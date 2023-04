Εκτάκτως αυτό το Σάββατο μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Συνταγές

Ο Προμηθέας έδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους και οι παρακάτω κύριοι έδωσαν στη φωτιά γεύση: Νίκλας Έκστεντ, Βίκτορ Αργκινζόνιζ, Φράνσις Μάλμαν, Nomade et SauvageΗ αλχημεία του χαμηλού και αργού καπνίσματος είναι μεθυστική, και όποιος ασχολείται με αυτό, ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά, το υπηρετεί με πάθος.6 προϊόντα που με τη βοήθεια του καπνού έχουν γίνει case studies.Φούρνοι πάσης φύσεως στην υπηρεσία του ψησίματος......σε ξυλόφουρνο ή στον οικιακό φούρνο μας, με τον Σωτήρη Ευαγγέλου!Από προβατίνα στη λαδόκολλα & και Μοσχαρίσια μάγουλα γιουβέτσι μέχρι Ζυγούρι με φασόλια στη γάστρα.Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μαρινάρει το κρέας για BBQ σε μπαχαρικά και σάλτσες του κόσμου…Ετοιμάζουμε Πικάντικες φτερούγες κοτόπουλου & Μοσχαρίσιες σπαλομπριζόλες σε ασιατική μαρινάδα μέχρι Χοιρινά ribs με μαρινάδα western και Αρνίσια παϊδάκια jerk.Τα εποχικά που αγαπάμε πέφτουν στα κάρβουνα και δίνουν άκρως απολαυστικά πιάτα, σε συνταγές του Φάνη Μαϊκαντή.Σερβίρουμε Μελιτζάνα στα κάρβουνα με κρέμα πιπεριάς, Ψητά κολοκύθια με βερίκοκο & ελιές, Ψητά φασολάκια με γαύρο μαρινάτο, Κρητική σοφεγάδα στα κάρβουνα και άλλα νόστιμα.Ο Γκίκας Ξενάκης ετοιμάζει το αγαπημένο comfort food στη σχάρα, δίνοντας ακόμα περισσότερη γεύση…Ψητές γαρίδες σε κυπριακή πίτα με coleslaw wasabi, Κοτόπουλο σε τορτίγια μαριναρισμένο σε κεφίρ & σουμάκ, Χορτόπιτα με φύλλο περέκ & κατσικίσια φέτα, Κεμπάπ προβατίνας σε flatbread και άλλα…Πίτες και πιτάκια με κάθε είδους γέμιση, απότ ην Εύα Μονοχάρη.Ψήνουμε στο τηγάνι ή και τηγανίζουμε από Αμοργιανές τυρόπιτες και Παστουρμαδόπιτα μέχρι Σαΐτια με μάραθο και πράσο.Μαθαίνουμε πώς να καπνίζουμε κρέας, ψάρια και λαχανικά με τον Γρηγόρη Χέλμη.Απίθανα γλυκά με τη φρεσκάδα και τη σπιρτάδα των εσπεριδοειδών από τον Στέλιο Παρλιάρο.Τασυν, από τον Ανδρέα. Ν. Ανδρουλιδάκη, από τον Βασίλη ΔημαράΤα όνειρα και οι εφιάλτες των κοινών, φαινομενικά φιλήσυχων ανθρώπων, μπορεί να κρύβουν πίσω τους μια άβυσσο μοχθηρίας και δολιότητας. Σε αυτή την αλληγορική ιστορία, η ανατροπή είναι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής -και ίσως κάθε αναγνώστης.Ένας από τους ικανότερους «μάστορες» και ταυτόχρονα τους πλέον διακριτικούς δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, ο Ανδρέας Μήτσου, με τον «Κύριο Επισκοπάκη» καταθέτει ένα αφηγηματικό κόσμημα. Πρόκειται για μια νουβέλα που επιβεβαιώνει πανηγυρικά το μοναδικό συγγραφικό χάρισμα του Ανδρέα Μήτσου και αποτελεί υπόδειγμα λεπτοδουλεμένου, πλούσιου σε βαθιά και κρυμμένα νοήματα κειμένου.Σημειωτέον, δε, ότι το βιβλίο «Ο κύριος Επισκοπάκης-Η εξομολόγηση ενός δειλού» έχει τιμηθεί με το Βραβείο Αναγνωστών ΕΚΕΒΙ – ΕΡΤ, ενώ ο ίδιος ο Μήτσου επιμελήθηκε τη θεατρική διασκευή της νουβέλας του. Η οποία μετασχηματίστηκε σε μια θεατρική παράσταση για τη σκηνή «104 Κέντρο Λόγου και Τέχνης» σε σκηνοθεσία του Στέλιου Μάινα.Τυπικά, η ιστορία εκτυλίσσεται γύρω από τον βίο και την πολιτεία ενός άσημου, γκρίζου, καθημερινού και απόλυτα συμβιβασμένου ανθρώπου, του κυρίου Επισκοπάκη. Χαρακτηριστικό «ανθρωπάκι», ο ήρωας θυμίζει την καρικατούρα του άτολμου, φοβικού ατόμου, κάποιου που στέκει μονίμως μερικά βήματα μακριά από τη δράση και πισωπατά πανικόβλητος με την παραμικρή αφορμή.Το πεπρωμένο του δείχνει αναπόδραστο: Θα ζήσει μια αδιάφορη ζωή, κλεισμένος ερμητικά σε ένα αόρατο καβούκι, πεπεισμένος ότι δεν του αξίζει να γίνει μέρος καμίας ξεχωριστής ή συναρπαστικής περιπέτειας. Ωστόσο, κάποια ημέρα ο κοινός και αθεράπευτα «ανώνυμος» κύριος Επισκοπάκης, θα ανοίξει την πόρτα του στον έρωτα. Έναν έρωτα αναπάντεχο, σαρωτικό, που πυρπολεί το προσωπικό σύμπαν του και κάθε προηγούμενη βεβαιότητά του.Παρόλον ότι είναι πια πενήντα ετών, παρασύρεται σε ένα θανάσιμα επικίνδυνο -αλλά εθιστικό- παιχνίδι αισθημάτων και αισθήσεων. Ερωτεύεται με πάθος, αλλά, ο φόβος πασχίζει να τον συγκρατήσει, να τον τραβήξει πίσω. Ο κύριος Επισκοπάκης αμφιταλαντεύεται, όλο και πιο κοντά στο χείλος του γκρεμού. Και, στην τυφλή προσπάθειά του να απαλλαγεί από τα βασανιστικά διλήμματα, επιλέγει το αδιανόητο: Να σκοτώσει τη γυναίκα που λατρεύει. Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί εκτάκτως το Σάββατο με το ΘΕΜΑ :The museΤο κορίτσι-φαινόμενο του YouTube κατακτά και τον κόσμο της ομορφιάς ως το νέο πρόσωπο της Lancôme χωρίς φίλτρα, χωρίς make upΝτουέτο για μιούζικαλΟι πρωταγωνιστές της παράστασης «The Last Five Years», που λατρεύτηκε off Broadway, αποκαλύπτουν τα μυστικά της λίγο πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα στην ΕΛΣΟ φωτογράφος των σταρAπό τον Ντέιβιντ Μπάουι, την Τουίγκι και τον Τζορτζ Μάικλ μέχρι τη βασίλισσα Ελισάβετ, οι διάσημοι λάτρεψαν τον φακό του κι εκείνος μοιράζεται μαζί μας τις συναρπαστικές ιστορίες τουH Ανατολή συναντά τη Δύση στο Costa NavarinoΟνειρική τοποθεσία, αξέχαστες εμπειρίες, πολύτιμες στιγμές: το πρώτο resort της φημισμένης αλυσίδας φτάνει στην ΕλλάδαΑκόμα:Η γοητεία των αντιθέσεωνΩδή στον Καρλ ΛάγκερφελντΑξεσουάρ για ηλιόλουστες βόλτες & το make up της θηλυκής δύναμης Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Εκτάκτως το Σάββατο με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.