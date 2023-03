Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε το δικό σας PS5

Τα πάντα, από το τράβηγμα ενός σχοινιού έως το γλιστρώντας σε ένα jetpack δημιουργούν ένα εξαιρετικά λεπτομερές επίπεδο ανάδρασης δύναμης.Εάν συγκρίνετε στο μυαλό σας το DualSense ενάντια στο DualShock 4, το νέο χειριστήριο έρχεται στην κορυφή μόνο και μόνο για την απόλυτη καινοτομία του.Με έναν ισχυρό επεξεργαστή AMD Zen 2 8 πυρήνων, ισχύ γραφικών 10,3 teraflops και έναν εξαιρετικά γρήγορο, προσαρμοσμένο SSD, το PS5 υπόσχεται μερικές από τις καλύτερες επιδόσεις που έχουν βγει ποτέ από μια κονσόλα παιχνιδιών.Δεν προκαλεί έκπληξη, αλλά τα παιχνίδια φαίνονται φανταστικά όταν «τρέχουν» στην ολοκαίνουργια κονσόλα της Sony.Όσον αφορά τις βελτιώσεις στους χρόνους φόρτωσης των PS4 παιχνιδιών θα εντυπωσιαστείτε ειδικά από παιχνίδια όπως το The Last of Us Part II. Διαφορές θα διαπιστώσετε επίσης σε παιχνίδια όπως το God of War.Μπορείτε να βρείτε το PS5 σε standard έκδοση αλλά και με, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία τουσεενώ θα το παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα του χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε στην χώρα.Με τοοι αγορές σας είναι πιο εύκολες από ποτέ, αφού μπορείτε να αγοράσετε ό,τι κι αν θέλετεΚαι μην ξεχνάτε ότι γιορτάζουνμε μοναδικά και πλούσια δώρα.