Πόσα θα δίνατε για μια κούκλα Barbie; Οι 7 ακριβότερες στην ιστορία

Αν έχετε κόρες θα γνωρίζετε ότι η συλλογή από κούκλες Barbie είναι κάτι το απόλυτα φυσιολογικό. Φανταστείτε όμως αν μια από τις κούκλες που μάζευαν σκόνη στο πίσω μέρος της παιδικής ντουλάπας άξιζε εκατομμύρια.Από την πρώτη Barbie που κυκλοφόρησε πoτέ έως τις κούκλες επωνύμων με διαμάντια η αξία ορισμένων Barbie θα σας εκπλήξει αν μάθετε πόσο αυτές αξίζουν...Ποιες όμως κούκλες Barbie είναι οι πιο ακριβές στον κόσμο;Η πιο ακριβή κούκλα Barbie είναι η Barbie, σχεδιασμένη από τον Αυστραλό σχεδιαστή κοσμημάτων Stefano Canturi και παραγγελία της Mattel, κατασκευάστηκε με εκπληκτικό κόστος 302.500 δολαρίων.Παρόλο που μπορεί να μην είστε εξοικειωμένοι με αυτόν τον σχεδιαστή, τα κομμάτια του έχουν φορεθεί από πολλούς διάσημους ανθρώπους και ήταν ο σχεδιαστής πολλών κομματιών σε μεγάλες ταινίες όπως το The Matrix και το Moulin Rouge.Το κολιέ που δούλεψε η σχεδιάστρια κοσμημάτων για έξι μήνες είναι ο λόγος που η Stefani Canturi Barbie είναι τόσο ακριβή.Αυτό το κολιέ έχει τρία καράτια καθαρά λευκά διαμάντια τοποθετημένα γύρω από ένα μεγάλο ροζ διαμάντι σε σμαραγδένια κοπή, σε αντίθεση με άλλες ακριβές Barbie αυτής της λίστας που έχουν διαμάντια.Η τελική ζητούμενη τιμή της κούκλας αυξήθηκε σημαντικά από αυτό το σπάνιο ροζ διαμάντι, το οποίο προήλθε από το ορυχείο Argyle της Αυστραλίας και αξίζει περίπου 3.000 δολάρια από μόνο του.Ωστόσο, ο Canturi δεν αρκέστηκε στο να δημιουργήσει απλώς μια από τις πιο ακριβές Barbie για κέρδος. Αντίθετα, αποδέχθηκε την προμήθεια υπό τον όρο ότι το Ίδρυμα Έρευνας για τον Καρκίνο του Μαστού θα λάβει όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις.Παρόλο που κατέληξε να πουληθεί «μόνο» για 250.000 δολάρια όταν βγήκε σε δημοπρασία το 2010 στον οίκο Christie’s, η Barbie του Stefano Canturi έσπασε το ρεκόρ και έγινε η πιο ακριβή κούκλα Barbie στον κόσμο.H 13η ταινία της σειράς ταινιών Barbie, κυκλοφόρησε το 2008 και για την προώθηση της, η Mattel κυκλοφόρησε μια από τις πιο πολύτιμες κούκλες Barbie. Η Barbie and the Diamond Castle είναι μια από τις πιο ακριβές κούκλες Barbie στον κόσμο.