Δείχνετε μονίμως κουρασμένη; 8 tips για να λάμψετε και πάλι!

Η λάμψη της επιδερμίδας είναι κάτι που όλες θέλουμε και προσπαθούμε να έχουμε σε κάθε μας εμφάνιση. Η νεανική και αψεγάδιαστη όψη αποτελεί και σημάδι υγιούς δέρματος. Μαζί με την ενδελεχή skincare ρουτίνα που ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες του δέρματός μας είναι σημαντικό να υιοθετούμε στην καθημερινότητά μας πρακτικές και συνήθειες που προάγουν την υγεία του δέρματος.Οι πιο σημαντικές συμβουλές περιποίησης που θα βοηθήσουν το δέρμα σας να λάμψει, περιλαμβάνουν:Μία από τις πιο σημαντικές συνήθειες για λαμπερό δέρμα είναι ο ενδελεχής καθαρισμός. Για αυτό, οι beauty experts συνιστούν να πλένετε το πρόσωπό σας τακτικά με ένα απαλό καθαριστικό προσώπου που να ταιριάζει στις ανάγκες και τον τύπο του.Το πλύσιμο δύο φορές την ημέρα με ένα απαλό καθαριστικό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση της λιπαρότητας, των νεκρών κυττάρων και των ελεύθερων ριζών από το δέρμα, βοηθώντας το θαμπό δέρμα να φαίνεται ξεκούραστο γεμάτο ζωντάνια.Κάντε απολέπιση δύο φορές την εβδομάδα το πολύ. Ένα scrub προσώπου θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος και της συσσώρευσης υπολειμμάτων που μπορεί να φράξουν τους πόρους του.Ομοίως, ένα χημικό απολεπιστικό που περιέχει γλυκολικό οξύ απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και μπορεί να δώσει στο δέρμα σας μια νεανική λάμψη. Χρησιμοποιήστε ένα scrub προσώπου δύο με τρεις φορές το πολύ την εβδομάδα.Χρησιμοποιήστε ένα χημικό απολεπιστικό, όπως πίλινγκ προσώπου, όχι περισσότερο από μία φορά την εβδομάδα. Αυτά καθώς η υπερβολική απολέπιση μειώνει τον φυσικό φραγμό του δέρματος σας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση ξηρότητας και ερεθισμού.Μετά τον καθαρισμό σας μην ξεχνάτε να εφαρμόζετε ένα τόνερ που να ταιριάζει στον τύπο της επιδερμίδας σας.Ένα τονωτικό ενυδατώνει το δέρμα σας, επιτρέποντας σε ενυδατικές κρέμες και ορούς να διεισδύσουν βαθύτερα στους πόρους σας για λάμψη με μεγαλύτερη διάρκεια.Εάν θέλετε ένα πραγματικά λαμπερό δέρμα, τότε επιλέξτε έναν ορό βιταμίνης C. Καθώς το δέρμα γερνάει, η παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται, με αποτέλεσμα το δέρμα να χάνει την ελαστικότητά του.Τα προϊόντα με βιταμίνη C βοηθούν στη φωτεινότητα του τόνου του δέρματός σας και μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση της παραγωγής κολλαγόνου, «φρενάροντας» την εμφάνιση των ρυτίδων και των λεπτών γραμμών.Εάν η επιδερμίδα σας είναι πιο ξηρή, μπορείτε να την φροντίσετε ακόμα περισσότερο εφαρμόζοντας ορό σε συνδυασμό με ενυδατική κρέμα.

Το Σετ Περιποίησης Προσώπου Youth Lab Brightening είναι η ιδανική επιλογή για να καταφέρετε όλα τα παραπάνω.Περιλαμβάνει το Brightening Vit-C Serum, υψηλής περιεκτικότητας αντιοξειδωτικός ορός με 15% σταθεροποιημένo L-Ασκορβικό Οξύ (Bιταμίνη C) νέας γενιάς, που αναστρέφει τις οξειδωτικές βλάβες στα κύτταρα και προλαμβάνει τη δημιουργία νέων, ενισχύει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος και αποκαθιστά τη φωτεινότητα και τον ομοιογενή τόνο της επιδερµίδας.Έχει ανάλαφρη υφή και απορροφάται γρήγορα, δίχως να αφήνει λιπαρότητα κάτι που το καθιστά κατάλληλο για χρήση πριν από το make up.Μαζί του έρχεται το Brightening Vit-C Gel Cream, ένα μη λιπαρό, ενυδατικό κρεμοτζέλ με σταθεροποιημένo L-Ασκορβικό Οξύ (βιταμίνη C) και τεχνολογία “water gel” που ενισχύει τον όγκο και την πυκνότητα της επιδερμίδας, ενεργοποιώντας τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου και υαλουρονικού οξέος ενώ αποκαθιστά τη φωτεινότητα και τον ομοιόμορφο τόνο, χαρίζοντας πιο λαμπερή και νεανική όψη.Ενυδατώνει σε βάθος, καταπολεμά τα σημάδια αφυδάτωσης και τη δερματική φθορά. Παράλληλα προστατεύει από το μπλε φως (blue light) που εκπέμπουν οι ηλεκτρονικές συσκευές.Από το σετ δεν λείπει τα Brightening Vit-C Hydra-Gel Eye Patches με βιταμίνη C. Μια νέα εξειδικευμένη σύνθεση, για την ενίσχυση της φωτεινότητας και τη μείωση των σημαδιών γήρανσης όπως: μαύροι κύκλοι, οιδήματα, δυσχρωμίες λεπτές γραμμές και ρυτίδες.Δείτε σε μόλις 20 λεπτά, το βλέμμα σας ορατά πιο λαμπερό και ξεκούραστο, και νιώστε την περιοχή γύρω από τα μάτια πιο σφριγηλή, λεία και φωτεινή από την πρώτη κιόλας εφαρμογή.Για να κρατήσουμε την υγρασία και την λάμψη εντός της επιδερμίδας εφαρμόζουμε την ενυδατική μας κρέμα. Μια ενυδατική χωρίς λάδι μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας ελαστικής, δροσερής υφής δέρματος.Για να την εφαρμόσετε (πρωί και βράδυ) κάντε κυκλικές κινήσεις κατά μήκους του προσώπου και φυσικά, μην ξεχάσετε το λαιμό σας. Ηείναι ιδανική για την αντιγηραντική φροντίδα που αναζητάτε.Είναι αποτελεσματική σε μόλις δέκα λεπτά, επαναφέρει την πυκνότητα, χαρίζοντας φωτεινό και βαθιά ενυδατωμένο δέρμα.Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής και όπως είναι λογικό δεν θέλετε μαύροι κύκλοι και σακούλες να τον «θαμπώνουν». Για ξεκούραστα, αναζωογονημένα και χωρίς πρηξίματα μάτια, μπορείτε να εφαρμόσετε ταΜοναδικά ενεργά μεταβιοτικά (postbiotic), ζυμωμένα εκχυλίσματα βόρειου βατόμουρου και άγριου σμέουρου βοηθούν στη στήριξη του μικροβιώματος του δέρματός σας.Αυξάνουν την αντίσταση της επιδερμίδας στις επιδράσεις του αστικού τρόπου ζωής, ενισχύουν τη λάμψη και την αναγέννηση του δέρματος, το διατηρούν υγιές και βοηθούν στη διατήρηση της φυσικής νεανικής σας εμφάνισης.Τα Eye Gel patches για Ανανέωση και Λείανση μετατρέπουν αμέσως τα πρησμένα μάτια σε ξεκούραστα, φρέσκα και ανανεωμένα! Με πεπτίδιο SYN-AKE που λειαίνει το δέρμα και καταπολεμά τις γραμμές έκφρασης και Τζελ Αλόης Βέρα που διαθέτει πανίσχυρες ενυδατικές ιδιότητες.