστε όλα να σας παραδοθούν σε μια αποστολή άμεσα σε όποιο σημείο της Ελλάδας και αν βρίσκεστε.Και το καλύτερο επιλέξτε έναν από τουςΤα γραφικά μυθιστορήματα όπως λέγονται τα graphic novels καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδών και θεμάτων. Τα κόμικς μπορεί επίσης, αλλά τα θέματα συχνά συνδέονται ή εξηγούνται μέσω τουΤα κόμικς είναι η τέχνη της αφήγησης μίας ιστορίας με εικόνες. Οι δημιουργοί τους έχουν την «μαγική» ικανότητα να περιγράφουν χαρακτήρες, να σχολιάζουν καταστάσεις ή απλά να διηγούνται την ιστορία τους συνδυάζοντας διαδοχικές εικόνες με ένα απλό κειμενάκι.Οι διάσημοι εκδότες κόμικς περιλαμβάνουν την, τηκαι την. Από τα μέσα του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα, αυτοί οι εκδότες και άλλες παρόμοιες εταιρείες έχουν εκδώσει κόμικς σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση σε μορφή βιβλίων ή ως κομμάτια διαδοχικής τέχνης που ονομάζονται κόμικς.Αυτά τα κόμικς περιέχουν αποσπάσματα από μακροχρόνιες αφηγήσεις που μπορεί να διαρκέσουν για χρόνια ή και δεκαετίες.Ένα, όπως υποδηλώνει το όνομά του, είναι ένα μυθιστόρημα που αφηγείται μια πλήρη ιστορία μέσω εικονογραφήσεων. Ένα graphic novel περιέχει αρχή, μέση και τέλος. Παράλληλα, ένα graphic novel θα προσφέρει τον τύπο ανάλυσης που περιμένει κανείς από ένα μυθιστόρημα, ακόμα κι αν είναι μέρος μιας σειράς. Ουσιαστικά, αυτό κάνει ένα graphic novel μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό από ένα κόμικ, το οποίο είναι ένα σειριακό απόσπασμα από μια μεγαλύτερη αφήγηση.Τα γραφικά μυθιστορήματα μοιράζονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών μυθιστορημάτων. Δηλαδή διαθέτουν ξεκάθαρη αρχή, μέση και τέλος ενώ έχουν προσεκτικά μελετημένους διαλόγους και αφήγηση.