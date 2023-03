Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ το συναρπαστικό μυθιστόρημα του Jeffrey Archer «Ούτε δεκάρα παραπάνω»

και με την έκδοση των 2,00€

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν

Μόδα και αξεσουάρ μας θυμίζουν ότι βαδίζουμε στην καρδιά της άνοιξης και μας προσφέρουν όμορφες εικόνες.Ενώ τα ηνία της ομορφιάς ανήκουν πλέον στην γενιά του TikTok, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με τις τάσεις που αυτό αναδεικνύει.Η σταρ του You Tube Εμμα Τσάμπερλεϊν, χρησιμοποιεί την επιρροή της στους 30 εκατομμύρια followers της για να προωθήσει θετικά και υγιή πρότυπα ομορφιάς.Η ομορφιά φυσικά δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο, αλλά τα χρώματα και η αρμονία έχουν πάντα ένα εφέ αισιοδοξίας.Ενώ το καρέ που έχουν υιοθετήσει η μία μετά την άλλη οι σταρ, μας προτρέπει να το τολμήσουμε.Οπως πάντα, εδώ στο Marie Claire Greece συγκεντρώνουμε τα πρόσωπα που ξεχωρίσαμε για την δουλειά τους στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Η ηθοποιός Τζορτζίνα Λιώση σκηνοθετεί την sold out παράσταση “Κάποιος μιλάει μόνος του κρατώντας ένα ποτήρι γάλα”, η σκηνοθέτης Σοφία Γεωργοβασίλη είναι μία από τους καλλιτέχνες που φιλοξενεί στην συνδρομητική τηλεοπτική πλατφόρμα του το θρυλικό περιοδικό New Yorker και η Δωροθέα Μερκούρη επιστρέφει στο θέατρο στην παράσταση του Κωνσταντίνου Ρήγου, Πεταλούδες στο Στομάχι.Στο τεύχος Απριλίου, το μεγάλο μας αφιέρωμα γα το σπίτι και τη διακόσμηση Marie Claire Maison, δίνει αυτή τη φορά χώρο σε Έλληνες δημιουργούς και φωτίζει το εμβληματικό design που έχει τις ρίζες του στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.Ένα από τα ασυναγώνιστα χαρίσματα του Jeffrey Archer ως συγγραφέα, είναι η δημιουργία ρεαλιστικών χαρακτήρων, προσωπικοτήτων σύνθετων και απρόβλεπτων, ανθρώπων με πάθη, εξαιτίας των οποίων μπλέκονται σε κάθε είδους επικίνδυνες περιπέτειες.Στο σπουδαίο μυθιστόρημα «Ούτε δεκάρα παραπάνω» οι πρωταγωνιστές είναι ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ένας διακεκριμένος γιατρός, ένας Γάλλος αντικέρ και ένας γοητευτικός Άγγλος λόρδος. Αυτό που τους ενώνει είναι ότι όλοι τους έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα, επειδή διέπραξαν το ολέθριο σφάλμα να εμπιστευτούν έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Οι τέσσερις εξαπατημένοι, χρεωκοπημένοι πλην ευυπόληπτοι πολίτες είναι διατεθειμένοι να μη σταματήσουν πουθενά, αν δεν πάρουν πίσω τα χρήματα που είδαν να εξαφανίζονται ως δια μαγείας, από τη μία μέρα στην άλλην. Και, φυσικά, πρόκειται για μια τετράδα που διψά για εκδίκηση.Ο στόχος είναι ένας ασύλληπτος απατεώνας, ο Χάρβι Μέτκαφ, ένας μεγαλοφυής, αυτοδίδακτος, υπερβολικά ταλαντούχος μετρ της απάτης. Η λεία του από την παραπλάνηση των τεσσάρων διωκτών του ήταν αστρονομική -1 εκατ. δολάρια. Και το καλύτερο: Η απάτη έγινε εντελώς νόμιμα, καθώς ο Μέτκαφ κατάφερε να πείσει τους εύπιστους επενδυτές του να αγοράσουν μετοχές μιας εταιρείας άντλησης πετρελαίου -η οποία όμως υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Οι τέσσερις εξαπατημένοι κυνηγούν τον Μέτκαφ παντού, από τα πολυτελή καζίνο του Μονακό ως τις περίφημες ιπποδρομίες του Άσκοτ στη Βρετανία και από τη Γουόλ Στριτ της Νέας Υόρκης ως τις γκαλερί του Λονδίνου. Σε ένα ξέφρενη, κοσμοπολίτικο, γεμάτη εκπλήξεις κυνηγητό ανά τον κόσμο.Το όνομά του Jeffrey Archer είναι ταυτισμένο με αλλεπάλληλες εκδοτικές επιτυχίες, με μυθιστορήματα δράσης και περιπέτειας, τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 275 εκατ. αντίτυπα. Έχοντας ζήσει μια περιπετειώδη ζωή ο ίδιος, γεμάτη από έντονες μεταπτώσεις ανάμεσα στην καταστροφή και την παγκόσμια καταξίωση, ο Jeffrey Archer θεωρείται σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους και πιο δημοφιλείς εν ζωή μυθιστοριογράφους.Το «Ούτε δεκάρα παραπάνω», το οποίο προσφέρει αυτή την Κυριακή το Πρώτο ΘΕΜΑ, υπήρξε το πρώτο από τα βιβλία του Archer, αυτό που του έδωσε το ξεχωριστό στίγμα του στο παγκόσμιο προσκήνιο των μπεστ σέλερ. Ακολούθησαν περισσότερα από 40 βιβλία με την υπογραφή του Jeffrey Archer, κάποια από τα οποία εντάχθηκαν σε σειρές -όπως τα περίφημα «Χρονικά των Κλίφτον», ενώ άλλα κυκλοφόρησαν ως αυτόνομα και αυτοτελή μυθιστορήματα.Τα έργα του Jeffrey Archer έχουν αγαπηθεί από αναγνώστες σε 114 χώρες του πλανήτη και έχουν μεταφραστεί σε 47 διαφορετικές γλώσσες. Ο ίδιος είναι ο μόνος συγγραφέας μεταξύ όσων κατέχουν τον τίτλο του δημιουργού μπεστ-σέλερ, ο οποίος έχει κατακτήσει 19 φορές τον τίτλο του Νο.1 παγκοσμίως στα μυθιστορήματα, 4 φορές στα διηγήματα, αλλά και τα μη-μυθοπλαστικά βιβλία.Ο Jeffrey Archer είναι Βρετανός. Γεννήθηκε το 1940 στο Λονδίνο και αρχικά δοκίμασε να ακολουθήσει καριέρα πολιτικού. Διετέλεσε βουλευτής την περίοδο 1969-1974, αναγκάστηκε όμως να εγκαταλείψει τη σταδιοδρομία του, λόγω της εμπλοκής του σε ένα οικονομικό σκάνδαλο, εξαιτίας του οποίου χρεοκόπησε. Αργότερα επανήλθε στην πολιτική, έφτασε έως και την αντιπροεδρία του βρετανικού συντηρητικού κόμματος, και πάλι όμως κατακρημνίστηκε στα Τάρταρα, καταλήγοντας, μάλιστα, στη φυλακή.Ωστόσο, ο Archer αξιοποίησε όλα αυτά τα έντονα, συχνά επώδυνα βιώματά του για να αφηγηθεί, ακόμη πιο συνταρακτικά, τις υπέροχες, πρωτότυπες ιστορίες του.Σήμερα, ο χαρισματικός Βρετανός συγγραφέας απολαμβάνει την τεράστια επιτυχία του και ζει μεταξύ Λονδίνου, Κέμπριτζ και Μαγιόρκα, μαζί με την επί 53 χρόνια σύζυγό του, τους δύο γιους, τους τρεις εγγονούς και τις δύο εγγονές του. Φυσικά, χωρίς ποτέ να σταματά να επεξεργάζεται ιδέες για τα επόμενα βιβλία του.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες. 