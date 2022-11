Συνέδριο για τη Μεσογειακή διατροφή στο Ρέθυμνο

Η Ακαδημαϊκός Αντωνία Τριχοπούλου και ο Καθηγητής Στέφανος Κάλης στην έναρξη του επιστημονικού συνέδριο του Ελληνικού Κέντρου Αριστείας Υγείας και Ευεξίας που πραγματοποιήθηκε στα ξενοδοχεία της Grecotel, Creta Palace & Caramel

Από την βράβευση του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη και της Πρόεδρου του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας και Ακαδημαϊκού, Αντωνίας Τριχοπούλου. Μαζί τους o Διευθυντής Λειτουργίας της Grecotel, Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης, ο Καθηγητής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard Δρ. Στέφανος Κάλης και η Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πόπη Καλαϊτζή

Στιγμιότυπο από το Επιστημονικό Συνέδριο

Η Μεσογειακή διατροφή και το Κρητικό μοντέλο βρέθηκε για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στο συνέδριο που έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου 2022, με τίτλοστοΤο συνέδριο δεν ήταν μόνο ένα σύνολο ακαδημαϊκών παρουσιάσεων αλλά ένα βιωματικό συνέδριο, όπου ομιλητές και σύνεδροι έμαθαν από πρώτο χέρι την γαστρονομική παράδοση της Κρήτης. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Hellenic Center of Excellence for Health & Wellness και τον Καθηγητή Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής του Χάρβαρντ, κ. Στέφανο Καλή, Έλληνα τρίτης γενιάς. Στόχος τους είναι να προωθήσουν τον υγιεινό και σωστό τρόπο ζωής και διατροφής, το μεσογειακό μοντέλο δηλαδή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο και κατά συνέπεια να υποστηρίξουν τα ελληνικά προϊόντα και τον τουρισμό. Αρκεί να αναφέρουμε ότι οι συμμετέχοντες προέρχονταν από τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.«Η αρχική σκέψη ήταν να δημιουργήσουμε τμήμα του Κέντρου στην Ελλάδα και η Κρήτη είναι, ίσως, ο καλύτερος τόπος, όχι μόνο λόγω της σύνδεσής του με τη μεσογειακή διατροφή αλλά και λόγω της ποικιλίας των προϊόντων της και του πολύ καλού καιρού της, καθώς έχει ηλιοφάνεια περίπου 300 μέρες το χρόνο» τονίζει ο κ. Καλής και συνεχίζει: «Έχοντας την Κρήτη ως προτεραιότητα ήρθαμε σε επαφή με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος μας έδωσε την ιδέα να συνεργαστούμε με τη Grecotel ώστε να αποφύγουμε το πρόβλημα να κάνουμε την υποδομή και την υλοποίηση ενός κέντρου από το μηδέν. Έτσι, τον Σεπτέμβρη του 2021, έγινε η πρώτη επαφή με τον κ. Δημήτρη Καλαϊτζιδάκη, Director of Operations της εταιρείας Grecotel. Η συνεργασία και οι συνομιλίες μας ήταν εξαιρετικές και προχωρήσαμε πολύ γρήγορα. Καταρτίσαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας και μέσα σε τρεις μήνες η κα. Μάρι Δασκαλαντωνάκη έδωσε την έγκριση και πήραμε το πράσινο φως για να προχωρήσουμε, διοργανώνοντας αυτό το πρώτο συνέδριο στην Κρήτη. Επαφές κάναμε επίσης με τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, κ. Μιχάλη Βλατάκη, τον ΕΟΤ και τον Υπουργό Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια ο οποίος, ως γιατρός ο ίδιος, άμεσα αγκάλιασε την προσπάθειά μας».Όσον αφορά το ακαδημαϊκό κομμάτι του συνεδρίου, συμμετείχαν ως ομιλητές κορυφαίοι διεθνείς εμπειρογνώμονες. Η πρώτη ομιλία έδωσε το στίγμα του ελαιόδεντρου, του ελαιολάδου και της διαχρονικής αξίας με την κα Μαρία Μαρνέλη-Πρωτόπαππα του Κέντρου Ερευνών της Ελληνικής Φιλοσοφίας στο βήμα.Στη συνέχεια, ακολούθησε μια σειρά σημαντικών εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας: η κα Αντωνία Τριχοπούλου, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία μίλησε για τις διατροφικές συνήθειες της Κρήτης από το παρελθόν μέχρι σήμερα, ο κ. Νικόλαος Ροδοπαίος, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην Ορθόδοξη Χριστιανική νηστεία της Κρήτης σε μελέτη που έγινε σε επτά χώρες, ενώ ο καθηγητής κ. Νικόλαος Σκαρμέας, του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσίασε τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής σε σχέση με την άνοια.Ο κ. Dan Flynn, από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια έκανε μια ουσιαστική επισκόπηση του Συνεδρίου της Ποντιφικής Ακαδημίας του Βατικανού με θέμα «Η Τέχνη και η Επιστήμη του Ελαιόλαδου: Διατροφή, Ιατρική & Πλανητική Υγεία», ενώ ο καθηγητής κ. Frank Hu από το Harvard Τ.Η Chan School of Public Health ανέπτυξε μια ενδιαφέρουσα ομιλία αναφορικά με το ελαιόλαδο και τη μεσογειακή διατροφή σχετικά με την πρόληψη χρόνιων ασθενειών.Φυσικά οι ομιλητές δεν σταματούν εδώ. Καθηγητές από το πανεπιστήμιο του Yale (σσ. ο καθηγητής κ. Βασίλης Βασιλείου), την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, την Ιατρική Σχολή της Ναβάρρα στην Ισπανία αλλά και επιχειρηματίες στο χώρο των τροφίμων από την Αμερική και πολλοί ακόμα, πήραν το λόγο.