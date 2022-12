Τράπεζα Χρώματος: H πρωτοβουλία της Vitex που αποδεικνύει πως το ενδιαφέρον για το κοινό καλό, είναι στο αίμα μας

Sponsored ContentΗ Τράπεζα Χρώματος είναι μία πρωτοβουλία της Vitex , της μεγαλύτερης ελληνικής βιομηχανίας χρωμάτων. Με την πρώτη της ενέργεια, η Vitex κατάφερε να ενώσει περισσότερα από 400 χρωματοπωλεία – συνεργάτες, προκειμένου να εκπληρώσουν ένα κοινό στόχο, την αναβάθμιση και την προστασία των Δημόσιων Νοσοκομείων.Η πρώτη ενέργεια αυτής της πρωτοβουλίας συλλογικής δράσης, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 8.000 λίτρα του καινοτόμου χρώματος με αντιικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες, Vitex with Vairo. Ένα πρωτοποριακό χρώμα με αποδεδειγμένη δράση ενάντια πληθώρας μικροβίων και ιών, συμπεριλαμβανομένου και του SARS -Cov2 καθώς και των βακτηρίων που προκαλούν ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις. Το Vitex with Vairo έχει λάβει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ 90167/04-10-2021, αλλά και από αντίστοιχους αρμόδιους φορείς πολλών Ευρωπαϊκών χωρών.Η ποσότητα των 4.000 λίτρων χρώματος Vitex with Vairo που προσφέρθηκε από τα χρωματοπωλεία-χρωμοδότες διπλασιάστηκε από την Vitex και περισσότερα από 8.000 λίτρα παραδόθηκαν στην αναπληρώτρια υπουργό υγείας, κα. Μίνα Γκάγκα και στη συνέχεια διανεμήθηκε σε περισσότερα από 80 δημόσια νοσοκομεία. Η παράδοση των λίτρων χρώματος, Vitex with Vairo, στα δημόσια νοσοκομεία πραγματοποιήθηκε παρουσία των χρωματοπωλείων-χρωμοδοτών αλλά και του διοικητικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού των Νοσοκομείων.Τα λίτρα χρώματος, Vitex with Vairo, που παραδόθηκαν μέσω της Τράπεζας Χρώματος συνέβαλαν στην προστασία ευαίσθητων υγειονομικών χώρων, διασφαλίζοντας ένα πιο υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον για τους ασθενείς, τους επισκέπτες και το προσωπικό των νοσοκομείων.Συγκεκριμένα στον νομό Αττικής, έγιναν οι παρακάτω χρωμοδοσίες:

MDA Hellas

Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας»

Γενικό νοσοκομείο & νοσοκομείο ατυχημάτων «ΚΑΤ»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»

Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ»

Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ»

ενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά

Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Οι χρωμοδότες: ΚΑΞΗΡΗΣ Π.-ΤΣΑΝΤΗΛΑ Ν. ΟΕ, ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΟΕ, ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ Λ. & Β. Ο.Ε. και ΠΥΡΟΜΑΛΛΗΣ ΔΗΜ. ΚΩΝ/ΝΟΣ παρέδωσαν 200 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Νοσοκομείο Θείας Πρόνοιας «Η Παμμακάριστος».Οι χρωμοδότες: ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΑΕ, ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΔΑΥΛΑΣ ΚΩΝ., ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ MG, ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΝΙΚΟΣ και Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ παρέδωσαν 90 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο MDA Hellas.Οι χρωμοδότες: ΠΑΚΤΙΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ, ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ - ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ, ΔΕΣΥΛΛΑ ΑΝΔΡ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΥΡΤΗΣ ΗΛ. και ΣΤ. & ΥΙΟΙ ΑΒΒΕΕ, ΔΕΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ-COLORCENTER ΒΑΡΗΣ, ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ Α.-ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ Γ. ΟΕ, ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΣΤ. ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΗΛΙΑΣ παρέδωσαν 100 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Γενικό Αντικαρκινικό - Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας».Οι χρωμοδότες: ΚΑΞΗΡΗΣ Π.-ΤΣΑΝΤΗΛΑ Ν. ΟΕ, ΚΑΝΑΡΑΣ ΣΟΦ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ, ΒΟΥΡΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ και ΛΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ παρέδωσαν 300 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Γενικό νοσοκομείο & νοσοκομείο ατυχημάτων «ΚΑΤ».Οι χρωμοδότες: ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Α.Ε., PITELIS GENERAL PARTNERSHIP και ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ παρέδωσαν 50 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» (παράρτημα Σεβαστουπόλεως).Οι χρωμοδότες: ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΚΟΥΡΤΖΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ, ΚΑΜΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ και THOR ΟΕ παρέδωσαν 100 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο».Οι χρωμοδότες: ΣΥΜΕΩΝΑΚΗΣ ΒΑΣ. ΜΑΡΚΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ε. & ΣΙΑ ΟΕ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ Α. ΑΦΟΙ Ο.Ε., ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, ΜΑΙΣΟΓΛΟΥ Κ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ παρέδωσαν 50 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και 100 λίτρα στο Γ.Ν.Παίδων Αθηνών «Π.&Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ».Ο χρωμοδότης: ΧΑΡΙΖΑΝΟΥ ΑΧ. ΝΙΚΟΣ παρέδωσε 100 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ».Ο χρωμοδότης ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε. παρέδωσε 100 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ».Οι χρωμοδότες: ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΩ ΚΑΙ ΘΕΟΔ. ΟΕ, ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕ και ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΙΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ παρέδωσαν 100 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».Ο χρωμοδότης ΦΡΑΓΚΟΣ Ι. ΑΕ. παρέδωσε 150 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο», 50 λίτρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» και 100 λίτρα στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ».Οι χρωμοδότες: ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, ΔΗΜΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΙΑΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ ΤΑΣΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΑΝΩΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ και ΝΤΕΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ παρέδωσαν 100 λίτρα χρώματος στο Τζάνειο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά.Επίσης, μέσω της Τράπεζας Χρώματος παραδόθηκαν 50 λίτρα χρώματος Vitex with Vairo στο Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», 100 λίτρα στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, 80 λίτρα στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο, 150 λίτρα στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η Σωτηρία» και 150 λίτρα στο Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τράπεζα Χρώματος και τις δράσεις της επισκεφθείτε τον ιστότοπο trapezachromatos.gr