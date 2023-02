Η υπηρεσία που θα αλλάξει την αγοραστική μας εμπειρία

Κλείσιμο

Sponsored ContentΖούμε σε μια νέα εποχή όπου όλα γύρω μας αλλάζουν με γοργούς ρυθμούς. Στον τομέα του εμπορίου η αγοραστική εμπειρία περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση του πελάτη μέσω του omnichannel retail. Αυτό σημαίνει πως μια επιχείρηση θέτει όλα τα διαθέσιμα κανάλια του στην υπηρεσία του καταναλωτή. Τα Public πρωτοστατούν για ακόμη μια φορά και σε αυτόν το πεδίο έχοντας ως στόχο να προσφέρουν σε κάθε πελάτη αυτά ακριβώς που επιθυμεί, την ώρα που το επιθυμεί, με τον τρόπο που επιθυμεί.Έτσι, σε συνεργασία με τον κορυφαίο συνεργάτη στον κλάδο των smart lockers, τη BOX NOW , δημιούργησε τη νέα υπηρεσία «locker pickup 24/7» που δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να παραλαμβάνει 100.000 προϊόντα σε πάνω από 1.200 σημεία ανά την Ελλάδα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με απόλυτη ευελιξία, πληρώνοντας πριν ή κατά την παραλαβή μέσω κάρτας.Επιπλέον, κάθε παραγγελία έχει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα καθώς μειώνονται τυχόν περιττές διαδρομές λόγω απουσίας του παραλήπτη ενώ τα Lockers λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια και αποτελούν παγκοσμίως ένα μοντέλο λειτουργίας που μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα. Η υπηρεσία «locker pickup 24/7» εντάσσεται στην «Green Commerce» πρακτική που ακολουθούν τα Public δίνοντας άλλη μία «πράσινη» λύση στους καταναλωτές. υπηρεσία «locker pickup 24/7» βρίσκεται ήδη στο Public.gr στα προϊόντα με την ένδειξη «Express 24-48 ώρες». Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας των προϊόντων που φέρουν τη συγκεκριμένη σήμανση, ο καταναλωτής επιλέγει παραλαβή από «Κατάστημα ή Locker» και πληκτρολογώντας περιοχή ή τον ταχυδρομικό κώδικα, εντοπίζει τα BOX NOW lockers που τον εξυπηρετούν περισσότερο. Με τον κωδικό που λαμβάνει στο κινητό του, μπορεί να προχωρήσει στην παραλαβή του πακέτου του, οποιαδήποτε ώρα τον διευκολύνει, αφού η παραγγελία θα βρίσκεται στην αυτοματοποιημένη θυρίδα για 2 ημέρες από την άφιξή της.Με δυο λόγια, τώρα στα Public ΒΟΧ-άρεις όπου, όπως, όποτε με locker pick up 24/7 και η παραγγελία σου έρχεται κουτί!