Hotel Kitchen: Η ελληνική πρωτοβουλία που προβάλλεται σε σειρά του BBC

Πρόκειται για μια σειρά (παραγωγής του BBC StoryWorks Commercial Productions), που δημιουργήθηκε για λογαριασμό του WWF και άλλων συνεργατών και η οποία παρουσιάζει σύγχρονες, αποτελεσματικές και ευρηματικές λύσεις που αντιμετωπίζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα αυτό της σπατάλης του φαγητού.

Σε ένα από τα επεισόδιά της νέας σειράς φιλοξενείται το πρόγραμμα «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία», που υλοποιείται από το WWF Ελλάς και έχει από την πρώτη στιγμή (2019) τη στήριξη της Unilever Food Solutions Ελλάδας, το οποίο έχει ως στόχο την εφαρμογή ορθών πρακτικών για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων στα ξενοδοχεία της Ελλάδας. Μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη βαρύτητα, αν αναλογιστούμε ότι, δυστυχώς, κάθε χρόνο πετιούνται δισεκατομμύρια γεύματα από εστιατόρια, ξενοδοχειακές μονάδες, συνεδριακούς χώρους κ.λπ. Μια πρωτοβουλία που έχει αποτέλεσμα τόσο σε επίπεδο καθημερινής πράξης όσο και σε επίπεδο ηθικής και γενικότερου συμβολισμού.

Συγκριμένα, το «Hotel Kitchen» ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 σε τρία ξενοδοχεία (Grecotel Cape Sounio, Aquila Rithymna Beach, Marriott Athens) και σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς η σπατάλη τροφίμων μειώθηκε έως και 25%, ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι δαπάνες, έως και 9% σε ένα από τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία. Η επιτυχία αυτή οδήγησε στη συμμετοχή 11 ακόμη ξενοδοχείων στο πρόγραμμα, σε Κρήτη, Ρόδο και Κω για τα έτη 2021 - 2022. Ένα από αυτά τα ξενοδοχεία είναι το Ikaros Beach Resort & Spa στην Κρήτη, το οποίο και προβάλλεται στο αντίστοιχο επεισόδιο της σειράς.

Μιλώντας για την πρωτοβουλία, ο Θοδωρής Σακελλαρίου, General Manager της Unilever Food Solutions για την Ελλάδα και την Κύπρο, αναδεικνύει τη δέσμευση της Unilever να μειώσει στο μισό όλα τα απόβλητα τροφίμων σε όλες τις δραστηριότητές της αλλά και να βοηθάει τους συνεργάτες της στην αντιμετώπιση της απώλειας τροφίμων στις δικές τους δραστηριότητες και δηλώνει περήφανος για το πρόγραμμα «Hotel Kitchen: Εδώ το φαγητό έχει αξία, «το οποίο τόσο εμείς όσο και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή. Οι Έλληνες ξενοδόχοι και οι chef των ξενοδοχείων επέδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα τα οποία θα έχει την ευκαιρία να τα δει όλος ο πλανήτης μέσω της σειράς “Age of Change: The business of survival”».

Η σειρά «Age of Change: The business of survival» θα προβάλλεται από τις 10 Νοεμβρίου 2022, και για τους επόμενους 12 μήνες, μέσω του site www.ageofchangeseries.co.uk όπου και μπορείτε να την παρακολουθήσετε.