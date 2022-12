Μία μοναδική εμπειρία για 20 νέους και νέες μηχανικούς

Sponsored ContentΗ Sunlight Group είναι πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας με έδρα την Ελλάδα και 30 χρόνια εμπειρίας. Ειδικεύεται σε καινοτόμες λύσεις βιομηχανικής ηλεκτροκίνησης για τον κλάδο της ενδοεφοδιαστικής αλυσίδας (intralogistics) και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα των ηλεκτρικών περονοφόρων.Μια εταιρεία που διερευνά και επενδύει σε νέες τεχνολογίες για τις μπαταρίες μολύβδου-οξέος και ιόντων λιθίου, που στοχεύει σε λύσεις αιχμής καθαρής ενέργειας, συμβάλλοντας σε ένα μέλλον χωρίς άνθρακα και εντάσσει στο δυναμικό της κορυφαίους επιστήμονες STEM αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους.Τώρα, η Sunlight Group ξεκινάει τον 2ο κύκλο του προγράμματος Rise to the Challenge και καλεί νέους και νέες απόφοιτους μηχανικούς να ξεκινήσουν την καριέρα τους στη μοναδική εταιρεία στον ελλαδικό χώρο που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία λιθίου και τις εφαρμογές για αποθήκευση ενέργειας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα έμμισθης εκπαίδευσης και απασχόλησης πτυχιούχων, μέσα από το οποίο επιδιώκει να στηρίξει νέους μηχανικούς, στα πρώτα βήματα της σταδιοδρομίας τους.Η εταιρεία απασχολεί ήδη περισσότερους από 200 επιστήμονες στα ερευνητικά κέντρα της και σε εκείνα των θυγατρικών της εταιρειών – μηχανικούς και άλλους ειδικούς που εργάζονται στην ανάπτυξη βιώσιμων και ολοκληρωμένων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, η Sunlight Group διαθέτει περισσότερες από 35 εγκαταστάσεις σε 12 χώρες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, ενώ επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην Έρευνα & Ανάπτυξη.

Πρώτη επίσκεψη στη μονάδα παραγωγής της Sunlight στην Ξάνθη

Στον 2ο κύκλο του προγράμματος Rise to the Challenge, η εταιρεία θα προσφέρει 12 μήνες έμμισθης εκπαίδευσης στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Ξάνθη, και συγκεκριμένα στην πιλοτική γραμμή παραγωγής πρωτότυπων στοιχείων λιθίου της Sunlight – την πρώτη του είδους της στην νοτιοανατολική Ευρώπη και μία από τις ελάχιστες σε ευρωπαϊκό έδαφος.Η εταιρεία υπόσχεται μία μοναδική εμπειρία για 20 νέους και νέες που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και με αυτό τον τρόπο να εισέλθουν στον ανερχόμενο κλάδο των μπαταριών, καθώς και εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας. Παράλληλα, παρέχει ένα ελκυστικό πακέτο αποδοχών, αλλά και επιπλέον υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους που θα χρειαστεί να μετεγκατασταθούν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας και να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη φόρμα αίτησης Στον πρώτο κύκλο του προγράμματος δήλωσαν συμμετοχή πάνω από 50 πτυχιούχοι και μεταπτυχιακοί μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – Χημικοί, Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Μηχανικοί Παραγωγής, κοκ. Έπειτα από τη διαδικασία της αξιολόγησης και των συνεντεύξεων, επιλέχθηκαν δέκα άτομα και ξεκίνησαν επισήμως το ταξίδι τους στην εταιρεία τον Νοέμβριο του 2021.Οι συμμετέχοντες στον 2ο κύκλο του Rise to the Challenge θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουν στην πράξη τις τεχνικές και δημιουργικές τους δεξιότητες, συμβάλλοντας σε απαιτητικά έργα, αλλά και να συνεργαστούν με κορυφαίους επιστήμονες από όλο τον κόσμο – όσες και όσους δηλαδή απαρτίζουν την ερευνητική ομάδα της Sunlight Group.