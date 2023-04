Παιχνιδολαμπάδες: Οι επιλογές που θα ξετρελάνουν κάθε βαφτιστήρι

Ιδανικό δώρο για τους μικρούς θαυμαστές του Jurassic World άνω των 4 ετών, που αγαπούν τους δεινόσαυρους και τις περιπέτειες! Για περισσότερη διασκέδαση μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Jurassic World Facts (Android και iOS) για να σκανάρετε τον κάθε δεινόσαυρο και να τον δείτε να ζωντανεύει, να δείτε λεπτομέρειες, να ακούσετε ήχους, να μάθετε διασκεδαστικές πληροφορίες και πολλά άλλα.Εάν το ποδόσφαιρο είναι το αγαπημένο του άθλημα, τότε η Παιχνιδολαμπάδα As Company Παικταράς Κόκκινος με Πατίνι, Φανέλα & Μπάλα σίγουρα θα τον κάνει να πετάει στα ουράνια!Εκτός από την μοναδική λαμπάδα παικταράς, το βαφτιστήρι σας θα απολαύσει το πατίνι, την μπάλα ποδοσφαίρου αλλά και την κόκκινη φανέλα ποδοσφαίρου για ασύλληπτα γκολ.Όπως και στην περίπτωση του βαφτισιμιού σας, έτσι και εδώ αφήστε την ηλικία και τις συνήθειές της να σας δείξουν τον δρόμο προς την πιο διασκεδαστική επιλογή.Εάν το παιχνίδι με τις κούκλες είναι το αγαπημένο της, τότε η Παιχνιδολαμπάδα Mattel Barbie Extra #8 θα της χαρίσει ατελείωτες ώρες περιπέτειας και φανταστικού παιχνιδιού.Η Barbie Extra επιτρέπει στα παιδιά να εκφραστούν μέσα από το προσωπικό τους στιλ και τους δίνει την ελευθερία να παίξουν πιο άνετα χάρη στα πολλαπλά τους σημεία ευλυγισίας.Οι κούκλες Barbie Extra ξέρουν να υποστηρίζουν τα έντονα και περίεργα ρούχα! Κάθε κούκλα έχει το δικό της μοναδικό στιλ και είναι πολύ εντυπωσιακή. Τα ζωάκια τους (το καθένα διαφορετικό και αξιαγάπητο) έχουν και εκείνα τη δική τους προσωπικότητα! Η μόδα γίνεται πιο διασκεδαστική μέσα από το γκλίτερ, τα emoji και τα περίεργα μαλλιά! Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3+ Ετών.Εάν το στυλ και η μόδα είναι ο τομέας της, τότε σίγουρα θα απογειώσετε το παιχνίδι και την δημιουργικότητά της με την Παιχνιδολαμπάδα Spin Master Cool Maker Go Glam.Πρόκειται για ένα λαμπερό και μοδάτο DIY στούντιο για να δημιουργεί αυτόνομα τα δικά της εξτένσιος για τα μαλλιά της σε κάθε της εμφάνιση. Μπορεί να προσαρμόσει το χρώμα και το στυλ, όπως ακριβώς της αρέσει και να εντυπωσιάσει με το μοναδικό της look.