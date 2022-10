«CREaTE: Ένα Βιώσιμο Μέλλον για τον Τουρισμό», διεθνές φόρουμ στα Χανιά

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Το φόρουμ «» διοργανώνουν την Παρασκευή ο δήμος Χανίων και η Bespoke Communications, με την υποστήριξη του ΕΟΤ. Το CREaTE θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο «», στην Πλατεία Κατεχάκη-Ενετικό Λιμάνι Χανίων και στοχεύει να αποτελέσει μια ετήσια συνάντηση της διεθνούς κοινότητας με τα καινοτόμα τοπικά projects που αναπτύσσονται στην Κρήτη. Επίσης, ευελπιστεί να λειτουργήσει σαν μια «θερμοκοιτίδα» ιδεών επικεντρωμένη στο βιώσιμο τουρισμό και τη δυναμική του πράσινου μέλλοντος της τουριστικής βιομηχανίας, σε ένα τόπο με πλούσια παράδοση στις υπηρεσίες φιλοξενίας.Τηνο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής και o Γραμματέας της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Χανίων, Κυριάκος Παπαδάκης.Στηνμε τίτλο «Βιωσιμότητα και ο αντίκτυπος στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του τουρισμού», ο λόγος δίνεται στους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι θα συζητήσουν για την αειφορία των τουριστικών επιχειρήσεων και τον αντίκτυπό της στην ανάπτυξή τους. Στην ενότητα αυτή συμμετέχουν ο Δημήτρης Φραγκάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, η Ελένη Ανδρεάδη, Group ESG Director Sani Resort / IKOS Resorts, η Μαρίνα Σπυριδάκη, Corporate Communications Manager της AEGEAN, ο Σταύρος Τσομπανίδης, CEO Phee, καθώς και η Natalia Bayona, director of the innovation του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO).Τον συντονισμό θα έχει η, founder και CEO της αθηΝΕΑς.Στημε τίτλο «Χρηματοοικονομικές λύσεις & εργαλεία για την υποστήριξη της τουριστικής βιομηχανίας» θα βρεθούν στο επίκεντρο οι χρηματοοικονομικές λύσεις και τα εργαλεία για την υποστήριξη του κλάδου του τουρισμού. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Leon Avigad, Founder & Co-owner Brown Hotels, ο Σπύρος Ρεντετάκος, Διευθυντής Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων της Alpha Bank, η Ramune Genzbigelyte-Venturi, Policy officer-Tourism, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs Unit GROW G1 – Tourism and Textiles και ο Θωμάς Φιλίππου της Envirometrics SA, θα τοποθετηθούν ο κάθε ένας από την πλευρά του για τα εργαλεία που έχουν σε χρηματοοικονομικό επίπεδο οι επιχειρήσεις, με σκοπό να επενδύσουν στην αειφορία.Τονθα έχει ο δημοσιογράφος Χάρης Ντιγριντάκης.Στηνμε τίτλο «Do it like the Crete-ans: Οι καλύτερες βιώσιμες τοπικές μελέτες περίπτωσης» οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν για περιπτώσεις επιτυχημένων λύσεων βιωσιμότητας, δηλαδή την εφαρμογή στην πράξη των καλών πρακτικών μέσα από την ανάλυση της εμπειρίας των Κρητικών επιχειρηματιών.Στην ενότητα αυτή, θα συνομιλήσουν η Μαριέττα Μαθιουλάκη, CEO της Euphoria Resort / EM Resorts, η Έφη Λαζαρίδου, Chief Executive Officer στη New Agriculture New Generation, ο Νίκος Καραβιτάκης, Πρόεδρος του Δικτύου Οινοποιών Χανίων – Ρεθύμνου, ο Φώτης Σουσαλής, Olive Oil Plant & Sourcing Director – Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕΤ και ο Μιχάλης Τσουπάκης, Πρόεδρος του ΔΕΔΙΣΑ.Τον συντονισμό θα έχει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δελεβέγκος.