Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Μέρα με τη μέρα συνθέτουμε το παζλ για ένα νόστιμο, όμορφο, παραδοσιακό Πάσχα.

Ετοιμάζουμε ζύμες και πίτες, όλες γευστικές, καμωμένες με αγάπη, για το πασχαλινό τραπέζι, αλλά και για οποιαδήποτε μέρα, κάθε εποχή του χρόνου!

...μια συνταγή πασχαλινή για ένα τραπέζι που -πραγματικά- τα έχει όλα. Γεύση, άρωμα, μα πάνω απ’ όλα… Ελλάδα! Μοιραζόμαστε μαζί σας νησιώτικες οικογενειακές συνταγές, μοναδικές, που περνούν από γενιά σε γενιά και με το πέρασμα του χρόνου καταφέρνουν να γίνουν σήμα κατατεθέν του κάθε τόπου.

Κάθε γιορτή, κάθε τόπος, κάθε νοικοκυριό κουβαλούν τις δικές τους χαρακτηριστικές γλυκές γεύσεις. Ετοιμάζουμε πασχαλινές συνταγές και μοιραζόμαστε μαζί σας τον τρόπο και τα μυστικά για να τις ετοιμάσετε και να τις απολαύσετε στην καλύτερη δυνατή εκδοχή τους.

Το βράδυ της Ανάστασης έχει συνδυαστεί με λαμπάδες, τσουγκρίσματα αυγών και οικογενειακά τραπέζια όπου την τιμητική του έχει ένα συγκεκριμένο πιάτο… η μαγειρίτσα!

Χανιώτικα καλτσούνια, Πασχαλινή κρεατόπιτα Κεφαλονιάς, Λαμπρόπιτες, Κρεμμυδόπιτα Μυκόνου, Χορτόπιτα χωρίς φύλλο (Μουσούντα)Αρνίσιο μπούτι στον φούρνο με γέμιση (Μαουρί Καλύμνου), Αρνάκι στον φούρνο με σταφίδες και κουκουνάρι (Πασπαράς Καρπάθου), Κατσικάκι στον φούρνο με σέσκουλα και γραβιέρα (Πατούδο Νάξου), Κατσικάκι με σέσκουλα (Φρικασέ Τήνου), Μαστέλο ΣίφνουΓαλατερό, Ανεβατά καλτσούνια, Μελιτίνια, Τσουρεκάκια κρητικά, Μυζηθρόπιτα χωρίς φύλλοΚαι μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.

Ένα μοναδικό εγχειρίδιο κρασιού κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το Θέμα με τίτλο Μαθήματα Γευσιγνωσίας Κρασιού, Από το Αμπέλι στο Ποτήρι. Πρόκειται για μία συλλεκτική έκδοση που έχει την υπογραφή του Master of Wine Κωνσταντίνου Λαζαράκη που μυεί τους φίλους του κρασιού στον μαγικό κόσμο της γευσιγνωσίας.



Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο ίδιος «…σε πολλά πράγματα που υπάρχουν στην ζωή μας, το να κατανοήσουμε κάτι σε βάθος οδηγεί την ευχαρίστηση και τα συναισθήματα μας σε επίπεδα που δεν μπορούμε να φανταστούμε (και είναι κρίμα να τα χάνουμε)».











Και συνεχίζει : «Η πορεία του γευσιγνώστη όμως δεν έχει να κάνει μόνο με την εξερεύνηση των αρωμάτων και των γεύσεων που θα βρούμε στο ποτήρι μας. Πρέπει να γνωρίζει και τα βασικά στοιχεία της παραγωγής και να τα συνδέει με την έκφραση του κρασιού στην μύτη του και το στόμα του. «Μυρίζει έτσι γιατί προέρχεται από εκεί και ο παραγωγός το έκανε με αυτόν τον τρόπο». Πρέπει επίσης να γνωρίζει το πώς μπορεί να πάρει τα μέγιστα μέσα από την εμπειρία, μέσα από το ποτήρι που θα επιλέξει, την θερμοκρασία που θα σερβίρει το κάθε κρασί».

Η έκδοση Μαθήματα Γευσιγνωσίας Κρασιού είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης που απαντά σε αμέτρητα ερωτήματα:

Ποια είναι τα επίπεδα της γεύσης και της όσφρησης στο κρασί;

Πώς αξιολογείται η ποιότητα του κρασιού;

Πώς διαβάζεται σωστά η ετικέτα της φιάλης;

Πότε εφαρμόζεται η μετάγγιση κρασιού και γιατί;

Πώς συντηρείται μια φιάλης που έχει ανοιχτεί;

Ποιος είναι ο ρόλος του ποτηριού σερβιρίσματος;

Πώς ρυθμίζεται η θερμοκρασία σερβιρίσματος;

Ποιες είναι οι θερμοκρασίες σερβιρίσματος για το κάθε στυλ κρασιού;

Πώς παλαιώνει ένα κρασί με ασφάλεια;

Τα κεφάλαια που αναλύονται στα Μαθήματα Γευσιγνωσίας καλύπτουν όλο το φάσμα της γνώσης του κρασιού στη διαδρομή του από το Αμπέλι στο Ποτήρι.

Η επίδραση του περιβάλλοντος και της ποικιλίας

Η επίδραση του οινοποιού

Η επίδραση της παλαίωσης

Γευσιγνωσία και αξιολόγηση της ποιότητας

Η αποκωδικοποίηση της ετικέτας

Αποθήκευση – σερβίρισμα και συντήρηση

Όπως καταλήγει ο συγγραφέας της έκδοσης Κωνσταντίνος Λαζαράκης «Το να αρχίσετε να ανακαλύπτετε, μέσα από την μύτη και το στόμα σας, έναν καινούργιο κόσμο συγκινήσεων, πιστέψτε με, θα είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που έχετε κάνει στον εαυτό σας».

*Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης είναι μια σημαντική προσωπικότητα στο χώρο του κρασιού διεθνώς. Ήταν άλλωστε ο πρώτος Master of Wine της Νότιας Ευρώπης. Το βιβλίο του The Wines of Greece που εκδόθηκε στη αγγλική γλώσσα από την ίδια την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο μελέτης των ελληνικών οίνων σε όλον τον κόσμο. Είναι αξιοσημείωτο ότι, στον συγγραφέα της έκδοσης Κωνσταντίνο Λαζαράκη μαζί με τον τίτλο του Master of Wine, τού έχουν απονεμηθεί δύο ακόμη βραβεία, για τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά απαιτητικών εξετάσεων για τον τίτλο του Master of Wine: Το “Bollinger Medal” για την αριστεία του στην τυφλή γευστική δοκιμή οίνου και το “Villa Maria Award” για την εξαίρετη επίδοσή του στην εξέταση της Αμπελουργίας. Ήταν ο 13ος στην ιστορία του Institute of Masters of Wine που κατέκτησε αυτά τα Βραβεία.

Στα χρόνια του ταραγμένου ελληνικού Μεσαίωνα, οι άνθρωποι παρασύρονταν από την ορμή της ιστορίας, ζώντας περιπέτειες φτιαγμένες από τα καλύτερα υλικά του παραμυθιού. Όπως η αρπαγή από πειρατές ή ένας φλογερός, αδιέξοδος, καταραμένος έρωτας.Η Κατερίνα Καριζώνη υπηρετεί με το μοναδικό χάρισμά της ένα είδος μυθιστορήματος που συνήθως χαρακτηρίζεται σαν «ιστορικό». Η καταξιωμένη Ελληνίδα συγγραφέας αναμιγνύει αριστοτεχνικά ορισμένα πραγματικά πρόσωπα και γεγονότα με την μυθοπλασία, παρουσιάζοντας ένα συναρπαστικό, καθηλωτικά ρεαλιστικό αποτέλεσμα. «Ο χάρτης των ονείρων» αποτελεί κορυφαίο δείγμα γραφής για το ύφος και την κοσμοθεωρία της Κατερίνας Καριζώνη.Η δράση τοποθετείται στο νησί της Πάρου, με φόντο τις Κυκλάδες του 1537, με πρωταγωνιστή της διήγησης έναν φτωχό ψαρά, τον Νικόλαο Μοστράτο, ο οποίος τυγχάνει να είναι φυσικό ταλέντο στη χαρτογραφία. Στην Πάρο συναντά τον έρωτα της ζωής του, την Ευγενία Ραγούση, μια εκτυφλωτικά ωραία νεαρή αριστοκράτισσα, μέλος μίας από τις επιφανέστερες οικογένειες της Πάρου. Το ταξικό χάσμα, αν και ανυπέρβλητο, δεν συνιστά τον κύριο λόγο που θα ρίξει τον Μοστράτο στην άβυσσο της απελπισίας, ότι δεν θα καταφέρει ποτέ να κατακτήσει την καρδιά της αγαπημένης του. Αυτό θα το προκαλέσει η άφιξη του αρραβωνιαστικού της δόνα Ραγούση, του κόμητα Μαρίνο Ντάντολο, ο οποίος καταφθάνει στην Πάρο για την τέλεση του γαμήλιου μυστηρίου. Ωστόσο, ακριβώς εκείνη τη στιγμή στο προσκήνιο εισβάλλει η πραγματική ιστορία, με τη μορφή του αμείλικτου Οθωμανού αρχι-πειρατή, Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα. Ένας ολόκληρος κόσμος γκρεμίζεται, καθώς η μοίρα του ψαρά-χαρτογράφου, της Ευγενίας και του Ντάντολο παραδέρνει, από δοκιμασία σε δοκιμασία και με μια συγκλονιστική περιπλάνηση, από την Ελλάδα, στην Ιταλία και πίσω. Κάθε καινούργια διαδρομή, ωστόσο, είναι πιο μπερδεμένη και απρόβλεπτη από κάθε προηγούμενη.