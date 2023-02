Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Το τεύχος Μαρτίου αναδεικνύει τον μεγάλο προβληματισμό της εποχής μας για το τι θέλουν και τι μπορούν να έχουν οι γυναίκες σήμερα, και συμμετέχει στον δημόσιο, παγκόσμιο, διάλογο που έχει ανοίξει με αφορμή την παραίτηση της πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν.

Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες που ξεχωρίσαμε απαντούν στα ερωτήματα γύρω από τις γυναικείες ανάγκες και τα θέλω όταν συγκρούονται με κοινωνικά πρότυπα αλλά και το μητρικό ένστικτο: Οι 22 γυναίκες πρέσβεις που ζουν στην Αθήνα μιλούν χωρίς περιστροφές για το στερεότυπο των προσωπικών «θυσιών» που συνοδεύει την ζωή των γυναικών διπλωματών και κάνουν τη διαφορά με τις ιδέες τους και την πολιτική τους.

Υποσχόμενες επιστήμονες όπως η Δρ Μαργαρίτα-Έλενα Παπανδρέου μας δείχνουν το μέλλον και τις τεχνολογικές εξελίξεις που έρχονται στην προληπτική ιατρική και στην βιολογία με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Νικόλ Ρίτσι, σταρ της αμερικανικής τηλεόρασης και επιχειρηματίας της μόδας, μιλάει αποκλειστικά στο Marie Claire Greece για το πώς χάραξε τον δικό της δρόμο, πέρα από την διασημότητα που κληρονόμησε από το επίθετό της.

Στεκόμαστε στις συγκινητικές ιστορίες των νεαρών γυναικών που τις δεκαετίες του ’50, ’60 και ’70 άφησαν πίσω τον τόπο τους και συχνά ένα μωρό και έφυγαν να δουλέψουν εργάτριες στη Γερμανία.

Τον πρώτο μήνα της άνοιξης, αρχίζουμε να βάζουμε χρώμα στα αξεσουάρ μας

Οι τάσεις της σεζόν μοιάζουν με μικρά έργα τέχνης και μας ωθούν να τολμήσουμε σχήματα και υλικά πέρα από τα συνηθισμένα.

Οι βόλτες στην πόλη φλερτάρουν με το κολεγιακό στυλ και τα πιο cool σύνολα για off duty εξορμήσεις.

Ακόμα, τα πιο αξιόπιστα βραβεία ομορφιάς στον κόσμο, είναι και πάλι εδώ, όπως τα ψήφισαν οι δημοσιογράφοι ομορφιάς των διεθνών εκδόσεων του Marie Claire και άλλων σημαντικών γυναικείων περιοδικών. Δείτε ποια ήταν τα καλύτερα προϊόντα της χρονιάς στο skincare, το μακιγιάζ και την περιποίηση μαλλιών.

Ένα βιβλίο που εκτοξεύτηκε κατευθείαν ως το Νο.1 των παγκόσμιων μπεστ-σέλερ στη λίστα των New York Times, εξιστορεί την τραγωδία ενός αθώου, ο οποίος καταδικάστηκε και φυλακίστηκε, ως θύμα μιας σατανικά στημένης πλεκτάνης. Αλλά η δικαίωσή του και η απελευθέρωση εξαρτώνται από το χρόνο. Και ο χρόνος τελειώνει.Ο μέγας μετρ του δικαστικού θρίλερ John Grisham, ο Αμερικανός συγγραφέας των αλλεπάλληλων μπεστ-σέλερ με την αστείρευτη δημιουργικότητα, υπογράφει ένα από τα κορυφαία έργα του. «Οι συνήγοροι» είναι η ιστορία του Κουίνσι Μίλερ, ενός νεαρού μαύρου, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός συνομηλίκου του, ονόματι Κιθ Ρούσο. Ο Ρούσο ήταν δικηγόρος και βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο Σίμπρουκ, μια μικρή κωμόπολη της Φλόριντα. Το παράδοξο και μυστηριώδες στοιχείο της άγριας δολοφονίας ήταν ότι ο δράστης δεν άφησε πίσω του το παραμικρό ίχνος.Οι αρχές βρέθηκαν στο απόλυτο σκοτάδι: Ο Κιθ Ρούσο δεν είχε εχθρούς, δεν είχε ύποπτες συναλλαγές και συναναστροφές, ενώ η στιγμή που έγινε το έγκλημα -πολύ αργά το βράδυ- εξ ορισμού απέκλεισε το ενδεχόμενο του αυτόπτη μάρτυρα. Γιατί κάποιος να σκοτώσει έναν νεαρό, άσημο, φιλήσυχο δικηγόρο; Ελλείψει εμφανούς κινήτρου, έπρεπε να βρεθεί ένα εξιλαστήριο θύμα. Επειγόντως. Θυμίζοντας την περιβόητη σκευωρία εις βάρος του πυγμάχου Ρούμπιν Κάρτερ, του «Hurricane» στο ομώνυμο τραγούδι του Μπομπ Ντίλαν, το ρόλο του αποδιοπομπαίου τράγου αναλαμβάνει -φυσικά εν αγνοία του- ο παντελώς άσχετος με το συμβάν και ανυποψίαστος Κουίνσι Μίλερ. Το δικαστήριο διατάσσει την ισόβια φυλάκισή του και για τα επόμενα 22 χρόνια δεν σταματά να φωνάζει, με όλη τη δύναμη της ψυχής του, ότι είναι αθώος. Κι όταν, επιτέλους, κάποιος τον ακούει, ο ακτιβιστής δικηγόρος και ιερωμένος Κάλεν Ποστ, αρχίζει το πραγματικό θρίλερ. Με τις σκιές των πραγματικών δολοφόνων να πλησιάζουν απειλητικά όσους ανακινούν τη σκοτεινή υπόθεση.Ποιος είναι ο John GrishamΓεννημένος το 1955 στο Άρκανσο των ΗΠΑ, ο John Grisham ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας παίκτης του μπάσκετ. Καταλαβαίνοντας όμως γρήγορα πως δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιου είδους καριέρα, σπούδασε νομικά και ξεκίνησε την άσκησή του στο ποινικό δίκαιο. Παρότι γνώρισε πολλές φορές την απόρριψη μέχρι να καταφέρει να εκδώσει το πρώτο του μυθιστόρημα, A Time to Kill, το 1988, μόλις τρία χρόνια αργότερα μπήκε στη λίστα των πιο επιτυχημένων συγγραφέων θρίλερ στον κόσμο με το μυθιστόρημά του The Firm, το οποίο έγινε μια cult κινηματογραφική ταινία. Τα έργα του έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες. Εννέα μυθιστορήματά του έχουν μεταφερθεί στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη.