Πώς να αποκτήσεις κατάστημα «με το κλειδί στο χέρι»

Sponsored ContentO Γουόρεν Μπάφετ ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές του 20ου και του 21ου αιώνα έχει πει πως η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις είναι στον ίδιο τον εαυτό σου, αφού με τον τρόπο αυτό, οι ικανότητές σου και η παραγωγικότητά σου θα μεγαλώσουν θεαματικά. Μια δελεαστική προοπτική είναι να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση. Προκειμένου να γίνει αυτό θα πρέπει βέβαια να υπάρχουν μερικές προϋποθέσεις. Μεταξύ αυτών είναι να σου αρέσει να εκπαιδεύεις και να διοικείς ομάδες ανθρώπων, να σου αρέσει η επικοινωνία και η εξυπηρέτηση πελατών, να είσαι φιλόδοξος και αποφασισμένος να πετύχεις.Αν ισχύουν αυτά, τότε ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να επενδύσεις στο My market Local, ένα μοντέλο franchising μέσω του οποίου τα My market ύστερα από συστηματική έρευνα, εισέρχονται δυναμικά στον επιχειρηματικό χώρο των καταστημάτων της γειτονιάς.Για την ανάπτυξη του δικτύου των My market Local, η εταιρεία επενδύει σε ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεται κοινές αξίες. Ο κάθε νέος franchisee παραλαμβάνει, με το κλειδί στο χέρι ένα κατάστημα, που λειτουργεί στα πρότυπα, τις αρχές και τη σχέση εμπιστοσύνης των εταιρικών καταστημάτων, εξασφαλίζοντάς του σιγουριά, σταθερότητα, επαγγελματική ανέλιξη και αξιοπρεπή έσοδα. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής καθοδήγηση από την εταιρεία για τη στήριξη των νέων συνεργατών, στα πρώτα τους βήματα.Τα My market Local, επικεντρώνονται στην εγγύτητα και την ευκολία, τόσο για τον επιχειρηματία που θα προχωρήσει στην επένδυση, όσο και για τον καταναλωτή που θα επιλέξει το κατάστημα για τις αγορές του, διατηρώντας παράλληλα τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει η αλυσίδα.Στόχος είναι η κάλυψη καθημερινών βασικών αναγκών των πελατών, με μια νέα γενιά από σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, με σύγχρονο, φιλικό και κυρίως λειτουργικό χαρακτήρα.Το επιχειρηματικό μοντέλο έχει πολλά πλεονεκτήματα καθώς υπάρχει μεγάλη ευκολία υλοποίησης. Η εταιρεία αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος της απαιτούμενης επένδυσης για ένα κατάστημα My market Local. Επιπλέον, κάθε κατάστημα θα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο περιοχών, με έντονη κίνηση και εύκολη πρόσβαση, κοντά σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, ΜΜΜ κ.λπ.Το μέγεθός τους κυμαίνεται μεταξύ 120-200 τ.μ. σε ενιαίο επίπεδο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο. Παρέχει 3.000 έως 4.500 ενεργούς κωδικούς, και δυνατότητα λειτουργίας με διευρυμένο ωράριο και Κυριακές.Για να δημιουργήσετε το δικό σας Franchise My Market Local συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος εδώ