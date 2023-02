Οι πριγκίπισσες του MetaVerse

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Σε περίπτωση που ζείτε κάτω από κάποια (ψηφιακή) πέτρα, σας πληροφορούμε ότι στις 17 και 18 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε στην Αθήνα το μεγαλύτεροστον πλανήτη.Εκατοντάδες κόσμος ήρθε και παρακολούθησε ομιλητές(ΔΥΟ για την ακρίβεια και έχουν προταθεί και για τρίτο αυτή την χρόνια) για ταινίες όπως το Jurassic Park, Avatar, Back To The Future, Star Wars και Forrest Gump, cryptoΘεούς που μαζεύουν λεφτάκαι φυσικά τον “βασιλιά” του MetaVerse και γνωστό επιχειρηματία και επενδυτή, Jon Victory (γνωστό και σαν Γιάννης Βλαχογιάννης) - μαζί με άλλους 20 ομιλητές που παρουσιάζονται για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό.Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Αθηνά και η Άννη ήθελαν να φέρουν το Metaverse στην Ελλάδα, ώστε να μπορέσουν οι Έλληνες να γνωρίσουν το μέλλον,πριν φτάσει στην Ευρώπη.Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό, ήταν να προσκαλέσουν ομιλητές από την Αμερική, καθώς και από όλο τον κόσμο, για να εξηγήσουν τον τρόπο σκέψης τους αλλά και να παρουσιάσουν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις - ελπίζοντας να δώσουν την ευκαιρία σε Έλληνες και Ελληνίδες να παραμείνουν ανταγωνιστικοί στην παγκόσμια αγορά. Η ιδέα ήταν να μάθουν οι ελληνικές εταιρίες πως να αναπτύσσουν καινοτόμα, αλλά ταυτόχρονα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες που να απευθύνονται σε διεθνές κοινό.Η Αθηνά είναι co-founder και CΟΟ στην Owiwi, μία από τις πιο γνωστές ελληνικές σταρτ απ εταιρίες που μέσα από τη χρήση των παιχνιδιών και της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται πλέον οι συνεντεύξεις και οι προσλήψεις προσωπικού. Απόφοιτος Νομικής και Μάνατζμεντ, έχει ψηφιστεί ως Γυναίκα Πρότυπο της Χρονιάς στα διεθνή βραβεία σταρτ απ και παράλληλα τρέχει την πρωτοβουλία Inclusive Cyber για την συμπεριληπτικότητα των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίαςΗ Άννη, Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Μάνατζμεντ του Erasmus University στην Ολλανδία, έχει συνεργαστεί τα τελευταία δώδεκα χρόνια με τεχνολογικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο, αποκτώντας διεθνή εμπειρία και καλή γνώση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες αιχμής αξιοποιούνται στο εξωτερικό. Η Άννη είναι innovation και product commercialization advisor σε εταιρείες που βασίζουν τα προϊόντα και υπηρεσίες τους σε τεχνολογίες όπως Metaverse, Blockchain, IoT, και Robotics, παράλληλα, διδάσκει στην ακαδημία Indifi, ενώ τρέχει και το Greek Blockchain NetworkΣημαντική λεπτομέρεια: H Άννη με την Αθηνά δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους. Παρόλα αυτά, κλήθηκαν προσωπικά από τον Βασιλιά του Metaverse (Jon Victory) να οργανώσουν ένα τεράστιο event, παράλληλα με τις δουλειές τους.Και το πέτυχαν.Στις 16 Δεκεμβρίου λοιπόν στον εκπληκτικό χώρο του, άρχισε το VIP Exhibition του MetaVerse, κατά τη διάρκεια του οποίου οι καλεσμένοι γνώρισαν από κοντά τον Rick Carter και θαύμασαν τα έργα τέχνης που οδήγησαν στις Hollywood ταινίες και απέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια. Αν δεν έχετε πάει στο The Blender Gallery, θα πρότεινα να σταματήσετε τώρα το διάβασμα του άρθρου και να πάτε μία βόλτα από εκεί. Εκτός του ότι ο χώρος είναι υπέροχος, η ομάδα είναι από τις καλύτερες του χώρου και δεκαετίες μπροστά (τα λόγια αυτά είναι από τον Carter - που παίζει golf με τον Spielberg - άρα κάτι παραπάνω ξέρει).Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν firechats, στα οποία η Αθηνά και η Άννη ήταν co-hostesses. Το “V as in MetaVerse” δεν περιλαμβάνει παραδοσιακές ομιλίες αλλά firechats, κατά τα οποία δύο άτομα κάθονται στην σκηνή και συζητούν για όλα τα θέματα. Το κοινό (περισσότερα από 1000 άτομα πέρασαν στις τρεις μέρες του conference) μπορεί να κάνει ερωτήσεις, να προτείνει επαγγελματικές συνεργασίες αλλά και να οδηγήσει την κουβέντα σε διάφορες κατευθύνσεις.Φυσικά υπήρχαν και τα party και τα “μυστικά” δείπνα - ο απλούστερος τρόπος για να γίνουν συνεργασίες και συμφωνίες.Η διοργάνωση ενός τέτοιου event, έφερε τις δύο Entrepreneurs στο προσκήνιο του MetaVerse. Αρκετές εταιρείες του εξωτερικού θέλουν να επαναλάβουν το event σε άλλες χώρες και προτείνουν νέες επιχειρηματικές συνεργασίες - μεταμορφώνοντας την Ελλάδα από την χώρα του “καλοκαιριού”, στην χώρα της τεχνολογίας και του Storytelling.Οι πριγκίπισσες του MetaVerse, έχουν ήδη ξεκινήσει να μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής, όπου μαζί με τον εμπνευστή του Metaverse, γνωστό επιχειρηματία και επενδυτή, Jon Victory, οργανώνουν το επόμενο “V as in MetaVerse” για το καλοκαίρι - με ακόμα μεγαλύτερα ονόματα και ακόμα πιο ακραία happenings.Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες!